El trabajo dignifica (pero no alcanza para vivir dignamente) - 04/04/2022

El trabajo dignifica pero no alcanza para vivir dignamente. Al menos no en esta Argentina. Y no lo digo yo, lo dice el Indec, que en la última semana lo puso en números: hay un 7% de desempleo y un 37,3% de pobreza. La conclusión es obvia: tener trabajo no alcanza para dejar de ser pobre.

El drama no es nuevo, pero se agrava rápidamente. Lo marcó Delfina Torres Cabreros cuando se conoció el último dato de pobreza. En el cuarto trimestre de 2017 el desempleo en Argentina rondaba el 7,2%, pero entonces la pobreza alcanzaba al 25,7% de las personas. Es decir que cuatro años más tarde hay menos desempleo y más pobres. Los datos del informe de Mercado de Trabajo del INDEC dan más precisiones que describen la necesidad. Hoy el 17,4% de personas ocupadas está buscando otro empleo para complementar, casi tres puntos porcentuales más que en 2017.

Entre los que buscan empleo están los beneficiarios de programas sociales como el Potenciar-Trabajo, que perciben medio Salario Mínimo, Vital y Móvil ($16.500) a cambio de 4 horas diarias de labor. Está claro que no les alcanza y por eso algunos de ellos estuvieron participando del acampe piquetero frente al Ministerio de Desarrollo Social. Mauricio Caminos cuenta en esta nota que en Desarrollo Social no temen una escalada del conflicto, pero lo cierto es que la Unidad Piquetera tiene votado un plan de lucha ante la falta de respuesta y la presión social ya se hace sentir al interior del oficialismo. El proyecto de “formalización de la economía popular”, mientras tanto, aún está frenado en el Congreso.

¿Cómo se (sobre)vive en este contexto? Lo cuentan nuestras compañeras.

Lupa, calculadora y angustia: crónica del fin de mes en las góndolas de los supermercados. Desde recorrer las sucursales de distintas cadenas hasta establecer un límite fijo semanal para las compras de alimentos, Julieta Roffo pregunta por los rebusques que hacen lxs argentinxs para tratar de llenar el changuito en medio de una inflación creciente.

Rebusques, discriminación e inseguridad: el día a día de quienes engrosan las filas de la pobreza. Un informe construido a partir de 60 entrevistas a vecinos de barrios populares muestra la rutina de personas que, aun con trabajo, no logran cubrir sus necesidades básicas. Delfina Torres Cabreros habla con Lisandro Varela y nos cuenta algunas conclusiones de su proyecto "50 Argentinos Dicen".

La pelea de la economía. Nuestros compañeros recurrieron a dos metáforas violentas para tratar de explicar los planteos económicos del oficialismo y la oposición para mejorar la situación económica.

A los cachetazos , como en Hollywood, dice Alejandro Rebossio que el gobierno del Frente de Todos dirime sus internas ante la suba de precios y la escasez de energía por la guerra de Ucrania. Sin ponerse de acuerdo sobre las recetas a seguir, el ejecutivo trata de combatir la inflación ante una opinión pública que tiene al aumento de precios como su principal preocupación y que no confía en las políticas económicas del actual gobierno.

A los codazos, está la oposición para Andrés Fidanza tratando de posicionar políticas económicas (como la dolarización) o armando equipos que desarrollen programas llave en mano para quien quiera aplicarlos. Sobre este último punto Andréss cuenta los recelos por la apuesta de la Fundación Mediterránea y da detalles de la presentación de Carlos Melconian en la Bolsa de Comercio.

El 1% no se entera: las causas judiciales de corrupción contra grandes empresarios están en pausa, con juicios demorados o cierres inminentes. De la causa cuadernos a los socios locales de Odebrecht. Del Grupo Macri a los acusados de supuestas coimas al kirchnerismo. Un relevamiento de Emilia Delfino sobre los casos que involucraron a empresas de renombre en los tribunales federales de Retiro arroja el escaso avance en la mayoría de las investigaciones que comprometen al poder económico.

“Hay una visión muy cómoda para las clases medias que resume el problema de la desigualdad a 'los ricos vs. el resto'”, provoca Leonardo Gasparini, doctor en Economía y director del Cedlas. En esta entrevista de Delfina Torres Cabreros profundiza sobre la temática de la desigualdad, que marca la organización de las sociedades desde hace al menos 10.000 años e interviene en las discusiones más actuales, como la suba de las tarifas o las retenciones a la exportación.

