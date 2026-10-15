Cómo se recupera tu cuerpo cuando dejás de tomar alcohol durante un mes, órgano a órgano

Cada vez más personas deciden hacer una pausa con el alcohol, ya sea pasar un tiempo sin tomar, como en el popular Dry January, o simplemente bajar la cantidad. Por el motivo que sea, cuando el consumo cesa o se reduce, nuestro organismo lo agradece, órgano a órgano.

Un tóxico del que el organismo se tiene que deshacer

Es evidente que consumir alcohol en exceso es perjudicial, pero, aunque hay cierta controversia sobre el consumo moderado, en los últimos años aparecieron estudios que afirman que no hay ninguna cantidad de alcohol que sea inocua. Sin embargo, también se comprobó que los efectos dependen del patrón de consumo, además de la cantidad, y los resultados no son iguales al tomar una copa de vino a diario que al emborracharse todos los fines de semana.

Aparte de la embriaguez, los efectos más inmediatos del alcohol son metabólicos, sobre todo afectando a la dañina grasa visceral. “El alcohol se convierte en grasa de la mala, aumenta el colesterol LDL y los triglicéridos. Esa grasa mala se acumula en forma de grasa visceral, pero también se comporta como un órgano metabólico que genera sustancias inflamatorias”, explica el doctor Gontrand López-Nava, especialista en aparato digestivo y obesidad.

El alcohol se convierte en grasa de la mala, aumenta el colesterol LDL y los triglicéridos. Esa grasa mala se acumula en forma de grasa visceral, pero también se comporta como un órgano metabólico que genera sustancias inflamatorias Gontrand López-Nava — médico especialista en aparato digestivo

A corto plazo, los triglicéridos y el LDL suben en sangre y la inflamación hace que la grasa se infiltre en las paredes arteriales. A medio plazo, ese proceso se traduce en riesgo cardiovascular elevado y en una tensión arterial que requiere cada vez más fármacos para controlarse.

A largo plazo, el cáncer hace su aparición. El doctor Miguel Ángel Martínez es epidemiólogo y dirige el estudio UNATI en la Universidad de Navarra, el más amplio hasta la fecha sobre los efectos de la cesación y la moderación del consumo de alcohol. “El alcohol es un carcinógeno tipo 1 según la IARC. Los carcinógenos tipo 1 son los demostrados”, afirma. En efecto, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) coloca el alcohol en la misma clasificación que el tabaco o el amianto.

El alcohol, el hígado y la cirrosis

El hígado es el órgano más sobrecargado por el consumo regular de alcohol, pero también el que menos se queja, hasta que es demasiado tarde. La cirrosis alcohólica, la consecuencia más temida, es menos común de lo que parece. “En realidad, las cirrosis hepáticas son mucho más frecuentes por virus, como la hepatitis, que por alcohol”, aclara López-Nava. “A la cirrosis solo llega uno de cada cien superbebedores. La esteatosis hepática es casi lo contrario, el 90% del los que beben terminan con algo de grasa en el hígado”.

Esta acumulación de grasa en el hígado (esteatosis) provoca inflamación (esteatohepatitis alcohólica), y una cascada de afecciones, desde la diabetes hasta las enfermedades autoinmunes, pasando por enfermedades cardiovasculares, antes de llegar a la cirrosis. Durante este tiempo, el hígado no da señales. “No te sentís mal con un hígado que esté funcionando al 50%.” El hígado dañado no duele, no da síntomas hasta fases avanzadas“, afirma López-Nava.

Sin embargo, el hígado también puede recuperarse. “El hígado graso producido por el alcohol, cuando se deja el alcohol, es reversible”, afirma el doctor Martínez. “Con la cirrosis establecida, en cambio, el tejido fibroso ya no recupera su función. La abstinencia puede detener el avance, pero no deshacer la cicatriz”, añade.

El hígado es el órgano más sobrecargado por el consumo regular de alcohol, pero también el que menos se queja, hasta que es demasiado tarde

Qué cambia en el primer mes sin tomar

Aunque los efectos a largo plazo del consumo excesivo de alcohol son graves, la capacidad de recuperación del organismo hace que se vean mejoras desde las primeras semanas. El estudio de referencia sobre los efectos de un mes de abstinencia es el publicado en BMJ Open en 2018 por los investigadores University College de Londres, comparando a adultos que dejaron de tomar durante el mes de enero frente a quienes continuaron, con medición de marcadores bioquímicos al inicio y al cabo de 30 días. Los resultados mostraron el orden en el que se producen estos cambios:

Tensión arterial: la sistólica bajó un 6,6% y la diastólica un 6,3% de media. “De la medicación que necesites para la hipertensión arterial, necesitás la mitad”, corrobora López-Nava en su práctica clínica.

