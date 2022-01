¿Plan B, plan C o plan W? - 17/01/2022

Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero nadie tampoco se imaginó un escenario tan complejo. Cuando Martín Guzmán asumió como ministro de Economía en 2019 su principal desafío era el problema de la deuda de 44 mil millones de dólares con el FMI heredada de la gestión de Mauricio Macri. Al poco tiempo vino la pandemia y la cosa se puso más peluda. Hoy, a más de dos años de su llegada (y a menos de un mes y medio para el próximo vencimiento que podría poner a la Argentina en default), aquel Plan A (de Acuerdo con el FMI) no parece generar muchas expectativas. Por eso el ejecutivo nacional comenzó a diseñar otros posibles planes.

El Plan B lleva la inicial del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Es porque Fernández espera que el hombre que sacó a Donald Trump de la Casa Blanca también ayude a resolver los líos que dejó aquel empresario excéntrico en estas latitudes. Santiago Cafiero irá esta semana a Washington para tratar de empujar esta vía diplomática, pero como cuenta Diego Genoud en su panorama político, en Cancillería buscan bajar las expectativas de lo que puede suceder en la reunión que tiene agendada con el secretario de Estado Antony Blinken.

El Plan C también podría ser R, porque se relaciona con la gestión de apoyos en China y Rusia. No obstante, mencionar ambos países nos llevaba a la sigla PCR y me pareció desafortunado en este momento de hisopados al 66% de positividad. El punto es que a principios de febrero Fernández hará una gira por esas naciones históricamente resistentes a la hegemonía estadounidense. Tendrá una bilateral con Vladimir Putin en Rusia y luego asistirá a la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno en el gigante oriental. ¿Saldrá un juego a tres puntas? Pablo Ibáñez habló con distintas fuentes del gobierno. El resultado no te sorprenderá: las opiniones son disimiles.

Si nada funciona, todavía queda el Plan W (de Waiver, que en inglés significa exención). Esto daría la posibilidad de que Argentina no cancele su pago de la deuda de marzo con el FMI pero aún así no se la considere en default todavía. Ese aval técnico solo da más tiempo para llegar a un acuerdo, pero no resuelve el problema del Fondo ni el problema de fondo: que en Argentina hay cada vez más pobres y más desigualdad.

A bajar las expectativas. Los pronósticos inflacionarios empeoraron tras la publicación del Índice de Precios de diciembre pasado y de los anuncios oficiales de aumentos de tarifas. Los economistas consultados por Alejandro Rebossio prevén una inflación de hasta el 60% en 2022 y recomiendan bajarla con un plan que frene las expectativas.

"Este año Juntos tiene que encontrar el cauce político para su programa económico", plantea Martín Lousteau en esta entrevista de Diego Genoud. El senador de Evolución cuestiona al Gobierno por su diagnóstico equivocado sobre la crisis y advierte que en la dirigencia política "no hay conciencia real de lo que le pasa a la Argentina". También le reclama a la oposición empezar a pensar ahora cómo reunir la fuerza política necesaria para llevar adelante un programa económico en 2023.

¿En qué está la causa que investiga la muerte de Nisman? Más de 30 ex espías de la AFI dieron su testimonio ante el fiscal Eduardo Taiano en el último año. Se entrecruzaron 450 conversaciones telefónicas y se puso la lupa sobre un incendio en la Casa Rosada que afectó el sistema que controlaba los accesos y egresos de la sede de gobierno y de la quinta de Olivos. Ese incendio se produjo el día previo a la muerte del fiscal del caso AMIA. Desde 2016, cuando la causa pasó a Comodoro Py y la Gendarmería contradijo la pericia anterior, la hipótesis central sobre la muerte del fiscal es la del asesinato. Pero todavía no existen pistas sobre los posibles responsables materiales. Todo lo cuenta Andrés Fidanza.

¿Ya sos parte de la Comunidad de elDiarioAR? Enterate acá por qué para nosotros es tan importante.

¿Cuándo comenzaría la vacunación contra el COVID en menores de 3 años y qué riesgos hay? Es el único grupo que aún no tiene una vacuna aprobada a nivel mundial. Especialistas aseguran que es "el tema a tratar" en los próximos meses. Los estudios clínicos para evaluar la seguridad y relacionar la eficacia con lo que se hizo en adultos arrancan en este primer trimestre. Por Nadia Burgues y Lucía Saludas

65.241 nuevos casos y 51 muertes registradas ayer . El número total de positivos ascendió a 7.094.865, mientras que los fallecimientos se elevaron a 118.040. Hay 2.036 personas internadas en terapia intensiva. El índice de positividad reportado en esta jornada para el conjunto del país fue del 60,9 %.

