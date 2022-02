El coaching ontólogico, las claves del método que creció en pandemia

Uno de los ejes de promoción de Generación Zoe, el proyecto educativo, financiero y espiritual de Leonardo Cositorto, es el Coaching Ontológico. elDiarioaAR pudo comprobar que Cositorto no ha logrado la certificación que lo habilita a formar y certificar en Coaching Ontológico, y que sus escuelas no cuentan con avales. Mientras la Justicia investiga a la organización por estafa y asociación ilícita, el Coaching Ontológico se metió en la discusión pública. Pero, ¿qué es el Coaching Ontológico? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes lo eligen?

Gabriela Greco y Hugo López, presidenta y vicepresidente de la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional, explican de qué se trata esta práctica, que tuvo un crecimiento exponencial: en los últimos dos años se duplicó la cantidad de coaches acreditados en el país y son casi 6 mil. De antemano, Greco y López aclaran dos cuestiones: el coaching ontológico no ofrece conocimiento, sino que es el coacheado -el coachee- quien construye su propio aprendizaje durante el proceso -proceso que se da en un plazo determinado-; y que el coaching ontológico, de ninguna manera, asesora en temas financieros o de otro tipo.

¿Qué es el Coaching Ontológico?

Hugo López: Es una práctica profesional que busca acompañar los procesos de aprendizaje ontológico de personas, equipos u organizaciones. Ahora, ¿qué es un “aprendizaje ontológico”? Ahí está la clave y el diferencial de nuestra profesión. “Ontológico”, básicamente, significa el estudio del ser. Desde la reflexión que facilita el coach ontológico profesional a través de preguntas, se generen los compromisos para que el coachee pase de la realidad en la que está a la realidad en la que quiere vivir.

¿Cómo es el método de trabajo?

Gabriela Greco: Es una conversación en función de preguntas donde se evocan las respuestas del coachee y se genera un espacio de reflexión para que el coachee pueda ver sus propias respuestas. Nuestra intervención está en tres dominios primarios: lenguaje, emoción y cuerpo. Entonces en la conversación, un coach trabaja en que ese observador pueda trabajar en los tres dominios. Nuestra intervención está en el lenguaje pero tiene repercusión en lo emocional y en lo corporal. El cuerpo genera una disposición que habilita una acción o no, y las emociones son predisposición para la acción. Esa intervención que se hace de manera lingüística afecta los tres dominios.

¿El Coaching Ontológico enseña o indica cómo lograr los objetivos?

Greco: No, no ofrecemos conocimiento. El aprendizaje aparece cuando una persona puede llevar a cabo una acción de forma repetida y autónoma hasta que ya no necesite de un profesional que lo acompañe en el proceso porque puede hacerlo solo. Se trata de un aprendizaje que me permite llevar a la práctica de manera repetida y autónoma, y que puedo hacer efectivo en función del objetivo que me propongo.

López: Somos muy respetuosos de las personas que confían sus procesos en los coaches. Una de las características de un coach es que no juzga, no es coercitivo, no aconseja, ni manipula el accionar de su coachee. Dentro del proceso y con el compromiso declarado, lo que vamos escuchando es lo que nos va permitiendo interactuar con la persona. Le permitimos escuchar y que se escuche, en función de aquello que declara que quiere que suceda.

¿Cuánto tiempo dura el proceso?

Greco: Es una de las grandes diferencias del coaching respecto de otras disciplinas. La duración del proceso es limitado y se acuerda con el coachee: empieza y termina en una plazo determinado. Los tiempos varían de acuerdo al tamaño de los objetivos que se proponen.

¿En el entrenamiento ontológico interviene alguna religión, fe o creencia?

López: No. Los fundamentos son filosóficos, no religiosos. El coachee puede adherir a la fe que quiera, el coach no la va a juzgar. Tenemos casi 6 mil socios, imaginate la diversidad. Y la diversidad para el Coaching Ontológico es fundamental porque acepta al Otro como un auténtico Otro. Esto es importante para nuestra práctica: el Otro es Otro no porque yo lo legitimo. No hay alguien que deba validar, mucho menos un coach.

¿Y tiene algo que ver con la realización financiera o la venta de algún tipo de producto o servicio?

Greco: El Coaching Ontológico acompaña el compromiso que la persona se propone. Si el crecimiento financiero es un compromiso de la persona, vamos a trabajar en el proceso: ver qué impide que esa realización se genere, trabajar en diseñar acciones para que pueda alcanzar los objetivos que se propone, que puede ser incrementar sus ingresos. Pero el coaching ontológico no hace ningún tipo de asesoramiento. El coaching jamás asesora. El proceso de aprendizaje que facilita el coaching ontológico es un proceso conductivista y es el coachee el que construye su aprendizaje. No es un asesoramiento ni financiero ni físico ni emocional, ni asesora en ningún ámbito de la vida.

La Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional, AACOP, tiene 21 años de historia. Es la entidad que acredita a los Coach Ontológicos, certificación que se logra luego de cumplir una formación de dos años en escuelas avaladas. El crecimiento y el desarrollo profesional de un coach se da en función de las acreditaciones que obtiene con el tiempo: trayectoria, aumento de competencias, desempeño ininterrumpido de la profesión, cantidad de horas de trabajo o cuando incorpora conocimientos nuevos a la profesión. Para que la AACOP otorgue la acreditación, el coach debe demostrar su crecimiento profesional. Así puede acceder a la acreditación Senior y la que sigue, Master Coach Ontológico Profesional. A partir del escándalo de Generación Zoe, la AACOP cambió el diseño de sus credenciales: ahora viene con un código QR para validar la identidad y acreditación del coach ontológico.

