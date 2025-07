Comenzó el rodaje de “El diablo viste a la moda 2”: otras secuelas que se esperan de éxitos milenial

Las primeras imágenes del rodaje de El diablo viste a la moda 2 dieron la vuelta por redes sociales e internet con Anne Hathaway como protagonista de una película secuela que se confirmó el pasado 30 de junio por parte de 20th Century Studios, que tiene previsto el estreno del biopic de Bruce Springsteen para el próximo otoño en los cines.

Así, se espera que para 2026 vuelva a los cines El diablo viste a la moda con el regreso de gran parte de su elenco justo el año en el que se cumplen dos décadas del estreno de la película con Meryl Streep y Anne Hathaway que obedece así a una tendencia actual que revive sagas, estrenos pasados y firma remakes.

‘El diablo viste a la moda 2’

La historia de la primera película está basada en un best seller de Lauren Weisberger, publicado en 2003, y que llevó a la pantalla el director David Frankel. En este caso el guion de la secuela será totalmente original y contará con gran parte del reparto que valió dos nominaciones a los premios Oscar a mejor actriz de Meryl Streep y a mejor vestuario.

Una Meryl Streep que regresará como Miranda Priestley junto a Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, a quienes se unirán Kenneth Branagh, Simone Ashley, Lucy Liu, Pauline Chalamet, B.J Novak o Justin Theroux, y cuya sinopsis girará en torno a la adaptación de la revista Runway a la pérdida de influencia y anunciantes que deberá buscar inversión de un grupo de marcas de lujo. Estreno previsto para el 1 de mayo de 2026 según Variety.

‘Hechizo de amor 2’

Pero las imágenes de ‘El diablo viste a la moda 2’ no son las únicas que quemaron las redes, sino que también lo hizo un video con Nicole Kidman y Sandra Bullock en el rodaje de 'Hechizo de amor 2', con lo que se confirma la secuela de la película de 1998 en la que dieron vida a las hermanas Owen, en esta ocasión dirigida por Susanne Bier en vez de Griffin Dunne.

La secuela fue confirmada por Warner Bros en junio de 2024, pero no se había hablado más, con lo que habían surgido rumores de que estaba en peligro, pero su estreno parece que se dará el 18 de septiembre de 2026, cuando regresarán las hermanas Sally y Gillian Owen, y también Stockard Channing, Dianne Wiest, junto a nuevo reparto como Lee Pace, Joey King, Maisie Williams, Xolo Maridueña y Solly McLeod, mientras no estará Evan Rachel Wood.

‘Un viernes de locos 2’

Antes de estas dos hay otra secuela que hará su entrada en las salas de cine, siendo uno de los estrenos más esperados de este 2025, cuando se dará el regreso de ‘Un viernes de locos’ (Freaky Friday) con su secuela que se espera este 8 de agosto de 2025 con ‘Un viernes de locos 2’ (Freakier Friday).

‘Un viernes de locos’ fue una comedia dirigida por Mark Waters, protagonizada por Lindsey Lohan y Jamie Lee Curtis que en su día ya fue un remake de una película de 1976 con Jodie Foster y Barbara Harris, y de 1995 con Gaby Hoffman y Shelley Long, todas ellas a su vez basadas en un libro de 1972.

‘Constantine 2’ y ‘Soy Leyenda 2’

Si los tres éxitos milenial que comentamos ya tienen secuelas listas o en rodaje, hay dos que también lo fueron y cuyas segundas partes no están tan claras. Es el caso de 'Constantine 2', que a pesar de no haber sido un taquillazo en 2005 se convirtió en una película de culto, un regreso estaría impulsado por parte de su protagonista Keanu Reeves, pero James Gunn, al frente de DC Studios, no tendría tan claro darle luz verde.

Por su parte, respecto de ‘Soy leyenda’ en su día se confirmó la puesta en marcha de una secuela, pero tras la polémica de Will Smith en la gala de los premios Oscar 2022 se retrasó. Ahora estaría ya en proceso una segunda película que trabajaría con un final alternativo del primer largometraje para no seguir la trama y estar también más cerca de la novela original de Richard Matheson y con influencia de la serie ‘The Last of Us’. Junto a ellas hay otras sagas y películas que regresaran a los cines como ‘Legalmente rubia’, ‘El diario de la princesa’, ‘Shrek’ o ‘Toy Story’.