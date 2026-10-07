Murió Piero, símbolo de la canción popular

A los 81 años murió este miércoles Piero de Benedectis, o simplemente Piero, símbolo de la canción popular que dejó clásicos como “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”. Así lo comunicó su familia en un comunicado difundido en las redes sociales del músico.

Durante el último año, había atravesado graves problemas de salud y permanecía internado en el Hospital Italiano. En 2023, el músico ítalo-argentino ya había tenido que ser internado de urgencia en Ecuador a causa de una infección respiratoria.

“Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años. Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegado.su familia y amigos, agradecemos los saludos. Buen viaje querido Piero”, señala el comunicado.

Piero había nacido en Italia en 1945, y llegó a Argentina junto a su familia cuando tenía sólo tres años. Aquí se radicó y construyó su carrera de más de cinco décadas, con un repertorio ligado a la canción popular y de contenido social, con temas como “Mi viejo”, “Coplas de mi país”, “Pedro nadie”, “Llegando llegaste” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”.

La consagración llegó de la mano de su inolvidable dupla creativa con el poeta José Tcherkaski, con quien dio forma a himnos generacionales que trascendieron las fronteras nacionales. Temas como “Mi viejo”, que se convirtió en una de las canciones más emblemáticas de la música hispanoamericana y grabada por cientos de artistas.

Noticia en desarrollo