Elecciones legislativas 2025: así votaron Milei, funcionarios y candidatos

Las elecciones legislativas nacionales son este domingo 26 de octubre de 2025. Se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado; es decir, 24 senadores y 127 diputados nacionales.
Las elecciones legislativas en Argentina se realizan cada dos años para renovar de forma parcial las 2 cámaras del Congreso Nacional. Este sistema de renovación escalonada, establecido en la Constitución Nacional y en la legislación electoral, busca garantizar la continuidad y el equilibrio en la representación política del país.
La Cámara de Diputados está compuesta por 257 miembros que se eligen de manera directa en cada distrito -las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- mediante el sistema proporcional D’Hondt y con un piso electoral del 3% del padrón distrital. Los diputados cumplen mandatos de 4 años y se renuevan por mitades cada 2.
Por su parte, el Senado de la Nación tiene 72 integrantes, 3 por cada provincia y 3 por la Ciudad de Buenos Aires. Sus miembros ejercen cargos de 6 años y se renuevan por tercios cada 2. En cada distrito se eligen 3 senadores: 2 por la lista más votada y uno por la primera minoría, según lo establece la Constitución Nacional.
12:29 h
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, apuntó contra el nuevo sistema de Boleta Única de Papel implementado en la elección, defendiendo el voto con boleta partidaria, el cual, aseguró, es “más barato” y “asegura también la transparencia del comicio”.
El mandatario bonaerense se expresó en conferencia de prensa tras emitir su voto, donde también celebró la jornada electoral y se refirió a las discusiones internas de su espacio y a la situación económica.
Kicillof señaló que la jornada de votación se ha iniciado “con total normalidad” en el 99,9% de las escuelas de la Provincia. A su vez, remarcó que él debió hacer “una larga cola porque a cada uno le tienen que explicar el modo de votar”, un hecho que, según dijo, da cuenta del esfuerzo que tuvo que hacer el Gobierno provincial para explicar a los electores “cómo se votaba” a raíz de la modificación en el sistema.
En ese sentido, el gobernador cuestionó la implementación del nuevo mecanismo. “Yo sigo sin entender por qué la necesidad de modificar algo que andaba bien. Esto es más caro y además es nuevo”, manifestó.
Acto seguido, fue categórico en su defensa del sistema previo: “Ni el otro sistema trae fraude, porque no lo trajo, o estamos, repito, con total y absoluta normalidad. Nadie cuestionó ni una centésima el resultado del comicio de septiembre. Así que que no era un problema de fraude y no era un problema de costo”.
El gobernador destacó que en septiembre “se votó con absoluta normalidad”, en un comicio que “se demostró que el sistema tradicional de la boleta partidaria es más barato y que asegura también la transparencia del comicio”.
Kicillof calificó el día como “importantísimo” porque se está “votando qué va a pasar en la Argentina”. Agregó que “es una elección crítica en medio de una situación compleja en toda la provincia de Buenos Aires”.
Al ser consultado sobre si retomará el diálogo con el Presidente, el gobernador aseguró que “todos los días desde que asumí como gobernador estoy dispuesto a dialogar con la autoridad nacional, con la máxima autoridad nacional. Lo he solicitado varias veces”.
Sobre este punto, y destacando la importancia de la Provincia, concluyó: “Se trata de coordinar políticas, que es lo que necesitaríamos hacer en todas las áreas”.
El desafío a Milei: “Tiene mi teléfono”
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, exhortó a la ciudadanía a concurrir hoy a las urnas y se manifestó en favor de un diálogo entre el Gobierno nacional y la oposición, al expresar que en la Casa Rosada “tienen mi número (de teléfono), úsenlo”, subrayó.
Kicillof lo expresó tras votar poco antes del mediodía en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera”, en calle 4 N° 962, esquina 51, en La Plata, a la que llegó, como ya es habitual, caminando y de la mano de su esposa, Soledad Quereilhac.
Vestido con pantalón azul y campera negra y portando un mate y un termo con el que cebó para varios votantes que estaban en la misma fila, el mandatario bonaerense, sonriente, se tomó fotografías con varios votantes que se lo solicitaron.
Tras una espera de más de 15 minutos, Kicillof accedió a la mesa de votación 0009, entregó una bandeja de facturas a las autoridades y fiscales y cumplió rápidamente con el trámite de la Boleta Única en Papel (BUP).
Tras ello, se dirigió al teatro Metro, situado a unos 50 metros de la escuela, donde explicó ante el periodismo que, según las informaciones en poder del Ejecutivo bonaerense, la elección se desarrolla “con normalidad en toda la provincia”.
