Pérez Esquivel encabezó en Quilmes un homenaje a Novak y reclamó “oportunidades, no represión”

En el Obispado de Quilmes, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel encabezó un homenaje a Jorge Novak, figura clave de los derechos humanos y referente pastoral de los sectores más vulnerables durante la dictadura. Acompañado por el obispo Carlos Tissera y referentes del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, el encuentro reivindicó el legado de Novak y su defensa de la dignidad humana en los momentos más oscuros del país.

La jornada incluyó la visita al archivo documental del primer obispo de Quilmes y una reflexión sobre el presente social. El padre Ignacio Blanco advirtió sobre el sufrimiento creciente en los barrios, mientras Pérez Esquivel destacó que “Novak defendió la dignidad humana cuando muchos miraban para otro lado”, un coraje que —dijo— sigue siendo indispensable hoy.

El juez de Casación Alejandro Slokar cuestionó “las lógicas de endurecimiento que pretenden encerrar a los niños mientras se grita libertad” y reclamó políticas de inclusión y presencia territorial del Estado.

También participó la fiscal federal Paloma Ochoa, quien subrayó la responsabilidad institucional en contextos de crisis.

El cierre del encuentro dejó una frase que atravesó toda la jornada y que condensó el mensaje de Pérez Esquivel: “Nuestro pueblo necesita oportunidades. Necesita esperanza. No represión.”