Al menos dos alumnos muertos y 17 personas heridas tras un tiroteo en un colegio católico de EE.UU.

Al menos dos alumnos de 8 y 10 años murieron y 17 personas resultaron heridas este miércoles tras un tiroteo en una escuela católica de Mineápolis, en Minesota (EEUU), según informó en rueda de prensa el jefe de policía, Brian O'Hara. El atacante, quien se suicidó, disparó desde el exterior de una iglesia que forma parte del recinto del colegio mientras dentro se celebraba una misa. De entre los heridos, 14 eran niños, y dos de ellos están muy graves.

El atacante tenía unos 20 años y no tenía antecedentes criminales, según O'Hara. iba armado con un rifle, una escopeta y una pistola, y tras disparar a los asistentes se suicidó. En la escuela hay matriculados niños desde la guardería al octavo curso, equivalente a 2º de secundaria.

El gobernador de Minesota, Tim Walz, se ha referido el suceso. “Rezo por nuestros niños y maestros cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia”, ha escrito en la red X.

“Esto no debería pasar, pero pasa con demasiado frecuencia”, ha lamentado, por su parte, el alcalde de Mineápolis, Jacob Fray.

Minutos después del incidente, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo haber sido informado de lo ocurrido y aseguró que el FBI “respondió rápidamente y está presente en el lugar”. “Por favor, recemos juntos por todos los afectados”, añadió en su red, Truth Social.