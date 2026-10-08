Henley & Partners: “Hay un fuerte interés de inversores, pero no tenemos ningún contrato con el gobierno argentino”

El martes a las 2.45pm, elDiarioAR había realizado consultas específicas por correo electrónico sobre el vínculo de Henley & Partners con el programa de venta de ciudadanía argentina, dado que la propia empresa informó en su web y en redes sociales que había trabajado junto al ejecutivo de Javier Milei durante 18 meses, y comenzó a ofrecer el servicio a clientes. La respuesta de Henley llegó el miércoles a la 1.25pm, luego de publicada la nota.

El texto es el siguiente:

Con más de 25 años de experiencia institucional, Henley & Partners es, por amplio margen, la mayor firma de asesoramiento en residencia y ciudadanía integrada globalmente del mundo.

Henley & Partners mantuvo un diálogo constructivo con representantes del Gobierno argentino y compartió su experiencia internacional y conocimiento del mercado en relación con el marco propuesto por Argentina para la ciudadanía por inversión.

Henley & Partners no tiene, ni ha tenido nunca, ningún contrato o mandato remunerado con el Gobierno argentino, y no ha recibido honorarios del Gobierno en ninguna capacidad.

Desde el anuncio, hemos observado un fuerte interés de posibles clientes y asesores de todo el mundo. Esperamos que ese interés siga desarrollándose a medida que se publiquen los detalles de implementación restantes y el programa entre en funcionamiento.

A su vez, Sarah Nicklin, directora de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Grupo Henley & Partners, consideró que la afirmación de este diario de que la empresa “está detrás” del programa de venta del pasaporte argentino “tergiversa el papel”. También cuestionó la información de que Henley fue investigada por “presunto fraude” en el Parlamento británico.

Como citó la nota original, el Proyecto de Reporte sobre Crimen Organizado y Corrupción (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) y la Fundación Daphne Caruana Galizia —nombre de una periodista asesinada en Malta en 2017— revelaron “que la empresa había gestionado pasaportes caribeños para empresarios que resultaron luego acusados o condenados por fraude”. También se consignó que un directivo mantuvo negocios con un cliente al que le tramitaba la ciudadanía en San Cristóbal y Nieves, mientras promovía inversiones de un fondo estatal de ese microestado caribeño en la empresa de ese mismo interesado“.

La nota del FT “no acredita USD55 millones de ganancias empresariales” de la venta de ciudadanía en Malta, que fue cancelada por decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, escribió Nicklin.

En cuanto a la investigación en el Parlamento británico, elDiarioAR informó —citando al FT— que se trato de una pesquisa sobre el trabajo en tándem con la empresa matriz de Cambridge Analytica para presuntamente favorecer a gobernantes de San Cristóbal y Nieves y San Vicente y las Granadinas, que luego habilitarían “cupos para pasaportes”. El texto incluyó la desmentida de la propia Nicklin en cuanto a que “esas acusaciones son falsas y tienen motivaciones políticas”.

También se reprodujeron textuales de Kälin, presidente de la empresa, en honor al equlibrio de las fuentes.

Para la representante de la firma, “el artículo hace después referencia a investigaciones periodísticas sobre determinados clientes históricos y otros asuntos no relacionados, pero esto no sustenta la afirmación de que la propia Henley & Partners haya sido investigada por presunto fraude”.

Ayer, este diario amplió la consulta sobre la intención de Henley de cobrar US$25 millones al Estado argentino a cambio de su asesoría y gestión de interesados en obtener la ciudadanía —una informacion a la que este medio tuvo acceso luego de publicada la nota original—, y cuánto estima que le facturará a sus clientes dispuestos a pagar los US$350.000 que propone el programa del Ministerio de Economía.

Al cierre de esta edición, la firma británica no remitió su respuesta.

SL

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