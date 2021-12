Hola presidente Boric. Chau transición - 20/12/2021

“Más temprano que tarde, sin reposo.

Retornarán los libros, las canciones

Que quemaron las manos asesinas.

Renacerá mi pueblo de su ruina

Y pagarán su culpa los traidores.

Un niño jugará en una alameda

Y cantará con sus amigos nuevos,

Y ese canto será el canto del suelo

A una vida segada en La Moneda”.

Yo pisaré las calles nuevamente - Pablo Milanés (1976)

Gabriel Boric fue electo ayer presidente de Chile al obtener el 55% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Le sacó 10 puntos de diferencia a José Antonio Kast, el candidato de la derecha que reivindicaba la dictadura militar de Pinochet. De esta manera, como plantea Ernesto Semán en esta columna escrita al calor de los resultados, comienza en el país vecino un proceso nuevo que pone fin a diecisiete años de dictadura y 30 años de una Concertación que no pudo cambiar la matriz de la sociedad chilena.

Boric, que adquirió notoriedad en la escena política chilena en 2011 como referente del movimiento estudiantil que reclamaba la gratuidad educativa, insistió ayer en su primer discurso presidencial que su camino será distinto a lo conocido hasta aquí. “Un crecimiento económico que se asienta en la desigualdad tiene pies de barro”, declaró. “Con nosotros, a La Moneda entra la gente”, agregó como respondiendo el célebre tema de Pablo Milanés citado al inicio del Nius.

La victoria de Boric es la expresión de la rebeldía chilena que también estalló en octubre de 2019 y que logró la conformación de una Asamblea Constituyente con representación de los pueblos originarios. La ampliación democrática que vive el país se puede medir también en el hecho de que los comicios de ayer fueron los de mayor participación desde que el voto en Chile es optativo (2012). Por eso, también, Alfredo Grieco y Bavio plantea que la victoria del jóven de 35 años “llenó de oxígeno los pulmones de la democracia chilena”. Lo celebraron presidentes y ex presidentes de toda la región, que también se esperanzan con que esta victoria de los sectores progresistas marquen un nuevo cambio de ciclo en latinoamérica. Por lo pronto, Boric quiso dejar en claro una cosa: “Por ningún motivo podremos tener un presidente que le declare la guerra a su propio pueblo. A todas las víctimas de derechos humanos no nos cansaremos de buscar verdad, justicia, y no repetición. Nunca más impunidad en nuestro Chile”, aseguró. Y eso no es poco.

¿Tendremos o no presupuesto? El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que no va a haber un nuevo presupuesto para presentar en marzo 2022. Lo hizo en declaraciones a Radio 10, donde también confirmó que habrá un nuevo acuerdo de precios luego de que venza el actual el próximo 7 de enero. A pesar de lo que dice el ministro, el gobierno está emplazado para presentarle un plan al FMI el 10 de enero que incluya definiciones sobre el financiamiento del déficit, la brecha cambiaria y el crecimiento económico. No se llamará presupuesto, pero lo condicionará sin dudas y también deberá pasar por el Congreso. Así que si les gustan las sesiones maratónicas, compren pochoclo para marzo.

¿Y con los subsidios qué pasa? Según cuenta Alejandro Rebossio eso también formará parte de las definiciones que el ministro de Economía deberá tomar en las próximas tres semanas. Habrá segmentación de subsidios en las tarifas de servicios. ¿Pero cómo se implementará? Por el momento se conocen tres criterios: el consumo energético de cada familia; si recibe un plan social o una jubilación mínima de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses); y el monto de los ingresos laborales y financieros.

La derrota más profunda. Para Diego Genoud la votación del Congreso del viernes tiene más relevancia de la que le atribuyen los voceros del oficialismo. Según sus cuentas este es el primer gobierno que pierde la votación del Presupuesto desde el regreso de la democracia. Y lo más sustantivo es que deja en evidencia un escenario demasiado desordenado. “Lo que hizo inviable la aprobación del Presupuesto fue la división del oficialismo, el resultado electoral y la acelerada balcanización de una oposición que es mayoría, pero no cuenta ni con jefes ni con ideas claras para salir de una crisis profunda que lleva cuatro años y la tiene como responsable ineludible”.

Alberto entre la reelección, Manzur y Máximo. Si Alberto no gana vitalidad y fuerza electoral, no hay destino para ningún otro candidato o jugador del oficialismo en el 2023. Con esa máxima el presidente sueña con la posible reelección. Pero para eso, cuenta Pablo Ibáñez, necesita que Juan Manzur se consolide como jefe de gabinete para darle fuerza a la gestión. ¿Puede haber cambios de ministros a mitad de año para armar el staff de la campaña 2023?