“El ministro (de Gobierno) Carlos Bianco me informó que la elección se ha iniciado con total normalidad, en algunas localidades afectadas por la lluvia de ayer tardaron un poquito más en abrirse algunas mesas pero está todo normal”, indicó.
Kicillof expresó que se trata de “un día importantísimo, porque estamos votando en la Argentina para decidir lo que pasa acá”.
“Mañana veremos, el resultado es expresión de la voluntad popular esperemos que se respete lo que quiere el pueblo en las urnas, porque el pueblo gobierna a través de sus representantes”, indicó.
Finalmente, y consultado sobre si espera que el Gobierno nacional lo convoque a dialogar, manifestó: “Todos los días estoy dispuesto a dialogar con la máxima autoridad nacional. Tienen mi teléfono las autoridades de la Casa Rosada, úsenlo”, concluyó.
12:26 h
La madre del presidente Javier Milei, Alicia Lucich, protagonizó una de las primeras “perlitas” de las elecciones legislativas de este domingo al presentarse a votar con su licencia de conducir en lugar del Documento Nacional de Identidad (DNI), lo que la obligó a regresar a su casa.
El percance ocurrió en el Instituto Pedro Poveda de Vicente López, uno de los centros de votación donde se concentra la atención mediática ya que allí también emite su voto la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Lucich, con “impecable brushing en su pelo carré rubio”, llegó a la puerta del colegio y, recién al momento de ingresar, se dio cuenta de que había llevado el documento equivocado. Tuvo que volver a su domicilio para buscar el DNI y pudo emitir su sufragio recién pasadas las 10 de la mañana.
12:19 h
La participación electoral en los comicios hasta este domingo al mediodía fue del 23%, según confirmó la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior.
Las autoridades, además, estimaron que el tiempo promedio de voto a través del nuevo instrumento, la Boleta Única Papel (BUP), es de menos de tres minutos para quienes votan únicamente una categoría.
Mientras que para quienes votan tanto Diputados como Senadores es de cuatro minutos: “Este tiempo se contabiliza desde que el elector llega a la escuela hasta que se retira del establecimiento”.
Como parámetro, en las últimas elecciones a nivel nacional, que fue para el balotaje presidencial de noviembre de 2023, que terminó por definir la presidencia de Javier Milei frente al otro candidato, Sergio Massa, votó el 76% del padrón, en la que fue una de las participaciones más bajas de la historia de la democracia argentina.
12:13 h
El expresidente de la Nación Mauricio Macri emitió su voto y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de optimismo y reflexión a los ciudadanos, destacando la importancia de renovar la esperanza, participar activamente y ejercer el voto sin caer en la dicotomía entre cambio y pasado.
“Es un buen momento para volver a renovar la esperanza, participar y realmente acercarse a votar”, expresó Macri al dialogar con la prensa. En ese marco, remarcó que el eje central del debate político debe estar puesto en “aplicar sentido común a las cosas que están pasando”, más que en los enfrentamientos partidarios.
El exmandatario sostuvo que espera que el Gobierno avance en una agenda de cambios estructurales, con el objetivo de reforzar su equipo y mejorar la gobernabilidad, en línea con el reclamo social de estabilidad y crecimiento. “Espero que el gobierno emprenda esta agenda de cambio que todo el mundo espera, que refuerce su equipo y la gobernabilidad. Es lo que el país necesita para poder crecer”, afirmó.
Consultado sobre la posibilidad de colaborar con la gestión, Macri aseguró que está “a disposición para contribuir a la gobernabilidad y al cambio”, aunque aclaró que hasta el momento no mantuvo conversaciones directas con el presidente Javier Milei. “Espero un llamado para poder dialogar sobre acuerdos y consensos que fortalezcan la gestión”, señaló.
Finalmente, el expresidente se refirió a las expectativas económicas tras los comicios y manifestó su confianza en una reacción mesurada de los mercados. “Si el gobierno plantea cambios en serio y consolida la gobernabilidad, eso reforzará los esfuerzos por sacar a la Argentina de la crisis que heredó”, concluyó.
12:10 h
El equipo de prensa de La Libertad Avanza redujo en un 40% el número de acreditaciones para el búnker oficialista del domingo, alegando “cuestiones de capacidad” en el Hotel Libertador, el mismo espacio utilizado en las elecciones de 2023.
