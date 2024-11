Trampas dulces, los miedos de Martha Argerich

Llegamos –¡hoy!– a las 190 ediciones de Mil lianas. Una alegría íntima, incluso un poco pavota. Una minucia (¿por qué esa terquedad con los números redondos? ¿por qué volver una y otra vez a la redondez de las cosas y no a su aspereza?). O un delirio, según cómo se mire. Esta efeméride destartalada –no son 200, pero casi; nunca fue este un lugar de grandilocuencias– me agarra con la guardia baja, con una bruma anímica que arranca en la cabeza, sigue cuesta abajo por la línea cervical y se convierte en un peso inerte que decide alojarse en mi espalda con la forma de un signo de pregunta. Sí, nada original por estos días y, a la vez, eso, la trampa dulce de lo nebuloso.

En la casa de mis padres hay una bolsa de consorcio llena de álbumes de fotos. Sin orden, ni fechas, ni precisiones, la memoria familiar es esa maraña de tortas de cumpleaños con forma de canchas de fútbol desproporcionadas, mares marrones y pieles brillantes por el sol, casas que ya no existen, dientes que se asoman en sonrisas congeladas, personas que parecen cubiertas por disfraces aunque tengan puesta la ropa de todos los días, extraños que se abrazan con seres queridos, muertos y flequillos inmortales. Muchos domingos, cuando caía la tarde y vivía todavía en esa casa, buscaba esa bolsa y me escondía en algún rincón para mirar un buen rato esos álbumes. Era mi refugio anacrónico en momentos en los que el mundo me pesaba en el cuerpo, también, como un signo de pregunta. Sí, nada original en aquellos días, y a la vez, eso, la trampa dulce de lo secreto.

Siguiendo ese espíritu que admito que es bastante nostálgico, me puse a mirar fotos de Mil lianas, es decir, a repasar algunas escenas de las 190 veces en las que abrimos este espacio. Me encontré con el festejo ñoño que armamos cuando éramos jóvenes y cumplimos 50 ediciones, con varias entregas dedicadas al insomnio –acá, acá, y acá– y al silencio –acá y acá–; al cine de Martín Rejtman –acá, acá y acá– o a la figura de Rosario Bléfari, como acá y acá; a las fiestas y al baile; al miedo y al club del pudor; a los amigos; a los amores a los consultorios sentimentales y a los corazones rotos; a las despedidas o a ese encanto precario y tan vital de la lectura y la escritura. Como los libros infantiles que nos invitaban a decidir por qué página seguir, una especie de “elige tu propia insistencia” compartido con varios cómplices que leen cada viernes firmes del otro lado de la pantalla.

La bruma sigue, pero el gesto de volver por un rato a esas fotos, llenas de chispas y escenas que no recordaba, hizo que muy de a poquito algo de ese signo de pregunta empezara a aflojarse. Sí, nada original en estas horas de desánimo, y a la vez, eso, la trampa dulce de lo inesperado.

Gracias por estar ahí, una o 190 veces. Empieza una nueva edición de Mil lianas.

1. Series y películas del mes. Las principales plataformas de streaming anunciaron para noviembre el lanzamiento de diversas producciones audiovisuales que irán renovando sus pantallas a lo largo de todo el mes. Entre otras novedades, llegará al formato hogareño la película La práctica, el último largometraje de Martín Rejtman; Disney+ promete el estreno de un documental sobre la llegada de Los Beatles a los Estados Unidos en 1964 y se anunció el regreso de series como Silo, de Apple TV+ y La emperatriz, por Netflix.

Armé una guía con estos y otros lanzamientos. La pueden leer en este enlace.

2. Los libros del mes. Arrancó noviembre y las editoriales –tanto los sellos argentinos como los internacionales que distribuyen sus títulos en el país– anunciaron el lanzamiento de sus novedades del mes. Como un anzuelo, para que lean con atención la guía con lo más destacado que armé por acá, dejo algunos nombres que llegarán por estos días a las librerías (y, cruzo dedos, espero también que pronto a las bibliotecas públicas): Ricardo Piglia, Marta Minujín, Jacques Rancière, Mircea Cărtărescu y Han Kang, la última ganadora del Premio Nobel de Literatura.

Por mi parte ya arranqué con Borges por Piglia, publicado por Eterna Cadencia Editora y con la biografía de Martha Argerich (sí, siempre volvemos un poco a ella) que reeditó Blatt & Ríos. Se trata de un texto escrito por el periodista francés Olivier Bellamy publicado originalmente en 2010. Confieso que, por un lado, el libro me tiene atrapada por la intimidad que logra describir a pesar de tratarse de una figura tan hermética (hay mucho de los miedos de Martha Argerich, de sus berrinches y de sus fugas que es magnético) y, al mismo tiempo, me cuesta un poco la levedad del autor, sobre todo cuando se refiere a hechos o personajes públicos de la Argentina. Así y todo, ahí estamos, ya les contaré más.

