Israel cierra el consulado británico en Jerusalén y ordena la salida de 20 diplomáticos

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, aseguró este jueves que el Consulado General de Reino Unido en Jerusalén puso fin a sus operaciones, y citó una serie de medidas británicas contra Israel.

“Como anuncié, el Consulado británico en Jerusalén concluyó hoy sus funciones. El cónsul general y 19 diplomáticos finalizan sus misiones y abandonarán Israel”, señaló Sa’ar en un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en la red social X.

El consulado, ubicado en Jerusalén Este, es la principal misión diplomática de Reino Unido para los palestinos.

En un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Sa’ar señaló que el cierre, anunciado por primera vez en septiembre, entró en vigor este jueves.

El edificio, que sigue siendo propiedad del Gobierno británico, ya no funcionará como consulado, y los diplomáticos que permanezcan allí operarán bajo un mandato restringido, afirmó.

Sa’ar señaló que esta medida se produce tras una serie de acciones británicas contra Israel, entre las que se incluyen sanciones dirigidas a los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada y restricciones a las exportaciones de material de defensa.

Tras las conversaciones entre ambos Gobiernos, Israel acordó permitir que siete diplomáticos británicos continúen trabajando desde el edificio, puntualizó.

El comunicado de Israel

Establecimos un principio claro: no es posible actuar contra Israel sin que Israel tome las medidas adecuadas en respuesta. En este espíritu, se han implementado las medidas que anuncié el 8 de septiembre:

1. La retirada de los representantes británicos del Centro Internacional de Apoyo a Gaza en Kiryat Gat.

2. La finalización de la actividad británica para entrenar a las fuerzas de la Autoridad Palestina en Judea y Samaria.

3. La denegación de entrada a Israel a 12 funcionarios electos británicos y otros ciudadanos británicos implicados en actividades antisemitas y antiisraelíes, así como a quienes niegan nuestro propio derecho a existir.

4. El Consulado Británico en Jerusalén termina hoy sus operaciones.

En consecuencia, se ha retirado el cartel del Consulado Británico en Jerusalén.

No queríamos llegar a este punto, pero las acciones del Gobierno laborista del Reino Unido nos trajeron hasta aquí.

Su última decisión en esta serie fue iniciar una serie de sanciones de gran alcance contra las comunidades de Judea y Samaria, así como sanciones adicionales sobre las exportaciones de defensa a Israel. Todo esto iba acompañado de una retórica hostil, incluyendo acusaciones falsas contra Israel, como acusaciones de “limpieza étnica”.

Esta decisión se suma a una serie creciente y creciente de medidas unilaterales contra Israel adoptadas por el Gobierno laborista desde que asumió el cargo en julio de 2024.

Estas medidas incluyeron, entre otras, el reconocimiento unilateral de un “Estado palestino” virtual en septiembre de 2025; la renovación de fondos para la UNRWA; la suspensión de licencias para exportaciones de defensa a Israel; la imposición de sanciones a ministros israelíes; la imposición de sanciones a individuos y entidades israelíes; la suspensión de las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio; restricciones a la participación oficial de Israel en una exposición internacional de equipos de defensa y seguridad en Gran Bretaña; la congelación del diálogo militar y la cooperación en seguridad; la prevención de que los oficiales de las FDI participen en la formación en el Real Colegio de Estudios de Defensa; y ataques repetidos, sesgados y unilaterales contra Israel en el ámbito internacional.

Londres afirma que el Consulado seguirá abierto

El ministro de Exteriores de Reino Unido, Ed Miliband, afirmó este jueves que el Consulado General en Jerusalén permanecerá abierto, después de que su homólogo israelí anunciara que la misión pondría fin a sus operaciones.

“Ha quedado claro que no aceptamos que el Gobierno de Israel tenga el derecho legal de cerrar el Consulado General británico en Jerusalén”, apuntó Miliband en una declaración publicada en la red social X, señalando que “Jerusalén Este es un territorio ocupado”.

El consulado, situado en Jerusalén Este, territorio ocupado, se encarga de las relaciones de Reino Unido con los palestinos de esa ciudad, así como de los de Cisjordania y la Franja de Gaza, territorios ocupados.

“Tras las conversaciones mantenidas con el Gobierno de Israel, el edificio de nuestro Consulado General no cerrará”, afirmó Miliband, quien añadió que seguirá prestando servicios y pasará a denominarse “Misión de Reino Unido”.

Reino Unido se comprometió a no tomar medidas recíprocas mientras las conversaciones mantengan su credibilidad, destacó Xinhua.