La decisión fue comunicada a los medios apenas un día antes del comicio y generó un fuerte reclamo de la Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA), que denunció “graves impedimentos” para la cobertura periodística.
En un comunicado, la entidad expresó su “enérgica preocupación y protesta ante los obstáculos impuestos por el oficialismo”, al advertir que numerosos periodistas extranjeros vieron revocadas sus acreditaciones sin explicación válida, lo que —según ACERA— “constituye una vulneración del derecho a informar y de la libertad de expresión”.
11:19 h
El presidente Javier Milei votó a las 11 en la UTN, ubicada en Medrano 951, en el barrio porteño de Almagro.
Llegó a la hora señalada acompañado por su hermana Karina y en medio de un fuerte operativo de seguridad.
El mandatario, con su habitual campera negra de cuero, hizo la fila, aguardó su turno y completó la Boleta Única de Paspel detrás del biombo en medio de las cámaras de televisión y los flashes de los fotógrafos.
Al finalizar, salió con apuro, saludó a la gente que esperaba fuera del colegio y se subió al auto que lo trasladaba para retirarse sin hacer ninguna declaración.
10:59 h
El candidato a senador nacional por la ciudad de Buenos Aires de Fuerza Patria Mariano Recalde votó esta mañana y sostuvo: “Los invito a votar con ganas y optimismo y si tienen bronca, con bronca”.
Al sufragar en una escuela del barrio de Barracas, Recalde fue consultado sobre que debería hacer el presidente Javier Milei luego de que se sepan los resultados hoy a la noche, a lo que respondió: “Esperemos que escuche el resultado, sea cual sea, que reflexione y le haga caso al voto popular”.
“Es una oportunidad de expresarse y decidir, los invito a que vengan a a votar, hay sistema nuevo que no es complicado”, dijo luego sobre el debut de la BUP (Boleta Única de Papel).
Al respecto, Recalde advirtió que seguramente habrá “fallas porque es un sistema nuevo” y dijo que le hubiera gustado “mantener un sistema que no fallaba”, mientras que lamentó que “se hizo poca campaña para explicar como se vota” con la nueva metodología.
Por último dijo que iba a almorzar con su familia y luego “esperar con los compañeros los resultados en la sede del partido”.
10:56 h
Máximo Kirchner, presidente del PJ bonaerense, enfrentó a la prensa luego de emitir su voto en La Plata y aseguró que los argentinos “compran dólares y Estados Unidos pesos. Eso no funcionó jamás”. El dirigente pidió poner un freno a las “situaciones de humillación nacional a las que está siendo sometido el pueblo argentino” y que se pongan en valor los recursos naturales.
Sobre las declaraciones del Trump en relación a las elecciones en Argentina dijo creer “que a nadie le cae bien que un presidente de otro país diga cómo tenemos que votar en el nuestro. Son principios básicos por eso hoy más allá de las posturas que tengamos todos los espacios políticos más allá de reconocer la imperfección que tenemos todos los dirigentes muchas veces en las tareas que tenemos que llevar adelante también tenemos que recuperar la autoestima un poco”.
Según Kirchner, “un país no se termina nunca. Nosotros tenemos que cuidar mucho nuestro país. Hoy quiero que esté eso. Y después podemos discutir todo adentro, pero no puede ser que un señor, digamos, de otro país, le diga a la Argentina que se está muriendo, y que si no se hace lo que quiere él que es votar a determinado espacio político nuestro país se muere. Nuestro país es soberano, es libre y no puede dejar someterse a esta humillación nacional, pertenezcas a la fuerza política que pertenezcas”, concluyó.
10:47 h
El candidato a Diputado Nacional por Provincias Unidas, Juan Schiaretti, emitió su sufragio en la provincia de Córdoba y dio tranquilidad sobre que “hay que votar sin miedo, mañana el país no va a desbarrancar”.
Pese a que es hincha de Racing, el ex gobernador utiliza como cábala una camisa roja, y en esta ocasión se mostró confiado en el futuro del país con su partido político: “Con Provincias Unidas aspiramos a ser la tercera fuerza nacional”.
Acerca del temor que se implantó sobre qué puede ocurrir este lunes, post elecciones, señaló: “Les pido a los cordobeses que voten, acá todos somos iguales porque cada voto vale uno. Hay que hacerlo sin miedo, mañana el país no va a desbarrancar”.
En este marco, añadió: “Es más, si el oficialismo pierde, mañana seguro cambian las cosas que vienen haciendo mal”.