2 y ½. La obra completa de Gustavo Ferreyra. Un notición para la literatura argentina: Ediciones Godot anunció que publicará la obra completa del escritor Gustavo Ferreyra. De hecho, desde noviembre está disponible en librerías El amparo, la primera novela del autor, que fue publicada originalmente hace 30 años.

Esta semana estuve en una presentación que armó el sello con el mismísimo Ferreyra y con el editor Hernán López Winne y allí contaron que en los próximos meses empezarán a salir tanto los nuevos libros del escritor como sus anteriores. En diciembre, de hecho, llegará Piquito de los vientos, la sexta entrega de su célebre saga protagonizada por Piquito, un personaje que muchos coinciden en describir como uno de los más desaforados y delirantes de la literatura local, y en abril de 2025 llegará el turno de La familia y El director, con prólogos de Mariana Enriquez y Martín Kohan respectivamente.

La novela El amparo, de Gustavo Ferreyra, fue reeditada por Ediciones Godot.

3. Fin de semana. En estos días de ánimos un poco fluctuantes y vacas flacas, coinciden en Buenos Aires y sus alrededores algunas actividades culturales efervescentes y de acceso gratuito que quería dejarles por acá por si quieren darse una vuelta. En principio, el sábado 9 tendrá lugar la ya clásica Noche de los Museos porteña, con más de 200 espacios culturales porteños abiertos desde las 19 y hasta la madrugada, en muchos casos con una programación especialmente pensada para ese día. Pueden leer un poco más, en este enlace.

El sábado y también el domingo 10 tendrá lugar la tercera edición de la FLHU, es decir, la Feria del Libro de Humanidades y Ciencias Sociales. El lugar elegido es el Museo Moderno, en el barrio de San Telmo y, además de stands con más de 50 sellos presentes, habrá charlas con escritores, filósofos, editores, politólogos, entre otros. Pueden leer más por acá. Entre las mesas del domingo se destaca, a partir de las 17, la presentación del libro Asumir el caos, del artista plástico Luis Felipe Yuyo Noé, quien estará presente junto a Lorena Alfonso para hablar de esta publicación.

También por estos días –arranca el 7 y culmina el 10 de noviembre– tendrá lugar la ya clásica Feria del Libro de Temática Peronista en el Museo Evita de Buenos Aires. En esta ocasión el encuentro literario se plantea también como un homenaje a Leonardo Favio. Pueden encontrar más información sobre los horarios y las actividades programadas, por acá.

Como si fuera poco, tres encuentros más para agendar: del 8 al 10 de noviembre se lleva adelante el Filbita 2024, el festival literario porteño dedicado a las infancias. Por acá, toda la programación y las sedes elegidas para esta edición con numerosas actividades gratuitas con grandes escritores y artistas. Además, este sábado y este domingo se puede visitar la primera edición de la Fiesta del Libro de San Isidro, que desembarcará en el Parque Público del Golf de Villa Adelina (Luis María Drago 299), con stands y la presencia de varios autores. Pueden leer más sobre los participantes y la programación, en este enlace.

Por último, el sábado a partir de las XX tendrá lugar en el barrio porteño de Villa Crespo desde las 19 una nueva edición de la ya mítica fiesta que organiza periódicamente la librería de usados Aristipo. También gratis, una vez más prometen libros, encuentros de todo tipo y baile.

Banda sonora. Esta semana murió Quincy Jones, un verdadero titán de la música como artista, productor y compositor, y resulta muy difícil hacer una síntesis de su gigantesco legado. Porque sí, es “el hombre produjo Thriller, de Michael Jackson”, pero también una figura insoslayable, que trabajó, entre muchísimos otros, con personalidades tan diversas como Billie Holiday, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Miles Davis, Ray Charles, Thelonius Monk, Aretha Franklin, Frank Sinatra y, sí, Michael Jackson.

Un recordatorio, si tienen ganas de indagar un poco más en su figura. En Netflix se encuentran los documentales La gran noche del pop (hablamos de él en esta vieja entrega de Mil lianas) y Quincy, un largometraje intimista y exhaustivo producido por su hija Rashida Jones.

Esta vez, como homenaje, sumé a nuestra banda sonora compartida varias canciones que produjo, interpretó, creó o hizo brillar Quincy Jones. Se escucha, como siempre, por acá.

Bonus track. Arrancamos esta edición hablando de fotografías y de ese gesto de repasar a través de ellas algunos momentos vividos. Aprovecho para contarles que hoy se inaugura la muestra anual de fotoperiodismo de la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina, (ARGRA), que se podrá visitar gratis hasta febrero de 2025 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (Avenida Del Libertador 8151, CABA).

“La Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino propone un recorrido narrativo a partir de las imágenes más representativas del año anterior. En esta edición, se presentan fotografías registradas en 2023, sobre los hechos más relevantes en el país y el mundo en materia de actualidad, retrato, vida cotidiana, política, naturaleza, medio ambiente, arte y espectáculos, deportes”, adelantan desde Argra. Pueden conocer un poco más, por acá.

¡Hasta la próxima!

