Ni un pájaro, ni un avión: son los alimentos - 20/08/2021

El indignómetro de los hógares calefaccionados en invierno podrá superar récords con la clandes cumpleañera de Olivos, pero la foto que más golpea al gobierno es la que revela el INDEC cada vez que presenta los indicadores de pobreza e indigencia. En julio la canasta que mide el precio de los alimentos mínimos que una familia necesita para vivir volvió a incrementarse por arriba de la inflación general y acumuló un alza del 58,3% en un año.

De esta forma, un hogar con dos adultos y dos niños necesitó $29.003 pesos para no ser considerado indigente, una cifra muy superior al salario mínimo de ese mes ($27.216). La línea de pobreza quedó en $67.577, un 20% más de lo que alcanzarían a sumar dos adultos con ese contrato básico avalado por el Ministerio de Trabajo.

Estos valores anticipan otro informe áspero para el gobierno a fines de septiembre, cuando se publique la incidencia de pobreza e indigencia del primer semestre 2021. A fines del año pasado el INDEC había estimado 12 millones de personas en situación de pobreza y tres millones a las que los ingresos no les alcanzaban ni siquiera para comer los nutrientes indispensables.

Alivio para docentes y estatales. El Gobierno acordó con los gremios docentes un nuevo salario inicial de 40 mil pesos desde diciembre que aplicará a todo el país. Los estatales, por su parte, lograron adelantar cuatro meses el cobro de las cuotas de su paritaria y sumarle un 5% más al 35% pactado en mayo. Compañerx precarizadx, qué importante la representación sindical ¿nocierto?

La administración pública retoma la presencialidad. El Gobierno nacional anunció que desde el 1° de septiembre las jurisdicciones, organismos y entidades pueden citar a los empleados de la administración pública que estén vacunados. En esta nota la situación provincia por provincia.

Temporada de unicornios: razones y matices detrás del boom de las tecnológicas argentinas En 2021 se duplicaron las firmas valuadas en US$1.000 millones, impulsadas por los cambios de hábitos y la mayor liquidez de los inversores. Argentina ya es el segundo país de la región, detrás de Brasil, en cantidad de empresas con esa valuación. En esta nota Delfina Torres Cabreros te cuenta cómo se construyen los unicornios y cuánto riesgo hay de que sea una burbuja. Entre nos, la idea de bautizarlas con el nombre de un animal que no existe no me parece muy atractiva para generar confianza.

Media sanción en CABA al proyecto de IRSA para construir torres en Costanera Sur. Con 37 votos a favor y 20 en contra, el oficialismo porteño logró una primera sanción para el avanzar con la urbanización promovida por la empresa como "Costa Urbana", que ahora deberá ser debatido por la ciudadanía en una audiencia pública.

La otra campaña: el gobierno busca un difícil equilibro entre Estados Unidos y China. Diego Genoud arma el árbol de relaciones que une a la Argentina con las dos grandes potencias que se disputan hoy la región: Estados Unidos y China. ¿Cómo funciona el lobby de ambos gobiernos? ¿Cómo jugó la asistencia sanitaria y cómo negocian en su nuevo territorio de batalla: el 5G?

Libertad condicional para Luis D´Elía a partir del 24 de agosto. El dirigente piquetero fue beneficiado con la medida al haber cumplido dos tercios de la condena de tres años y nueve meses que desde 2020 cumple bajo la modalidad de arresto domiciliario. Fue declarado culpable en 2017 tras la toma de una comisaría de La Boca en 2004. Anunció una marcha para el mismo martes.

Comodoro Py demora una autorización para que un ex director de Techint declare en un juicio por supuesto lavado en Brasil. El contador Héctor Zabaleta fue director de Administración de la multinacional ítaloargentina y está acusado en Curitiba de haber participado en el pago de supuestas coimas y lavado a un ex gerente de Petrobras. La fiscalía dice que su declaración en el país vecino podría perjudicar una causa local. La defensa espera una decisión en dos instancias distintas. Emilia Delfino tiene toda la información.

Todxs con el Frente de Liberación Carpincho

El Frente de Liberación Carpincho 🦫 avanza a paso firme para reconquistar su legítimo territorio ✊. Un perro fue herido y varios jardines destrozados pero ¿cómo culpar a un pueblo que fue desplazado brutalmente del humedal que habitaba para construir un country? pic.twitter.com/JSSbIud7tX — cosecha roja (@cosecharoja) 19 de agosto de 2021

El reclamo de los vecinos de Nordelta por una supuesta “invasión” de carpinchos estalló las redes sociales argentinas en los últimos días. Cosecha Roja armó un hilo entretenido que no olvida explicar que esos animales son nativos de la zona de humedales que había donde se instaló el barrio cerrado. Esta semana Alejandro Rebossio contó que se realizó una caravana de kayaks desde Rosario para reclamar que avancen los proyectos legislativos que hace ocho años naufragan en el Congreso para resguardar los pantanos ante diversos lobbies agropecuarios e inmobiliarios. De la ocurrente fauna twittera quiero destacar el apoyo maradoneano al reclamo carpincho y la provocación matera del animal que recordó los dichos de “la cheta de Nordelta”.

¿De qué sirvieron 20 años de guerra y dos billones de dólares gastados en Afganistán? Julián Borger cuenta que el organismo de EEUU encargado de supervisar la misión en Afganistán dice que los avances no justificaron la inversión. Pese a ello, el país dio un salto en esperanza de vida, mortalidad infantil, alfabetización o acceso a la electricidad. Otra nota imperdible es la del periodista Ramin Rahman, que cuenta en primera persona cómo consiguió huir de Kabul entre disparos, gritos y aplausos para el piloto del avión que los salvó.

Acá podés leer toda la cobertura de la situación en Afganistán elaborada por The Guardian y disponible en castellano por un acuerdo con eldiario.es y elDiarioAR