“Nos quieren asustar que si pierden va a haber caos y no es así, capaz solo es hora de dialogar más”, sumó.
Sobre cómo se está viviendo la elección en la provincia, destacó que “están constituidas todas las mesas”, que “se vota con normalidad” y que la mayor influencia será sea al mediodía.
10:43 h
El primer candidato de Provincias Unidas en la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo, emitió su voto esta mañana en la localidad de Gonnet y destacó la importancia de la participación ciudadana en la jornada electoral.
“Es importante que los ciudadanos vengan a votar, independientemente del desencanto y la desilusión”, expresó Randazzo ante la prensa, al tiempo que convocó a los electores a “expresarse” en las urnas.
“Si no están contentos con el presente ni quieren volver al pasado, este es el momento de que se expresen”, señaló.
El exministro se mostró “sumamente contento” con la implementación de la Boleta Única de Papel, sistema que, según afirmó, “es mucho más sencillo y rápido, y respeta las voluntades de todas las fuerzas políticas”.
“Somos defensores de este sistema”, enfatizó Randazzo, destacando la transparencia y equidad que aporta el nuevo mecanismo de votación.
10:38 h
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó la importancia de la participación ciudadana durante la jornada electoral y aseguró que “lo peor que puede pasar en una elección es una baja participación”.
Consultado sobre las declaraciones de la candidata presidencial Patricia Bullrich, quien había manifestado su disconformidad por la falta de apoyo del PRO en la campaña, Macri defendió la labor de su espacio: “A mí no me tocó ser candidato, pero nuestros candidatos en la lista estuvieron haciendo campaña todos los días. Tenemos un acuerdo con La Libertad Avanza en la Ciudad y en la Provincia, y cada uno tiene sus roles. Una cosa es ser candidato y otra ser funcionario. Se trabajó bien”, afirmó.
El mandatario porteño subrayó que la jornada se está desarrollando con normalidad y que el nuevo sistema electoral facilitará un recuento ágil y transparente: “Va a ser rápido el escrutinio, así que tendremos información temprano y de manera transparente”, señaló.
Asimismo, Macri hizo un llamado a los vecinos a concurrir a votar: “Es un lindo día para salir de casa, venir, votar. Se hace rápido, no hay filas y es simple. Nadie se va a confundir. Lo importante es que la gente participe”, expresó.
Finalmente, celebró la posibilidad de que los porteños puedan expresarse en las urnas: “Siempre festejo que se pueda votar. Hoy la gente puede expresar su vocación de participar, que es lo mejor que tenemos cada dos años. Hay que cuidar eso”, concluyó.
10:23 h
El primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, Jorge Taiana, votó esta mañana y sostuvo que espera que la votación con la BUP (Boleta Única de Papel) “sea más fácil y que la gente pueda comprenderlo”.
“Esperemos que funcionen las explicaciones que hemos dado del nuevo sistema de votación, porque el gobierno nacional no las ha dado de manera suficiente, y que la gente pueda votar sin problemas”, planteó tras emitir el sufragio en una escuela del municipio de Vicente López.
Consultado sobre si espera que se vuelque mayor cantidad de gente a votar en esta elecciones en comparación a las provinciales de los meses anteriores, Taiana respondió: “Seguramente sí, porque en general las votaciones nacionales tienen mayor participación, es lo que ha pasado siempre”.
Y cerró: “Esperamos una buena participación. Hay mucho optimismo”.
10:17 h
José Luis Espert, quien era el primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, pero que debió bajar su candidatura por las denuncias que lo vinculan al supuesto narcotraficante Federico “Fred” Machado, habló de manera escueta después de emitir su voto y expresó que se ubica “en el lugar que me corresponde”.
Luego de votar, y a la espera de que su esposa también lo haga, quiso esquivar a la prensa y manifestó que lo vive con “mucha tranquilidad”, aunque su voz y postura expresa lo contrario.
Durante varios minutos sostuvo que no quiere “dar declaraciones”, aunque añadió que “es un día muy bueno para la democracia”.
Al ser consultado sobre su presente, de que su cara aparece en la boleta de LLA en vez de Diego Santilli, remarcó que se ubica “en el lugar que me corresponde”.
“Siempre me consideré un ciudadano común que quería hacer un aporte a la política”, concluyó y se fue, casi corriendo, de la escuela en Beccar.
09:56 h
El primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, Diego Santilli, votó esta mañana y sostuvo que “el objetivo es descontar esa diferencia de septiembre” que sacó el peronismo en los comicios bonaerenses del mes pasado.
