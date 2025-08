Un diputado israelí es expulsado a la fuerza del Parlamento por denunciar el genocidio en Gaza

“Durante años, me negué a usar el término genocidio. Pero ahora no puedo evitarlo, después de lo que leí en los periódicos, después de las imágenes que vi y después de hablar con la gente que estuvo allí”. Estas son las palabras que utilizó recientemente el escritor israelí David Grossman en una entrevista con La Repubblica y que han causado la expulsión del Parlamento del diputado Ofer Cassif, miembro del partido izquierdista Hadash, cuando intentaba citar al intelectual en una sesión plenaria.

“Las atrocidades que Israel está cometiendo en Gaza no se pueden desvincular de los años de terror de los colonos en Cisjordania”, dijo Cassif justo antes de citar a Grossman.

La intervención de Cassif se produjo durante un discurso en memoria de las víctimas de la masacre de Shefar'am del 4 de agosto de 2005 cuando Eden Natan-Zada, un soldado israelí que había desertado de su base, abrió fuego con su arma reglamentaria contra los pasajeros de un autobús de la ciudad, mató a cuatro de sus habitantes árabes e hirió a otros 22.

Cassif afirma en un post de X que le bajaron violentamente del podio a mitad de su intervención simplemente por citar las palabras del escritor. “Ni siquiera a los escritores críticos se les permite ya ser citados en el Parlamento de la única democracia de Oriente Medio”, denuncia.

“Eso no es una cita, está inventado”, denunció el diputado Nissim Vaturi, del partido gobernante Likud. Vaturi exigió que sacaran a Cassif del podio mientras que la diputada Tali Gottlieb, del mismo partido, gritó: “¡Él no dirá genocidio aquí!”, según ha recogido Hareetz.

Este no es el primer intento de silenciar a Cassif. El 19 de febrero de 2024 una votación sin precedentes para destituir al diputado fracasó en pleno de la Knéset, ya que los partidos centristas se abstuvieron de iniciar un proceso para sancionar al legislador de Hadash-Ta'al por sus comentarios que respaldaban una acusación de genocidio contra Israel.

Un total de 85 legisladores votaron a favor de expulsar a Cassif del Parlamento, cinco menos que los tres cuartos de los 120 escaños necesarios para culminar la expulsión.

El Gobierno israelí tiene ya antecedentes de expulsiones a la fuerza de diputados por denunciar la masacre en Gaza, que ya se cobra más de 60.000 personas. En mayo, el político árabe Ayman Odeh, líder del partido, fue expulsado violentamente del estrado de la Knéset tras declarar: “Hay algo más que quiero decir. No sabéis cuán débiles os veo, sois personas débiles. Muy muy débiles. Después de un año y medio de guerra en la que habéis matado a 19.000 niños, a 53.000 personas, habéis destruido todas las universidades, los hospitales y para vosotros no hay una victoria política, sentís que no hay una victoria política y por eso os volvéis locos. ¿Por qué os volvéis locos? Porque sois débiles. ¿Por qué estáis tristes? ¿Por qué no estáis contentos? ¿Por qué? Porque no tenéis una victoria política”.

Por otro lado, el pasado 14 de julio el Parlamento israelí votó para destituir a Odeh debido a un mensaje en sus redes en que celebraba el intercambio de rehenes y censuraba el “yugo de la ocupación”. “Feliz por la liberación de los secuestrados y los prisioneros. En adelante debemos liberar a ambos pueblos del yugo de la ocupación. Todos nacimos libres”, escribió Odeh.

En respuesta a esto, el Parlamento apeló a una disposición fruto de una reforma legal de 2016, según la cual cabe la destitución de los diputados que incurran en “incitación al racismo” o “apoyo a un enfrentamiento armado contra el Estado de Israel”, según recuerda la organización Adah (Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel) que ya advirtió entonces de que la reforma abría en la práctica un conducto para la expulsión arbitraria de parlamentarios de la minoría árabe. La moción para expulsarle de la Knéset no prosperó por la falta de apoyos entre la oposición.