Día del Profesor de Educación Física: ¿por qué se celebra el 8 de octubre?

Cada 8 de octubre se celebra en Argentina el Día del Profesor de Educación Física, una fecha que busca reconocer a los docentes que tienen un papel fundamental en la formación de niños, adolescentes y adultos a través del movimiento, el deporte, la recreación y la incorporación de hábitos saludables.

La jornada tiene una historia vinculada con los primeros pasos de la formación profesional en Educación Física en el país y con un proceso que, a lo largo de más de un siglo, transformó la manera de entender el ejercicio dentro de la escuela.

Sin embargo, existe una aclaración importante: el 8 de octubre corresponde al Día del Profesor de Educación Física, mientras que el Día de la Educación Física en Argentina se conmemora oficialmente el 30 de octubre.

¿Por qué el Día del Profesor de Educación Física se celebra el 8 de octubre?

El origen de la fecha se encuentra en 1901. En ese momento, el pedagogo Pablo Pizzurno advirtió que en las escuelas argentinas no había suficientes docentes capacitados específicamente para enseñar Educación Física.

A partir de esa necesidad comenzaron a organizarse los denominados “Cursos teórico-prácticos de ejercicios físicos”, destinados a maestros. Las primeras clases se iniciaron el 8 de octubre de 1901 y tuvieron una duración inicial de dos meses.

Estos cursos constituyeron uno de los primeros antecedentes de la formación sistemática de docentes especializados en Educación Física en Argentina.

En los años siguientes, la disciplina fue adquiriendo una mayor presencia dentro del sistema educativo. En 1906 se inauguró en Buenos Aires la Escuela Normal de Educación Física, que en 1912 pasó a llamarse Instituto Superior de Educación Física. Una figura central de este proceso fue Enrique Romero Brest, considerado uno de los principales impulsores de la Educación Física argentina.

Más de un siglo de Educación Física en las escuelas

La incorporación de la Educación Física al sistema educativo argentino fue un proceso progresivo. Durante las primeras décadas del siglo XX comenzaron a consolidarse diferentes métodos de enseñanza y modelos de formación docente.

En 1938 se creó la Dirección General de Educación Física, organismo que buscó centralizar y organizar la disciplina dentro del sistema educativo nacional. Un año después, en 1939, se produjo otro momento fundamental con la creación del Instituto Nacional de Educación Física y la incorporación de la disciplina a los programas educativos a nivel nacional.

Finalmente, en 1944, mediante el Decreto 11.077, se estableció el Día de la Educación Física, que quedó asociado al 30 de octubre.

Por eso, aunque ambas fechas suelen confundirse, tienen significados diferentes: el 8 de octubre homenajea a los profesores de Educación Física y el 30 de octubre conmemora el Día de la Educación Física en Argentina.

El rol del profesor de Educación Física va mucho más allá del deporte

Durante mucho tiempo, la Educación Física fue asociada principalmente con la práctica de deportes, ejercicios y actividades recreativas. Sin embargo, el papel de los docentes es mucho más amplio.

En las escuelas, los profesores enseñan a conocer y cuidar el propio cuerpo, desarrollar habilidades motoras, relacionarse con otros y participar de actividades colectivas.

También trabajan valores como el respeto, el compañerismo, la solidaridad, la responsabilidad y el trabajo en equipo.

La clase de Educación Física puede convertirse, además, en un espacio de inclusión, donde los estudiantes encuentran distintas maneras de participar y desarrollar sus capacidades, independientemente de su nivel deportivo.

La actividad física y la salud

La importancia de la Educación Física también está relacionada con la necesidad de promover una vida activa desde edades tempranas.

La actividad física regular contribuye al bienestar físico y mental y ayuda a construir hábitos que pueden mantenerse durante la vida adulta. En ese sentido, la escuela representa un espacio fundamental para que niños y adolescentes tengan acceso a experiencias de movimiento y actividad física.

Pero la Educación Física no debería entenderse solamente como una herramienta para mejorar el rendimiento deportivo. También puede contribuir al desarrollo de la autonomía, la autoestima, la socialización y el bienestar emocional.

Una disciplina que cambió con el tiempo

La concepción de la Educación Física fue cambiando a lo largo de las décadas. Los primeros modelos estuvieron fuertemente relacionados con la gimnasia, la disciplina corporal y determinadas concepciones sobre la formación física y moral.

Los estudios históricos muestran que durante las décadas de 1930 y 1940 la Educación Física adquirió una fuerte presencia como política pública y que las llamadas Fiestas de la Educación Física reunían a grandes cantidades de estudiantes y espectadores en exhibiciones gimnásticas y deportivas.

Con el paso del tiempo, la mirada sobre la disciplina se amplió. El objetivo dejó de estar concentrado exclusivamente en el rendimiento físico y comenzó a incorporar cuestiones vinculadas con la salud, la recreación, la inclusión, el juego y el desarrollo integral.

Educación Física, juego y aprendizaje

Para los chicos, moverse también significa aprender. A través de juegos, deportes, ejercicios y actividades corporales, los estudiantes pueden desarrollar coordinación, equilibrio, orientación espacial y diferentes capacidades motrices. Pero también aprenden a respetar reglas, aceptar resultados, cooperar con compañeros y resolver situaciones colectivamente.

En este sentido, el patio, el gimnasio o el espacio deportivo se convierten en escenarios educativos tan importantes como el aula.

La Educación Física permite además que los alumnos tengan una relación diferente con el aprendizaje: el cuerpo, el movimiento y la experiencia práctica forman parte del proceso educativo.

El desafío de combatir el sedentarismo

Uno de los grandes desafíos actuales es el aumento del tiempo que niños y adolescentes pasan sentados o frente a pantallas.

En ese contexto, las clases de Educación Física tienen un valor que excede las horas semanales establecidas en el calendario escolar. Pueden ayudar a que los estudiantes incorporen una relación más natural con el movimiento y comprendan que mantenerse activos forma parte del cuidado de la salud.

La propuesta no consiste necesariamente en convertir a todos los chicos en deportistas, sino en generar oportunidades para que puedan disfrutar del movimiento y encontrar actividades físicas que puedan sostener a lo largo del tiempo.

NB