Tras sufragar en una escuela en el municipio de Tigre, acompañado por su esposa Analía Maiorana, Santilli se refirió a la campaña que tuvo que encabezar tras la renuncia de José Luis Espert: “Ha sido una campaña difícil, corta, de 18 días. Le puse toda la actitud, toda la garra”, señaló.
El dirigente del PRO llamó “a la gente que venga a votar y defina su voto, que es importante”, e insistió en que “el objetivo es remontar esa ventaja de septiembre”, al que agregó: “Tengo fe”.
Dijo además que el rol del PRO “es acompañar” a la fuerza que lidera el presidente Javier MIlei, con quien -reveló- habló este sábado.
“Queda entre el Presidente y yo lo que hablamos. Lo que puedo decir es que le agradecí la oportunidad que me dio de liderar el camino”, comentó.
09:53 h
El candidato a diputado nacional por Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, emitió su voto y remarcó la importancia de participar “en paz y con orden”, en el marco de un proceso electoral que consideró “una reafirmación de la Constitución y de la responsabilidad ciudadana”.
“Venir a votar es algo muy importante, hacerlo en paz es todavía más importante. Cada dos años revalidamos y respondemos ante la sociedad, y hacerlo ordenadamente, respetando nuestras leyes y cumpliendo con nuestros deberes, es lo que desearía que nuestro país funcionara todo el tiempo así”, expresó López Murphy tras sufragar.
El economista destacó el despliegue de las Fuerzas Armadas “ofreciendo seguridad a los votantes” dentro de las escuelas, lo que consideró “una señal del orden institucional que la Argentina necesita recuperar de manera permanente”.
Consultado sobre la campaña electoral, López Murphy subrayó que su espacio realizó “una campaña intensa, con menos recursos que el oficialismo y el kirchnerismo, pero con mucho contacto ciudadano”. En ese sentido, lamentó la ausencia de debates entre los candidatos:
“Nos preparamos rigurosamente para debatir. Los debates emparejan la cancha y son fundamentales para la democracia. Vamos a insistir en que sean obligatorios por ley electoral, porque además abaratan las campañas”, sostuvo.
También celebró la implementación de la boleta única: “Para mi generación fue un avance enorme. Ahorramos mucho dinero y logística, eliminando un gasto extravagante”, afirmó.
Sobre la situación económica del país, el dirigente liberal advirtió que la Argentina atraviesa un momento “muy frágil” y señaló que “la estabilidad dependerá de las decisiones que se tomen inmediatamente después de las elecciones”.
Por último, expresó su deseo de que la participación ciudadana sea masiva: “Cuanto más concurra la gente a votar, más sano y legítimo será nuestro sistema democrático”, concluyó.
09:51 h
El candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires por el partido Ciudadanos Unidos, Martín Lousteau, votó en el Instituto San Javier, y consideró que a partir de diciembre se necesita “un mejor Congreso que lea y entienda las leyes”.
“Ojalá tengamos un Congreso menos polarizado en el debate, que no se grite y se pueda hablar más”, manifestó después de emitir su sufragio, al cual, como siempre, llevó facturas para compartir con las autoridades de mesa.
09:46 h
09:33 h
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, habló antes de emitir su voto en la ciudad de Trelew y expuso que la provincia “está aprendiendo a escribir su propio destino” y comentó cómo será la jornada de este domingo.
“Voy a estar en un almuerzo en Puerto Madryn y en el cierre en Rawson esperando los resultados”, contó y destacó que ya habló con los candidatos, que están en Comodoro Rivadavia para votar: “Terminan y vienen”.
Sobre la jornada, expuso: “Se vive con mucha tranquilidad, en un sistema nuevo. En esta provincia también hay un plebiscito que excede a la votación de candidatos y ese debate es muy importante”.
En este sentido, en la provincia será una jornada especial ya que, además de elegir dos diputados nacionales, también los ciudadanos deberán pronunciarse en un referéndum sobre la eliminación de los fueros políticos, judiciales y sindicales.
“Chubut está aprendiendo a escribir su propio destino. Va a ser un antes y un después, aunque muchos se pongan nerviosos con este plebiscito”, remarcó.
09:31 h
El exgobernador del Chaco y actual candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Jorge Capitanich, emitió su voto en la jornada de elecciones legislativas de este domingo y deseó “que sea una excelente jornada cívica y democrática en la República Argentina, en la provincia del Chaco”.