. El número total de positivos ascendió a 7.094.865, mientras que los fallecimientos se elevaron a 118.040. Hay 2.036 personas internadas en terapia intensiva. El índice de positividad reportado en esta jornada para el conjunto del país fue del 60,9 %. Un estudio español detecta que la mitad de las mujeres encuestadas tuvo alteraciones del ciclo menstrual tras la vacuna contra el Covid-19. Los resultados preliminares de una investigación española señalan cambios en la duración de la menstruación, el patrón de sangrado o la sintomatología premenstrual, algo que no fue evaluado en los estudios clínicos de las vacunas contra el coronavirus Por Ana Requena Aguilar .

Las mayores fortunas aumentaron con la pandemia mientras un 99 % se empobreció. Las personas más ricas eran, a 30 de noviembre de 2021, Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault y familia, Bill Gates, Larry Ellison, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Steve Ballmer y Warren Buffet, quienes vieron aumentar su capital en más de 821.000 millones de dólares desde marzo de 2020, según Oxfam.

A pesar de las lluvias, gran parte del país sigue bajo una ola de calor. Las temperaturas en buena parte de la geografía argentina se mantuvieron en torno a los 41 y 42 grados a pesar de las lluvias registradas en el centro del país y el ingreso de aire frío a la atmósfera. Para los días por venir, se esperan más lluvias y un descenso de temperaturas hasta niveles por debajo del promedio para la época del año en CABA y alrededores.

Más de 25.000 usuarios del AMBA continuaban sin suministro eléctrico. A última hora del domingo los afectados se repartían en partes casi iguales entre las dos grandes compañías distribuidoras de electricidad.

Esta es mi cara de haber pagado

cada vez que veo esto me vuelvo a reír como el primer día pic.twitter.com/lPPKujTAYq — maría laura ❤️‍🔥 (@lucasmarcor) 14 de enero de 2022

“La discusión de ambientalismo versus progreso económico es arcaica”, plantea Cristian De Haro, especialista en fauna marina e hidrocarburos, en esta entrevista de Emilia Delfino. De Haro es uno de los expertos que ayudó a desarrollar un protocolo para mitigar el impacto en la fauna marina de las exploraciones sísmicas en el Mar Argentino. Sostiene que si sus recomendaciones se aplican, se reducirán los daños, pero el control debe ser exhaustivo.

Opinión: La obsolescencia del relato neoliberal y neodesarrollista frente al cambio de paradigma energético . Por Ruben Lo Vuolo

Solo el 22% de las grandes empresas a nivel global están comprometidas con la reducción de emisiones de CO2 . Solo un tercio identificó además el cambio climático como una de las principales preocupaciones para 2022. Los datos surgen de una encuesta a CEOs que se presenta anualmente en el Foro de Davos. En el mismo informe, los ejecutivos argentinos se muestran optimistas con el crecimiento económico mundial, pero son mucho más cautos con el desempeño local. Por Delfina Torres Cabreros

Un cambio que rompe la tradición: después de 74 años, el colegio Cardenal Newman incorpora mujeres. Esta institución tradicional de la zona norte del Gran Buenos Aires, a la que fueron Macri, Prat-Gay o Juan Forn, entre otros, decidió apostar por la educación mixta. La incorporación, que será paulatina y entrará en vigor en 2023. Lo cuenta Lucía Saludas.

Detienen a dos sospechosos por el crimen del hincha de Independiente. El sábado, diez micros con hinchas del "Rojo" eran escoltados por la policía sobre la autopista Buenos Aires-La Plata cuando debieron interrumpir su marcha a la altura del kilómetro 14 debido a un piquete en toda la traza que realizaban los vecinos de Rancho Grande ante la falta de luz en la zona. Al no poder seguir su camino, los hinchas se bajaron de los ómnibus para despejar la manifestación. La policía disparó balas de goma y se cree que también hubo detonaciones en el choque entre manifestantes y barras. Un hincha murió y al menos tres resultaron heridos con balas de plomo. Ayer detuvieron a dos personas que aparecen en una filmación casera en el lugar de los incidentes a bordo de una moto, uno de ellos portando un arma.

Novak más: Djokovic perdió su batalla judicial contra Australia y fue deportado. El tenista abandonó el país este mismo domingo en un vuelo con destino a Dubai.

La semana "horribilis" de Boris Johnson: qué pasó y qué puede pasar ahora. La revelación de celebraciones que incumplieron las reglas sanitarias complica la posición de un primer ministro cada vez más impopular entre los suyos. Por María Ramirez de elDiario.es.

Lunes de Columnas