Nicky Caputo, un fondo de los Werthein y los Sielecki y otros siete compradores se quedaron con la mitad del ex Tiro Federal. Mirgor, la empresa del amigo de Macri, fue uno de los tres ganadores de las subastas de marzo y el que más pagó por el metro cuadrado. Kiperszmid, Menayed, Zanon y Wagmeister, los dueños de otras compañías que compraron lotes. El gobierno de Rodríguez Larreta proyecta un Parque de la Innovación, pero la oposición porteña advierte sobre ventas que se abonan en pesos y en cuotas. Por Alejandro Rebossio

La primera noche de Boric en Buenos Aires: el regalo de Fernández y un paseo por Palermo. El mandatario chileno comenzará con su agenda durante este lunes con reuniones en la Casa Rosada. En sus redes sociales, mostró el presente que le hizo su par de Argentina. Visitó una librería y se llevó varios libros, entre ellos de dos autores argentinos.

Más rosca en el mes de pascua:

Para la tregua o la ruptura, Alberto y Cristina empezaron el recuento de aliados. Como el 24 de marzo, los Fernández no pudieron mostrarse juntos tampoco en los actos por los 40 años de Malvinas. Mientras la situación interna se agrava, la vicepresidenta mandó un emisario a pedirle la destitución de Guzmán. Poroteo de aliados y aliadas que puedan sumar en una escalada mayor o en un acuerdo que parece lejano. Por Pablo Ibáñez.

Los límites a las elecciones anticipadas: leyes candado, calendario apretado y la "cláusula Néstor". La interna del Frente de Todos y los malos augurios electorales del oficialismo activaron la teoría, que ya intentó María Eugenia Vidal, de desdoblar la elección bonaerense de la nacional. Pero el panorama jurídico es engorroso, porque se cruzan varias normas y serían necesarias interpretaciones y reformas que requieren del apoyo de la oposición. Por Pablo Ibáñez.

La interna del Frente de Todos y los malos augurios electorales del oficialismo activaron la teoría, que ya intentó María Eugenia Vidal, de desdoblar la elección bonaerense de la nacional. Pero el panorama jurídico es engorroso, porque se cruzan varias normas y serían necesarias interpretaciones y reformas que requieren del apoyo de la oposición. Por Pablo Ibáñez. Wado de Pedro, el equilibrista que construye entre los escombros del Frente de Todos. Mantuvo su lugar en el gabinete tras haber puesto su renuncia a disposición, en un desafío abierto a Alberto Fernández. Aún bajo la jefatura de Cristina Kirchner, recuperó el diálogo con el Presidente y, a contramano de Máximo Kirchner, dio su respaldo al acuerdo con el FMI. Levantó su perfil, luego de años de evitar hablar en público por su disfluencia y hoy opera como puente en la coalición oficialista. Dice que no piensa en 2023, pero en La Cámpora lo imaginan candidato. Por Gabriel Sued.

Cómo pega ese marketing

Con casi 16 años de retraso, en Tucumán intentan que la Legislatura adhiera a la Ley de Educación Sexual Integral. Se presentaron tres proyectos de ley para que la provincia aplique la legislación aprobada a nivel nacional. Todo indica que esta vez la iniciativa podría llegar al recinto para ser tratada en una sesión. La señal más clara fue el dictamen favorable de la comisión de Salud y unificar los proyectos en uno. El drama de la falta de educación sexual en una de las provincias con más alto índice de embarazos adolescentes. Por David Correa

Lanzados al Mundial: el desafío de contar las cosas tal como son y al mismo tiempo creer en la magia. Con el sorteo de los grupos arrancó la ilusión global del Mundial de Qatar. Será la primera vez que la competencia se desarrolle a finales del año y en un país árabe. Un anfitrión que, se sabe, está bajo el celoso escrutinio del Occidente progresista. Y finalmente, el fútbol. Por Marcela Mora y Araujo

La marcha de las tropas rusas destapa el horror en Bucha. Las fuerzas ucranianas que liberaron la ciudad cercana a Kiev encontraron las calles llenas de cadáveres de civiles y tanques rusos quemados. Por Daniel Boffey y Martin Farrer

Relegado en las encuestas, el ex juez Moro busca meterse en la pelea como la opción de "centro" en Brasil. Sin lugar en la polarización entre Bolsonaro y Lula, el juez del Lava impulsa una candidatura única para lo que llama “el centro democrático” brasileño. Joao Doria, ex gobernador paulista, la apuesta de la socialdemocracia del PSDB. Por Eleonora Gosman.