Luego de sufragar, brindó declaraciones a la prensa en las que detalló las condiciones de los comicios en su provincia, haciendo hincapié en la geografía y el número de electores.
El referente peronista describió que, pese a estar “nublado en algunos casos” y empezar “a llover un poco” en algunas zonas, “creo que se van a dar las condiciones este más este importantes en este sentido”.
A su vez, brindó el detalle de la magnitud del distrito chaqueño, que cuenta con “2.977 mesas, 388 establecimientos, 1.013.621 electores” distribuidos en “casi 100.000 kilómetros cuadrados, con lo cual tiene 70 municipios, 25 departamentos”. Además, señaló la particularidad de la población que es “dispersa entre población urbana y rural”, aunque consideró que “están dadas todas las condiciones para que sea una jornada ejemplar”.
Consultado sobre las expectativas de la lista del peronismo unido, Capitanich sostuvo que “siempre uno tiene muchas expectativas muy positivas, así que ojalá Dios quiera. Primero existe una buena participación ciudadana. Segundo, obviamente siempre uno desea lo mejor para nuestra lista”.
Respecto a la utilización de la Boleta Única de Papel (BUP), que se implementa por primera vez a nivel nacional, el candidato indicó que “es un sistema de votación distinta. Se ha tratado de buscar estos un mecanismo explicativo. La verdad que es muy simple el sistema”, y aseguró que en la provincia “la gente tiene conocimiento sobre la utilización de la Boleta Única. Recorrí muchísimo la provincia en todos los lugares y en general este se ha informado muy bien”.
Sobre el seguimiento de la jornada, adelantó que permanecerán “en la sede de nuestro partido” y mantendrán “un contacto directo como dijimos todo el tiempo con nuestros referentes en cada una de las localidades”.
Finalmente, consultado sobre una posible comunicación con referentes de otros partidos, el candidato indicó que “esto es una elección nacional”, por lo que se concentrarán en “tratar de conformar claramente la agenda legislativa a partir de el próximo día lunes este en diputados nacionales”, y respecto a los contactos con la expresidenta Cristina Kirchner, afirmó que esperan “el resultado y después seguramente las comunicaciones fluirán”.
08:56 h
Este domingo 26 de octubre el transporte público funciona de manera gratuita en algunas provincias debido a las elecciones legislativas 2025, que se celebran a nivel nacional, por lo que se dio a conocer cuál es el cronograma en cada una de las juridicciones.
El Ministro de Transporte de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, confirmó que en la provincia “los servicios regulares de transporte público automotor de pasajeros, de carácter urbano e interurbano de media distancia, aledaños a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e interurbanos de larga distancia, de jurisdicción provincial; y a los servicios regulares urbanos, interurbanos de media y larga distancia, así como el transporte fluvial del Delta del Paraná” serán gratuitos.
Para la Ciudad de Buenos Aires, las autoridades dispusieron que el servicio de subte inicia una hora antes de lo habitual. Es decir, que todas las líneas están operativas desde las 7. Acerca de los colectivos, también sería sin costo.
Acerca de la situación en Córdoba, confirmaron que el servicio público interurbano “no será gratuito durante las elecciones” y las autoridades explicaron que, ni el Gobierno provincial, la Nación y los empresarios del sector financiarán el servicio, como sí lo hicieron años anteriores.
Sobre Entre Ríos, se informó que se dispuso la gratuidad del servicio que abarca el área metropolitana, la cual cubre las líneas 22, 20, 4, 17, 12, 6 y 15, que conectan Paraná con las localidades de Oro Verde, Colonia Avellaneda, San Benito, Sauce Montrull y Villa Fontana.
En Salta, se indicó que, a diferencia de otras provincias, el servicio de colectivos será gratuito entre las 8 y las 18.30.
En Mendoza, la cartera de transporte anunció que será sin costo también entre una franja horaria. En esta provincia será entre las 7 y las 20 horas para todas las personas mayores de 16 años.
Para Tucumán se determinó que el colectivo no será gratuito, aunque sí se reforzará la frecuencia. En Chubut ocurre un panorama similar.
Las autoridades de la provincia de Misiones anunciaron que el servicio de transporte será libre y sin costo durante la jornada electoral.
En Río Negro, el gobierno provincial comunicó que el transporte, tanto urbano como interurbano, será libre durante toda la jornada electoral.
Para Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua confirmó que el servicio será sin costo en toda la provincia este domingo.
Acerca de Santa Fe, confirmaron que el servicio del transporte público urbano de pasajeros será gratuito entre las 7 y las 19hs.
