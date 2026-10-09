La Corte Suprema de Brasil ordena que Eduardo Bolsonaro comience a cumplir una de sus condenas

La Corte Suprema de Brasil determinó este miércoles que el exdiputado Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro y que se estableció el año pasado en Estados Unidos alegando sufrir una persecución política y judicial, comience a cumplir una de las penas a las que fue condenado.

La decisión partió del magistrado Alexandre de Moraes, el instructor del juicio en el Tribunal Supremo en el que Eduardo Bolsonaro resultó condenado a cuatro años y dos meses de prisión luego de que lo hallaran culpable de coacción a la Justicia.

De Moraes afirmó que, tras el rechazo de las últimas apelaciones, el juicio contra el exdiputado adquirió la condición de cosa juzgada, por lo que la sentencia pasó a ser firme e inapelable.

En consecuencia, De Moraes determinó la inclusión del nombre del exparlamentario en la lista de condenados con órdenes de prisión a cumplirse y que se le cancelen los pasaportes a su nombre.

El exlegislador es hermano del senador Flávio Bolsonaro, el candidato ultraderechista más votado en las elecciones del pasado domingo, con 47% de los votos, y que se enfrentará en una segunda vuelta el 25 de octubre contra el actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a la reelección y fue el segundo más votado, con el 45%.

La ratificación de la condena contra Eduardo Bolsonaro

Hace dos semanas, el Supremo rechazó por unanimidad el último recurso de la defensa de Eduardo Bolsonaro y ratificó la condena en régimen inicialmente semiabierto.

A Eduardo Bolsonaro lo condenaron por coacción a la Justicia por promover gestiones ante el Gobierno de EE.UU. orientadas a presionar al poder judicial brasileño en momentos en que la Corte Suprema realizaba el juicio por golpismo en el que su padre, Jair Bolsonaro (2019-2023), resultó condenado a 27 años de prisión.

Además, al excongresista lo inhabilitaron políticamente por 12 años, lo que le impedirá presentarse a cargos públicos hasta 2038.

En septiembre pasado, la Corte Suprema también lo condenó a un año de prisión en un juicio por difamación contra la diputada Tabata Amaral.

Igualmente, en septiembre lo destituyeron de su función como escribiente de la Policía Federal por abandono de cargo.

A pesar de su situación jurídica, Eduardo continúa participando activamente en la campaña electoral de su hermano mayor y ha insinuado que, en caso de que Flávio resulte elegido presidente, espera que lo nombre ministro de Relaciones Exteriores.

EFE