El directorio de Nucleoeléctrica congela la firma a dos gerentes que responden a Reidel

Después de las numerosas denuncias internas y judiciales por presuntas irregularidades en las licitaciones de los servicios de limpieza y el parquizado, el directorio de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), que controla las centrales de Atucha y Embalse, le congeló este miércoles la firma a su gerente general, Marcelo Famá, y a su gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, ambos hombres de confianza del presidente de la compañía, Demian Reidel. Mientras Reidel y el presidente Javier Milei, expositor en el Foro de Davos, presentaban en redes un paper por el que se creen merecedores del Nobel de economía, 'Cuando regulación mata crecimiento', en el directorio de NASA, que integra el físico y economista, decidió que sus gerentes de confianza delegaran la firma hasta que el comité de integridad de la empresa pública termine de investigar los hechos.

Una empresa de limpieza y parquizado, M&G, había presentado una denuncia interna en NASA, otra competidora, Distribón, había recurrido a la Justicia, mientras que el gerente de planta, Juan Pablo Nolazco Sáenz, un hombre de la línea de la compañía, también había acusado a la conducción ante el mencionado comité. Los tres apuntaron a que se favorecía a una tercera firma. LX, propiedad de Gabriel Bonetto, exaportante del PRO. Otras compañîa habían cuestionado las licitaciones: Euro Clean y Claryty.

Pantuso expuso entonces este miércoles ante el directorio para rebatir las denuncias y contraatacó acusanco a Nolazco Sáenz por lo mismo que este acusa ahora a aquel, por aceptar una oferta de una empresa pese a que está por encima de los precios sugeridos por auditorías independientes. “Con el ingreso de la denuncia de Pantuso, se decidió que él y Fama delegaran la firma hasta que el comité termine de investigar los hechos”, comentaron en el entorno de Reidel.

Pero otras fuentes de NASA, donde el economista y físico se ha ganado más de un enemigo, aclaran que se investigarán todas las denuncias, no sólo de la de Pantuso: “Interinamente, mientras se sustancia sumario por denuncias, se resolvió que las funciones de dichos gerentes sean asumidos por exgerente general y el gerente de administración y finanzas, respectivamente. Ello para garantizar continuidad de la gestión diaria y para permitir que las investigaciones de los hechos sea transparente y sin limitaciones funcionales”. El exgerente general de Nucleoeléctrica es Fernando Monserrat, un ingeniero que lleva en la empresa 43 años, estaba cerca de jubilarse, Milei lo había nombrado presidente de la empresa al inicio de su mandato pero después lo desplazó para poner a Reidel.

En el directorio de NASA está Reidel, tres ingenieros nucleares, Germán Guido Lavalle, Axel Larreteguy y Marco Campolonghi, y el abogado Diego Chaher, el hombre que el asesor presidencial Santiago Caputo ha puesto a monitorear las privatizaciones. Precisamente, Reidel y Caputo mantienen una relación tensa porque el primero está al frente de esta empresa energética que se venderá en un 49% al sector privado, mientras que el segundo pretende controlar todas las ventas. Caputo impulsó el año pasado la creación de una Secretaría de Asuntos Nucleares en el Ministerio de Economía y puso a su encargado, Federico Ramos Napoli. Por ahora no se han privatizado muchos negocios, pero, por ejemplo, las dos de las cuatro centrales hidroeléctricas que se concesionaron terminaron en manos de amigos del asesor presidencial, Juan y Patricio Neuss, junto a otros socios.