Colesterol total: hay una reducción del 13,4% en sangre. El perfil lipídico también mejora con rapidez porque el hígado deja de procesar el alcohol y puede atender mejor su función reguladora del metabolismo de las grasas. Esto también hace que haya que reducir la dosis de estatinas para el colesterol de los pacientes.

Enzimas hepáticas: en el estudio, las enzimas ALT y GGT, que se filtran a la sangre cuando el hígado está dañado, bajaron un 14,5% y un 28,6%, respectivamente, señal de que el hígado empezaba a desinflamarse, aunque esta mejora no se traduce en ninguna sensación subjetiva.

Resistencia a la insulina (HOMA): esta medida del riesgo de diabetes también experimentó una reducción del 26%, demasiado grande para explicarse solo por la pérdida de peso (que solo fue del 1,5%), lo que apunta a un efecto directo del alcohol sobre el metabolismo de la glucosa.

Factores de crecimiento tumoral: aunque el riesgo de cáncer por el alcohol se produce a largo plazo, los marcadores que lo miden, como el VEGF y el EGF, cayeron un 42% y un 74%, respectivamente en ese mes, señal que los autores interpretan como potencialmente relevante para el riesgo oncológico.

Sueño: “Muchos pacientes nos dicen que ahora duermen mejor”, confirma el Dr. Martínez a partir de los datos del grupo de abstinencia del UNATI. Un ensayo de 2024 confirma que incluso reducciones del consumo sin llegar a la abstinencia total se asocian con una mejoría del sueño y una reducción de la apnea obstructiva, algo que también tiene un gran impacto en la salud en general.

Muchos pacientes nos dicen que ahora duermen mejor Miguel Ángel Martínez — epidemiólogo y director del estudio UNATI

Los daños a largo plazo del alcohol

Después del primer mes, si se mantiene la abstinencia y la moderación, los beneficios cardiovasculares y metabólicos se consolidan. La duda que permanece es si el consumo anterior de alcohol produjo un aumento en el riesgo de cáncer que se podría manifestar más tarde. Las localizaciones más claras asociadas al alcohol son el cáncer de mama, el de hígado, los de cabeza y cuello y el colorrectal. “Nos preocupa el cáncer de mama porque, por poco alcohol que se consuma, toda la evidencia observacional te dice que se va a aumentar”, señala el doctor Martínez, que advierte de que no está claro si dejar de beber revierte el riesgo, algo que el estudio UNATI, con seguimiento a largo plazo, pretende precisamente esclarecer.

No todos los efectos del alcohol son reversibles. En el sistema nervioso, el riesgo más grave viene del déficit de tiamina (vitamina B1). En el sistema digestivo, el alcohol desplaza a otros nutrientes con calorías vacías. “El alcohol produce calorías, 7 por gramo. Entonces, los bebedores ya no necesitan comer otros alimentos que proporcionen vitaminas y minerales, y tienen un déficit alimentario”, explica el Dr. Martínez. Ese déficit de micronutrientes puede derivar en neuropatía periférica, pero también en complicaciones mucho más graves.

Un artículo de 2024 describe los cuadros neurológicos por alcohol que son potencialmente irreversibles: el síndrome de Wernicke-Korsakoff (confusión, descoordinación y amnesia) y la mielinólisis pontina central (lesión del tronco cerebral que puede dejar al paciente sin capacidad de caminar). Son raros en bebedores ocasionales, pero se vuelven una amenaza real en el consumo crónico excesivo.

López-Nava señala el daño social y psicológico, que no desaparece con la abstinencia. “El entorno social se destruye y, aunque dejes de consumir, es lo que a muchos los hace volver a tomar”. Si el alcohol se combina con otras causas de daño, como la obesidad, consumo de fármacos o tabaquismo, los daños se multiplican. “Una causa más una son tres”, resume López-Nava. El cuerpo tiene una notable capacidad de reparación, pero también tiene un punto de no retorno al que conviene no llegar.

Darío Pescador es editor y director de la Revista Quo y autor del libro Tu mejor yo.