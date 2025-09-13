La extrema derecha británica reúne a más de 100.000 personas en una manifestación contra la inmigración en Londres

Más de 100.000 personas se sumaron este sábado a una manifestación convocada en Londres por el líder de extrema derecha Tommy Robinson para protestar contra el presunto aumento de la inmigración ilegal y pese a las últimas medidas gubernamentales contra los derechos de los solicitantes de asilo o los refugiados.

Unas 110.000 personas, según la Policía, se sumaron a la protesta de Robinson, bajo el lema “Unir el Reino”, que arrancó en el sur de la capital británica para continuar hacia la zona gubernamental, donde se instaló un escenario con pantallas gigantes.

En el lado norte de la ciudad, en la plaza de Russell, próxima al Museo Británico, unos 5.000 manifestantes se congregaron con pancartas que rezaban “mujeres contra la extrema derecha” y a favor de “los solicitantes de asilo” para caminar hacia la plaza de Trafalgar. Esta protesta fue convocada contra el racismo y en favor de los solicitantes de asilo como forma de contestación a la movilización de extrema derecha.

La protesta congregó a miles de personas que portaron banderas británicas, de Gales o la inglesa con la cruz de San Jorge en el área de Stamford Street, en el sur de la capital, para caminar mientras se escuchaban cánticos contrarios al aumento de los migrantes que cruzan en pateras el Canal de la Mancha y también contra la medida del Gobierno laborista de alojar a solicitantes de asilo en hoteles. Especialmente desde la pandemia de COVID-19, las llegadas de inmigrantes de forma irregular en pequeños barcos desde el continente europeo se han incrementado, con un gran pico en 2022 con casi 60.000 personas y que se ha estabilizado en torno a 29.000 llegadas irregulares por mar anuales en 2023 y 2024.

Los seguidores de Robinson, que formaron un río de banderas británicas e inglesas por las calles, portaron pancartas que decían “detener las pateras” y “devolverlos a casa”.

En la manifestación contra el fascismo, con un número mucho menor de congregados que en la de la extrema derecha, los manifestantes cantaron: “Dilo alto, dilo claro, los refugiados son aquí bienvenidos” o “el pueblo unido, jamás será vencido”.Esta última llevaba el lema “Marcha contra el fascismo” y fue organizada por el grupo “Ponerse de pie ante el racismo”.

La Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés) ha desplegado un gran dispositivo de seguridad, con 1.600 agentes en la calle, para evitar actos de violencia. Sin embargo, varios de sus agentes han resultado agredidos en la masiva manifestación de extrema derecha. Además de agentes de la Met, han recibido el apoyo de agentes de las fuerzas del orden de los condados ingleses de Leicestershire, Nottinghamshire y Devon & Cornwall.

“Los agentes se ven obligados a intervenir en varios puntos para impedir que los manifestantes de 'Unir el Reino' accedan a zonas estériles (acordonadas), rompan los cordones policiales o se acerquen a los grupos opositores. Varios agentes han sido agredidos” con diversos objetos, señaló la Policía Metropolitana en su cuenta de X.

Entre los oradores previstos en la manifestación se encuentran políticos europeos de extrema derecha como Eric Zemmour, de Francia, o Petr Bystron, de Alternativa para Alemania (AfD), según adelantaron los medios.

La Met ha instalado barreras en el centro de Londres para crear espacio entre las dos protestas -la antiinmigración y la antirracista- con el fin de evitar incidentes violentos.