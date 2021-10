Un octógono negro que diga... - 26/10/2021

El octógono negro no estaba pegado en la bolsa de ningún alimento ni advertía sobre el nivel de azúcares, grasas o sodio. Decía “exceso de lobby” y lo habían colgado en las rejas del Congreso de la Nación el pasado 5 de octubre, minutos después de que se frustrara el tratamiento del proyecto de ley sobre etiquetado frontal en Diputados por falta de quórum. Varios legisladores de la oposición, ausentes hace tres semanas, ya adelantaron que esta vez sí se sentarán en el recinto y con eso alcanzaría para que la iniciativa que ya tiene aprobación del Senado pueda convertirse en ley, tal como cuenta Delfina Torres Cabreros.

De ocurrir, Argentina se sumaría a países como Chile, Perú, Uruguay o México, que ya cuentan con legislación similar. Y el hecho constituiría una dolorosa derrota para las alimenticias en medio de la guerra que mantienen con el gobierno tras la disposición de la Secretaría de Comercio Interior que estableció el congelamiento de precios para 1.432 productos. La semana pasada Julieta Roffo te contó que el acatamiento de la medida en supermercados era parcial. Pero siguiendo el consejo de Lita de Lazzari nuestra compañera siguió caminando, llegó a los mayoristas y descubrió que allí sí podía ahorrarse entre un 5 y un 20% respecto de los precios de la lista oficial.

Metele ritmo, FMI. Guzmán anticipó “un dólar a fin de año de 107 pesos" y le pidió al FMI “que se apure” en eliminar los sobrecargos de interés aplicados a las deudas para poder cerrar un acuerdo de pagos.Ocurre que es tanto lo que el Estado argentino le debe al organismo internacional, que la demora y la incertidumbre ante un posible default son peligrosos también parla propia estructura del Fondo. Y Guzmán lo sabe...

La deuda interna: uno de cada tres inquilinos tiene deudas de alquiler y la situación es peor en hogares que recibieron IFE. Un informe del CELS y la Universidad de San Martín señala que, si las familias atrasadas no reciben ninguna asistencia para ponerse al día, "no hay forma de que su situación no se agrave en forma espiralada".

Espejito rebotín de persecución. El expresidente le apuntó al oficialismo, negó que haya habido espionaje a los familiares del ARA San Juan y aseguró que "el nivel de calumnias, agresión y persecución que tuve en estos dos años es casi como una obsesión difícil de entender". Curiosamente Macri está imputado en una causa conocida como “mesa judicial” en la que se lo investiga por hacer lo mismo que hoy denuncia que le hacen.

#PandoraPapers: Empresarios vinculados a Moyano, con negocios en el puerto y medios de comunicación, montaron firmas offshore en Panamá. Gustavo Elías formó un imperio de la mano del líder camionero y un monopolio en los puertos de Buenos Aires. Su hijo y colaborador, Juan Ignacio, aparece en dos sociedades panameñas que replicaron las empresas argentinas del grupo con la intención de desembarcar en Centro América, pero afirman que nunca llegaron a operar. Sociedades con Daniel Llermanos y otra offshore con un aliado de Juan Manzur que casi llega a vicejefe de Gabinete de Alberto Fernández. Lo cuenta todo Emilia Delfino.

El 50% de los casos en el AMBA ya son de la variante Delta. Los casos siguen siendo bajos en Argentina, pero los especialistas insisten en continuar con la vacunación. En Gran Bretaña está bajo investigación por la Agencia de Seguridad Sanitaria una mutación; la Delta AY.4.2, que podría ser entre 10 y un 15 por ciento más contagiosa. Ya circula en Rusia, Portugal, Estados Unidos, Italia y Dinamarca. Dame un respiro, por favor.

¿Cómo nos pegará la Delta? Argentina, junto a Canadá, son los dos países con mayor proporción de vacunados con una dosis al momento de llegar la predominancia de la variante Delta, tal como lo muestran los gráficos de Santi Olszevicki. Hoy tenemos el 72.5% de la población argentina con al menos una dosis de vacunas contra el coronavirus y el 55.6% con dos. En adultos, el 91.7% y el 76.7%, respectivamente. El 30% de la población 3-17 años del país ya inició sus esquemas de vacunación.

¿Un remedio oral contra el coronavirus? La Agencia de Medicamentos Europea decidió comenzar el proceso de analisis de un antiviral oral que podría servir como tratamiento contra el coronavirus. Se basan en los resultados preliminares de los estudios clínicos y de laboratorio que sugieren que “el medicamento puede reducir la capacidad del SARS CoV-2 (el virus que causa Covid-19) para multiplicarse en el cuerpo, evitando así la hospitalización o la muerte en pacientes".

Esta no te la viste venir: consecuencias inesperadas de la pandemia

El caos en el transporte marítimo provoca problemas en el comercio mundial y escasez de productos Mueven el 90% de las mercaderías en el mundo. Estados Unidos y China son los países más afectados. En el país asiático todo se complica por la cuarentena que debió aplicar ante un brote de Covid-19. Se habla de "efecto papel higiénico", los consumidores salen a comprar más ante la posible falta. Lo cuenta Cristina Bolinches

Mueven el 90% de las mercaderías en el mundo. Estados Unidos y China son los países más afectados. En el país asiático todo se complica por la cuarentena que debió aplicar ante un brote de Covid-19. Se habla de "efecto papel higiénico", los consumidores salen a comprar más ante la posible falta. Lo cuenta Cristina Bolinches ¿Por qué esta Navidad puede que falten las Nike o Adidas que quieras para el arbolito? Insiste con las malas noticias Cristina Bolinches. Grandes marcas del mundo de la distribución han reconocido problemas en su cadena de suministro debido al impacto del Covid, que ha obligado a cerrar o ralentizar la producción en Vietnam, y a la falta de buques de transporte internacional.

Insiste con las malas noticias Cristina Bolinches. Grandes marcas del mundo de la distribución han reconocido problemas en su cadena de suministro debido al impacto del Covid, que ha obligado a cerrar o ralentizar la producción en Vietnam, y a la falta de buques de transporte internacional. "La transición ecológica y digital está en riesgo", le dijo Alicia Valero a Carlos del Castillo. "Hay 14 materiales claves en la electrónica en riesgo de sufrir cuellos de botella. La crisis de los microchips es la punta del iceberg", avisa la entrevistada e investigadora de Ecología Industrial y coautora de 'Thanatia. Los límites materiales del planeta'.

Podría ser mi cocina

Jornadas de 12 horas, sin derechos y de noche: el trabajo ilegal por el cual el dueño de un aserradero deberá indemnizar a sus víctimas. Fue en un predio en el Valle de Calamuchita, en Córdoba. Lo condenaron a seis años de cárcel por trata laboral y a pagar hasta 6,3 millones de pesos. Muchas de las víctimas terminaron mutiladas por falta de seguridad. Lo descubrieron en junio de 2018. Lo cuenta Alejandro Marinelli.

Las tres grandes facciones narcos pactan para retomar el control del territorio en la villa 1-11-14 del Bajo Flores. Acordaron gobernar juntos y repartirse el negocio del narcomenudeo en esa parte de la Ciudad. Otra nota de Alejandro Marinelli.

La lucha de una madre en Afganistán por defender a su hija: "Nos escondimos en sacos de harina para que no se la llevaran". La vida de las mujeres afganas que son madres y no tienen cónyuge siempre ha estado marcada por el estigma y la pobreza. Ahora que los talibanes tienen el control, perdieron las pocas protecciones que tenían

Bonus track