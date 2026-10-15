Aprueban separar la hora de los relojes atómicos y la rotación de la Tierra para evitar un caos tecnológico global

Los estados miembros de la Convención del Metro decidió este jueves eliminar el conocido como “segundo intercalar” y modificar los criterios con los que se mantiene el Tiempo Universal Coordinado (UTC), la referencia horaria utilizada en todo el planeta.

La resolución adoptaba durante la 28ª Conferencia General de Pesas y Medidas, con el único voto en contra de Rusia, pone fin a un mecanismo que, desde 1972, añadía ocasionalmente un segundo al tiempo medido por los relojes atómicos de cesio para mantener la hora oficial sincronizada con la rotación de la Tierra, que es ligeramente irregular. A partir del 20 de mayo de 2027, el UTC pasará a ser continuo y dejará de incorporar estos ajustes hasta que la diferencia entre tiempo atómico y astronómico sea de al menos una hora.

La decisión supone uno de los mayores cambios en la medición del tiempo desde la adopción del segundo atómico en 1967. En lugar de mantener la diferencia entre el tiempo astronómico (UT1) y el UTC por debajo de 0,9 segundos mediante segundos intercalares, la nueva resolución eleva ese margen hasta 3.600 segundos —una hora—, una desviación que tardará varios siglos en alcanzarse. De este modo, se pasa de añadir un “segundo bisiesto” a un sistema basado en la “hora bisiesta”, que aplaza la realización de nuevos ajustes hasta dentro de más de un siglo.

El objetivo es evitar los problemas que estos cambios podrían provocar en redes de telecomunicaciones, sistemas de navegación, infraestructuras críticas y grandes plataformas digitales. La decisión, que se había emplazado para 2035, se ha adelantado ante la posibilidad de que en los próximos años fuera necesario introducir por primera vez un segundo intercalar negativo debido a la aceleración reciente de la rotación terrestre.

Desde 1972 se han introducido 27 de estos segundos “bisiestos” (el último, el 31 de diciembre de 2016), para mantener el tiempo acoplado con la duración cronológica del día y corregir el pequeño retraso que la Tierra acumula respecto a la marcha de los relojes atómicos. La aceleración de la Tierra había puesto encima de la mesa la posibilidad de que por primera vez hiciera falta restar un segundo a los relojes en vez de sumarlo, lo que podría causar estragos en los sistemas informáticos, segun algunos especialistas.

La causa de estos posibles fallos es que cada sistema tiene una manera diferente de incorporar la sincronización del tiempo UTC para funcionar correctamente y esta alteración podría afectar a infraestructuras cruciales como redes eléctricas, telecomunicaciones, sistemas financieros e Internet.

La irregularidad en la rotación terrestre se debe a la interacción entre los elementos que la componen, entre el manto externo sólido y las partes fundidas en su núcleo. La reciente aceleración se debe a los cambios relacionados con fluidos sobre o dentro de la Tierra, aunque ha sido contrarrestada por los efectos de la acción humana: el deshielo en Groenlandia y la Antártida han ralentizado el giro de la Tierra. Este hecho ha llevado a algunos expertos a defender la eliminación del segundo intercalar con más vehemencia, puesto que nuestra actividad esta frenando la aceleración.