El plan cordobés. Seis centros de estudios económicos iniciaron conversaciones para diseñar una estrategia común de cara a 2023. Delfina Torres Cabreros cuenta que hasta el momento, las entidades en diálogo son el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea; la Bolsa de Comercio de Córdoba, la Bolsa de Cereales, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) y los centros de estudios económicos de la Universidad Católica de Córdoba y la universidad Siglo 21. También piensan en candidatos propios para el Ministerio de Economía.

20 años del 2001

Ningún responsable político, penas tardías para policías y asesinos “anónimos”: la deuda de la justicia con las víctimas de diciembre de 2001. Los jueces ratificaron las penas de funcionarios públicos que ocupaban segundas líneas de mando, pero todavía no están firmes. El fallecido ex presidente Fernando de la Rúa había sido sobreseído por la Corte Suprema en 2015. En una gran cantidad de casos no se pudo identificar al autor material de los crímenes. Por Victoria De Masi

Entre las 38 víctimas de la represión, diez eran adolescentes y murieron por balas perdidas o disparos a mansalva. Entre los responsables hay policías y civiles. Por Victoria De Masi .

Una tragedia sobre la que se proyecta la escena del presente. El estallido de principio de siglo vuelve en forma de imágenes de un pasado que parece irrepetible. Sin embargo, la Argentina enfrenta hoy la mayor crisis de expectativas de las últimas dos décadas. Y la posibilidad de un nuevo ajuste como respuesta a problemas estructurales que la política no logra resolver. Por Diego Genoud .

"Desde la de 2001 hasta la de hoy, la deuda es fraudulenta", plantea Víctor de Gennaro, ex secretario General de la CTA durante la crisis, en esta entrevista con Andrés Fidanza .

Opinión

Bonus track deportivo

El partido de los tres presidentes: el Racing campeón más esperado y atípico. Entre los asesinados por la represión, el corralito, los cacerolazos y los saqueos, diciembre de 2001 también marcó la consagración de un club que puso fin a una racha de 35 años sin títulos en medio de la crisis. La última fecha del torneo debía jugarse con Fernando de la Rúa, fue reprogramada por Ramón Puerta y terminó celebrándose bajo el breve gobierno de Adolfo Rodríguez Saá. Por Andrés Burgo

Después del terremoto: El sistema político argentino a 20 años de la crisis del 2001. Facundo Cruz y Gastón Pérez Alfaro acaban de publicar un libro que busca analizar desde las Ciencias Políticas el proceso transcurrido en las dos últimas décadas partiendo de un argumento provocador: “en un momento donde la región ve tambalear sus instituciones, donde la inestabilidad política, económica y social aumenta, y los poderes constituidos enfrentan graves problemas de gobernabilidad, nuestro sistema político muestra signos de estabilidad en sus procesos políticos regulares”. Acá se descarga de manera gratuita.Vigilia en Plaza de Mayo a 20 años de la crisis de 2001. Un amplio abanico de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos se congregaron en la Plaza de Mayo, que este lunes será el escenario principal del acto por los 20 años de la crisis del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Cada cual tiene un trip en el bocho

Detuvieron a otros cinco policías de la Ciudad acusados del encubrimiento del crimen de Lucas. Tres de los oficiales apresados fueron quienes habrían reducido y esposado a las víctimas junto a un cuarto que se trató de uno de los primeros en arribar a la escena, donde se sospecha “plantaron” un arma de utilería en el auto de los adolescentes.Ya son 14 los efectivos de esa fuerza de seguridad presos por el caso. El asesinato sucedió cerca de las 9.30 del 17 de noviembre, cuando Lucas y sus amigos salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo del Volkswagen Suran del padre de uno de ellos. Fueron interceptados por un auto de la Brigada de Investigaciones sin patente ni signos de ser policial,.

Megaminería: dónde se hace a gran escala y en qué provincias nunca pudo prosperar. Catamarca y San Juan son los dos distritos más ricos en minerales, donde se lleva a cabo una explotación minera a gran escala. En Mendoza, en cambio, las movilizaciones sociales impidieron, como hasta esta semana lo habían hecho en Chubut, el desarrollo de esta actividad productiva. Por Agustina Said

Opinión: Chubut y la degradación social e institucional que genera la megaminería . Por Maristella Svampa y Enrique Viale

Lunes de columnas.