¿Que la cuenten como quieran? - 26/08/2021

"Todos tienen derecho a tener sus propias opiniones, pero no a tener sus propios hechos", dicen que dijo el senador estadounidense del Partido Demócrata, Daniel Patrick Moynihan (1927-2003). Se lo escuché a Barack Obama en una entrevista de David Letterman en Netflix en 2018. Hacía referencia al abuso de las noticias falsas del entonces presidente Donald Trump. Pero buscando archivo para el niusleter encontré que ya había usado esa cita en plena campaña presidencial de 2012. Es que nada es tan novedoso como parece y la disputa política, potenciada en período de elecciones, pasa por establecer el marco de interpretación de la realidad más convincente.

Algo de eso se vio en los últimos días en relación al debate por la deuda. ¿Qué gobierno se endeudó más? Macri dice que el de Alberto, y muestra un gráfico que le preparó su ex titular del Banco Central, Guido Sandleris. Alberto dice que Macri, y su ministro de Economía dedica un acto político en Tucumán a dar una clase sobre deuda externa. Lo cierto es que "la economía no es una ciencia exacta; y en demasiadas ocasiones es posible torturar los datos hasta que sostengan lo que uno quiere", resume el economista Francisco Eggers en esta nota de Delfina Torres Cabreros que busca explicar el contrapunto. Lo cierto, también, es que cada vez parece haber menos puntos de acuerdo sobre los hechos y mayor vehemencia en atribuirle carácter de verdad a las opiniones.

Las burbujas informativas en las que nos movemos parecen tener su parte de responsabilidad. Asi que desde Infusión no tiramos la pelota al costado y proponemos empezar la reconstrucción (porque estamos de acuerdo que estamos mal) desde una deuda que nadie puede negar: la necesidad de achicar la desigualdad.

Recibí nuestro newsletter Infusión

Tu consumo necesario antes de salir al mundo. Una guía por las notas del día con Javier Borelli Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás anotado. En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

Demandan a la Argentina por USD 320 millones por la expropiación de Aerolíneas. La presentación fue realizada por el fondo Titan Consortium en un tribunal de Estados Unidos. Sostienen que el país incumplió el pago de un fallo dispuesto por el tribunal arbitral del Banco Mundial (CIADI).

La cara oculta de Globant: empleados fuera de convenio, salarios bajos y miedo a perder el empleo. La empresa de tecnología digital tiene presencia en 18 países, una valuación de 8.700 millones de dólares y 19.400 empleados en todo el mundo. Sin embargo, en la Argentina sus trabajadores no tienen representación gremial y la cartera laboral mira para otro lado. Salarios de US$ 350 contra $1.250 que se pagan en otros países para puestos que demandan alta capacitación. En la empresa, sin respuestas a las consultas de elDiarioAr. Todos los detalles en esta nota de Diego Genoud

No aclares que… "No hay riesgo de devaluación ni antes ni después de las elecciones”, aseguró la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont en una reunión con los socios de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham).

“Alberto es así”. La frase que desde hace meses se repite en el entorno del presidente parece que alcanzó su punto de hastío tras #LaFoto. Cuenta Pablo Ibáñez en esta nota que hay una decisión por cambiar la imagen del primer mandatario. “La normalidad que profesa se volvió una debilidad, un rasgo de personalidad que debe corregir para -en cierto modo- empezar a ser presidente”. Igual, anticipa, no habrá cambios de gabinete en el corto plazo.

Correr a la Delta por detrás. Como contó Julieta Roffo en esta nota, en Argentina lleva de tres a once días determinar el genoma de una muestra de COVID. Por eso, y por la capacidad de contagio que tiene esta variante (el doble de la original) se dice que “corremos por detrás” al virus. Sin embargo, para que no panda el cúnico, la ministra de Salud Carla Vizzotti explicó que si bien la Delta ya está entre nosotros aún no es la variante predominante. La que viene copando la parada por ahora es la Lambda (antes conocida como Andina) y algunos piensan que la competencia entre ambas, como contó Sofía Crotti, es lo que podría explicar que tengamos una curva de contagios menos empinada a la que se presentó en otras latitudes. Una vez más, como Riverito, a cruzar los deeeeedos.

¿Vamos a volver? El miedo al contagio es la gran causa de la resistencia de pasar de vivir en remoto a la presencialidad, cuenta hoy Sofía Crotti que habló con psicólogos y empleados estatales a menos de una semana de que tengan que regresar al trabajo presencial. Temores, ansiedad y comodidad son algunas de las razones por las que muchos trabajadores quieren continuar con la modalidad de "home office".

"La que conduce es Cristina". No lo dice un integrante de La Cámpora, sino el gobernador de Salta por 12 años Juan Manuel Urtubey, que apoya la candidatura de Florencio Randazzo en la provincia de Buenos Aires. Propone ir a un modelo semi-parlamentario y opina que las dos alianzas partidarias mayoritarias están “atrapados en la lógica de la confrontación”. En esta entrevista de Pablo Ibáñez además hay críticas a Macri, Rodríguez Larreta y Santilli.

Myriam Bregman, la trotskista que pone nerviosa a la derecha. Candidata del FIT-U en CABA y abogada de derechos humanos, es la referente de izquierda a la que más escuchan en otros espacios. Esta semana hasta Alberto Fernández se solidarizó con ella por un ataque antisemita de un sector antiaborto y ultracatólico. Un viaje al mundo de "La "Rusa" con Alejandro Marinelli.

Palermo Soho, no lo entenderías

No tenés hernia de disco, estás aleteando pic.twitter.com/LMdRzxveUe — Facundo Campeón de América (@FacundoBev) 25 de agosto de 2021

La ironía sobre la frase del afiche palermitano, que tanto nos hace acordar a los menúes sofisticados que llaman colchón de hojas verdes a la lechuga, nos sirve para rendir un último homenaje a Charlie Watts (a propósito del bailecito stone del aleteo). “El gran observador, desde el fondo del escenario, de la historia de los Stones”, escribió Diego Fischerman. Y ya que arrancamos con eufemismos culinarios, y sabemos que la señora Mirtha Legrand vuelve a su programa el fin de semana, no quería cerrar este acápite de distensión sin recordar el temardo Buseca y vino tinto de La Renga.

Macri administrará 171 millones de euros que recibirá la Fundación FIFA como indemnización por "décadas de corrupción". La suma fue sustraída de las cuentas bancarias de exfuncionarios involucrados en tramas de corrupción futbolística por las que fueron procesados. Los fondos se destinarán al Fondo de Condonación del Fútbol Mundial para financiar proyectos que influyan de manera positiva en comunidades de todo el mundo.

Esmeralda Mitre pelea por sus derechos sobre La Nación. La actriz e hija de Bartolomé Mitre volvió a reclamar su participación como accionista del diario La Nación a través de un hilo de mensajes en su cuenta de Twitter. Aseguró que el estudio jurídico de la familia de su padre “retiene la información de las acciones que nos dejó”, al tiempo que advirtió que “una vez que tome conocimiento de toda la información, pondré a consideración los grandes desmanejos y los políticos que intervinieron el mismo con exactitud”. Hace unos días había declarado en Radio con vos que Macri "habría pagado 15 millones de dólares de la deuda que tiene La Nación para beneficiarse". Busquen pochoclo que, como decía Bandana, esto se pone bueno.

Conmigo no, Iglesia. El Papa Francisco salió a responder los rumores diseminados por un medio Italiano sobre su posible renuncia apuntando puertas adentro. "Por desgracia hay hipocresía en la Iglesia y entre sus ministros", aseguró ayer durante la catequesis en el auditorio general del Vaticano.