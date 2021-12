Un tsunami de Coronavirus - 30/12/2021

Las cosas por su nombre. Ya no podemos decirle ola. Algunos, como el ministro de Salud de Francia Olivier Véran, hablan de maremoto. Otros, como el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Tedros Ghebreyesus, creen que se trata de un tsunami. Lo cierto es que el número de contagios de coronavirus crece exponencialmente en todo el mundo y Argentina ayer batió su propio récord desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Salud de la Nación informó 42.032 nuevos casos con una tasa de positividad de 30,98%, tres veces los valores de alerta definidos por la OMS. Córdoba (9.987) y la Ciudad de Buenos Aires (7.329) estuvieron a punto de duplicar en 48 hs el registro de infectados detectados en un día.

El crecimiento de la curva de contagios inquieta (gráfico fondo oscuro), pero la pendiente que muestra el número de camas de terapia intensiva ocupada trae mayor tranquilidad porque sube a mucho menor ritmo que en brotes anteriores (gráfico fondo blanco). Se llama “efecto vacuna” y se le dice “gracias”.

Nuevas pautas de aislamiento. Ayer se llevó adelante un nuevo Consejo Federal de Salud y entre los ministros de todas las jurisdicciones del país decidieron modificar las pautas de aislamiento. A saber:

Contacto estrecho asintomático y con esquema de vacunación completo: 5 días de aislamiento + 5 días de cuidados extremos.

Contacto estrecho asintomático y sin esquema completo: 10 días de aislamiento o 7 con PCR negativo al último día.

Casos confirmados con esquema de vacunación completo: 7 días de aislamiento + 3 días de cuidados extremos.

Casos confirmados sin esquema de vacunación completo: 10 días de aislamiento.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti agregó que la habilitación de los autotest están en proceso ante la ANMAT y que, cuando estén todos los papeles, cada jurisdicción definirá cómo utilizarlos. Ayer también el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que su jurisdicción aplicará tercera dosis libre para mayores de 60, trabajadores de la salud e inmunodeprimidos.

¿Podemos empezar a hablar de endemia? La menor gravedad en los cuadros de personas infectadas con la variante omicron permiten a algunos especialistas aventurar la posibilidad de un cambio de etapa del Covid-19 hacia una enfermedad más común. Otros epidemiólogos creen que aún es pronto para sacar conclusiones. Lo explica Daniel Sánchez Caballero de elDiario.es

Recibí nuestro newsletter Infusión

Tu consumo necesario antes de salir al mundo. Una guía por las notas del día con Javier Borelli Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás anotado. En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

Un año de aborto legal: un derecho que el Estado defiende pero no difunde. En estos doce meses el Poder Judicial logró frenar las acciones que pretendían obstaculizar la ley, pero ni el Estado nacional ni los provinciales informaron lo suficiente sobre el acceso a la IVE. Al menos esa es la evaluación que realiza la ONG Amnistía Internacional, que presentó un informe llamado “no se ejerce un derecho que se desconoce”. Aunque aumentó la demanda de acceso a este procedimiento, no se expandieron los equipos del 0800 de Salud Sexual. Lo cuenta Julieta Roffo, quien hace unas semanas hacía esta crónica sobre la intimidad de los consultorios que garantizan el acceso al aborto legal.

Sin escándalo no vale: el oficialismo logró la aprobó de la modificación en bienes personales pero la oposición quiere declarar nula la sesión. Un senador del Frente de Todos dio positivo de Covid antes del inicio de la sesión y por minutos puso en jaque el quórum en el Senado. Finalmente lograron la mayoría necesaria y votaron obteniendo 37 adhesiones y un rechazo. Pero la oposición va a pedir la nulidad de la sesión porque comenzó 10 minutos más tarde de lo que dispone el reglamento.

La Gestapo de Vidal y la venganza de los heridos que dejó el macrismo. “El video filtrado por la AFI en el que se ve al ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal compartiendo su deseo de tener una policía secreta como la de los nazis para erradicar a los sindicalistas que no le gustan es una carambola a varias bandas”, plantea Diego Genoud. “Golpea a la ex gobernadora pero también al ex presidente porque viene a evidenciar lo que el poder ya sabía: los técnicos, que no son cuentapropistas, dependen de las órdenes de la política, que los precisa para llevar adelante sus objetivos”.

Las tarifas de luz y gas aumentarán 20% y quitarán los subsidios a 500.000 hogares. La Secretaría de Energía, que conduce Darío Martínez, informó que las facturas subirán por debajo de la inflación y tomó en cuenta la meta del 33% que había propuesto Guzmán en su presupuesto. Puerto Madero y los barrios cerrados se quedarán sin subvenciones y tendrán un tarifazo.

El dólar blue también llegó a su pico. La cotización alcanzó un récord de $208,50 y la brecha cambiaria alcanza el 103%. La divisa paralela acumula un alza de $7 en lo que va de diciembre.

Ola de calor: se registró un récord histórico de consumo eléctrico y reportaron cortes de luz en el AMBA. La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) informó que a las 14:25 el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) demandó 27.020 megavatios (MW), por encima del último pico registrado el 25 de enero de este año.

Por si te queda alguna duda

"los argentinos se creen el centro del mundo"



los argentinos: pic.twitter.com/SOIRIVDYo0 — ɢᴀᴛᴏ (@lautarobj_) 28 de diciembre de 2021

"Esa noche fuimos víctimas de un Estado ausente y necesitamos que se restituyan los derechos que nos arrebataron", aseguran sobrevivientes del incendio de Cromañòn, del que hoy se cumplen 17 años. La Legislatura porteña extendió por tres años la vigencia de la ley de asistencia integral a sobrevivientes y familiares de las víctimas, que prevé la entrega de un subsidio mensual y prestaciones en materia de salud. Lo cuenta Ana Breccia.

Neuquén: cayó un helicóptero hidrante que combatía incendios y murieron sus dos ocupantes en Aluminé. Quienes fallecieron son el piloto y el mecánico de la nave que habían sido contratados por el gobierno provincial de Neuquén para el combate del fuego.

Homenaje a 20 años de la Masacre de Floresta. Ayer se realizaron actividades contra la violencia institucional en el barrio. Los jóvenes Maximiliano Tasca, Cristian Gómez y Adrián Matassa, todos hinchas del All Boys, fueron asesinados el 29 de diciembre de 2001 por Juan de Dios Velaztiqui, un suboficial retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) que prestaba servicios adicionales en la estación de servicio de avenida Gaona y Bahía Blanca.

Femicidios impunes, inocentes presos: el caso Anahí Benítez muestra un sistema fallido de investigación criminal en Buenos Aires. Eso es lo que plantean Manuel Tufró y Fabio Vallarelli en esta columna de opinión.