La AGN afirmó que el Banco Central perdió más de US$1.000 millones por el precio del oro y el Gobierno le salió al cruce

La Auditoría General de la Nación (AGN) sostuvo que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) perdió más de US$ 1.000 millones debido a una especulación con el precio internacional del oro y se refirió a la polémica por el traslado del metal al exterior.

Los dichos fueron efectuados por el presidente del organismo estatal, Juan Manuel Olmos, durante una auditoría referida al estado contable de la autoridad monetaria en 2025.

Como primera conclusión, Olmos indicó que el informe sobre la situación patrimonial del Central es “razonable”. Sin embargo, al momento de referirse a la información relacionada con el oro, aparecieron distintas conclusiones.

“Erró en el cálculo”

En principio, la AGN afirmó que la tenencia del metal registró una ganancia patrimonial superior a los $8 billones, la cual se explicó solamente por la suba internacional del precio del oro. El titular remarcó que esas reservas fueron adquiridas durante las presidencias de Alfonso Prat-Gay y Mercedes Marcó del Pont.

Cabe resaltar que las ganancias y pérdidas arrojadas en el mismo balance se dieron por dos tipos de operaciones distintas. “Una cosa es la revaluación del activo, que es meramente contable, y otra cosa es el resultado de la operatoria realizada con el oro subyacente”, aclaró Olmos.

Respecto a las pérdidas, explicó que provinieron de una operación que realizó el Central “con fines de cobertura”, bajo la gestión de Santiago Bausili.

Esa operación se basó en derivados liquidables en dólares utilizando parte del oro de las reservas; es decir, la entidad utilizó el oro “como bien de respaldo o subyacente”, de acuerdo con la explicación del titular.

En concreto, la pérdida ascendió hasta los $1,5 billones, equivalente a US$ 1.023 millones, compuesta por US$ 960 millones del resultado negativo de las operaciones y US$ 62,8 millones correspondientes a primas de opciones.

Es por eso que el organismo estatal argumentó que el BCRA realizó operaciones financieras “especulando con una determinada trayectoria” para el precio internacional del oro.

“Erró en el cálculo y arrojó una pérdida de US$ 1.023 millones, según surge de las registraciones contables”, dijo Olmos y agregó que, desde que se auditan los estados contables del Central, “nunca se había registrado una pérdida de esta magnitud, ni tampoco la utilización de las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo”.

La polémica por el destino del oro

El presidente del organismo también se refirió a la polémica que se desató debido a los movimientos del traslado del oro hacia el exterior.

Olmos sostuvo que la AGN “se encuentra trabajando sobre otra auditoría relacionada con las reservas físicas y el traslado de las mismas”, por lo que todavía no hay conclusiones acerca de qué fue lo que pasó.

“En ese informe se podrá saber por qué se tomó esa decisión, a dónde fue enviado y si tuvo algún beneficio específico para el BCRA o para quién”, concluyó.

La discusión escaló con el paso de los meses y llegó hasta la Justicia, distintos senadores apuntan contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el propio Santiago Bausili por los delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”.

El Banco Central desmintió a la AGN

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cruzó los datos revelados por la Auditoría General de la Nación (AGN) y señaló que, “durante el ejercicio 2025, su posición en oro arrojó un resultado neto positivo de USD 2.505 millones”; en contrapartida de la versión sobre que la entidad financiera perdió más de US$ 1.000 millones debido a una especulación con el precio internacional del oro.

A través de un comunicado oficial, el BCRA explicó que, el desempeño revelado hace unas horas “refleja el efecto combinado de la evolución del precio del metal y de las operaciones de cobertura financiera que la entidad aplica de manera habitual sobre el total de sus tenencias en este activo”.

“Las operaciones financieras con oro registradas en 2025 forman parte de la política de cobertura que el BCRA implementa sobre el 100% de su posición en oro. Dicha estrategia tiene como objetivo proteger las reservas internacionales frente a las pérdidas que podría ocasionar una caída significativa en el precio de uno de sus principales activos”, aseguró la comunicación de la entidad bancaria.

En ese sentido, el BCRA precisó que “lomo toda operación de cobertura, estos instrumentos conllevan un costo. En años en los que el oro muestra un desempeño favorable -tal como ocurrió en 2025-, los derivados financieros que actúan como seguro suelen registrar un resultado negativo”.

“Este comportamiento responde a la naturaleza misma de la cobertura: el activo subyacente presenta una ganancia, mientras que el instrumento de protección absorbe una pérdida. Por ello, la evaluación correcta de la estrategia exige considerar ambas partes de la operación en forma conjunta y su efecto neto, que en este caso resultó ampliamente positivo”, afirmó.

El BCRA precisó que, “las coberturas efectuadas en 2025 se inscriben en una práctica habitual que el BCRA lleva adelante desde 2007, es decir, hace casi veinte años”.

“De hecho, entre 2007 y 2011, los pagos realizados por coberturas de características similares representaron, en relación con el valor de mercado del oro en cartera, casi el doble de los pagos efectuados en 2025”, añadió.

En este contexto, durante el período 2007-2011, la institución bancaria planteó que “la Auditoría General de la Nación (AGN) no formuló observaciones sobre la estrategia de cobertura utilizada ni sobre los pagos asociados”.

Además, aclaró: “Tampoco se registraron observaciones por parte de los auditores externos del BCRA respecto de estas prácticas. Esta circunstancia confirma que las operaciones de cobertura sobre la posición en oro se ajustan a los estándares de auditoría y control aplicables”.

“La AGN como organismo de control externo del sector público nacional y en línea con el resto de los auditores, aprobó los estados contables del BCRA para el período 2025 que tuvieron un resultado récord en la historia del BCRA y el incremento patrimonial más alto en los últimos 20 años”, subrayó.