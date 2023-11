Ejecutivos, exfuncionarios menemistas y macristas, y “los nuevos”: cómo sería el Gabinete de Milei

De asumir la Presidencia, Javier Milei planea eliminar todos los ministerios salvo el de Economía, Justicia, Interior, Seguridad, Defensa, Relaciones Exteriores e “Infraestructura” (en referencia al de Obras Públicas). La “gran innovación” es la creación del ministerio de “Capital Humano”. Esa entidad es, por lo pronto, la gran incógnita de un eventual gobierno mileísta, dado que absorbería áreas sensibles: Educación, Trabajo, Salud y Desarrollo Social. Esas áreas quedarían reducidas a secretarías. En resumen, el plan de Gobierno de La Libertad Avanza consiste en cerrar 11 de las 18 ministerios que hay en la actualidad.

Si existe alguna coincidencia entre los candidatos presidenciales que se medirán este domingo en el balotaje es que ambos fueron prudentes a la hora de adelantar los nombres de su futuro gabinete. La Libertad Avanza, sin embargo, se movió rápido después del casi 30% de los votos obtenidos en las primarias y fue presentando, de a poco, a sus posibles funcionarios. Entre esos nombres hay empresarios, ejecutivos, exfuncionarios menemistas y macristas, personas sin biografía política y una periodista licenciada en Ciencias de la Familia que tendrá a su disposición la gran caja del Estado. Aquí, uno a uno, quienes son los confirmados que asumirían en un eventual Gobierno de Milei.

Francos, al Ministerio del Interior

Guillermo Francos fue confirmado como ministro del Interior. Francos, 73 años, y Milei, 20 años menor que él, se conocieron en Corporación América, el holding de empresas de Eduardo Eurnekian. Fue tanteado antes de las primarias por el candidato de LLA pero confirmó que se integraría al equipo luego de las PASO. En ese momento era representante argentino en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es decir un enviado del gobierno actual presidente Alberto Fernández.

Francos es abogado. En 1996 fundó con Domingo Cavallo el partido Acción por la República y logró una banca como diputado nacional un año después. Presidió el bloque de su partido hasta fines del año 2000 cuando renunció a la banca y a la política. En ese interín abrió un expediente en la Cámara Baja para investigar el caso conocido como IBM-Banco Nación, el mayor escándalo de corrupción de los años noventa en la Argentina, que involucró a los directivos de la entidad bancaria —enteramente estatal—, a funcionarios públicos del gobierno del entonces presidente, Carlos Menem, y a la empresa IBM, cuya casa matriz está en los Estados Unidos.

Del Congreso al sector privado, sin escalas. En Corporación América ocupó distintas funciones, siempre directivas. Estuvo al frente de LAPA. Después volvió al sector público. Daniel Scioli, entonces gobernador bonaerense, lo designó Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. En 2012, Francos volvió a Corporación América. Siete años después, en 2019, Fernández lo envió al BID. Anticipó su renuncia en esa entidad para sumarse al partido de Milei. Es uno de los voceros de LLA.

Posse, a la Jefatura de Gabinete

Un gerente de Aeropuertos Argentina 2000, otra empresa de Corporación América, sería designado jefe de Gabinete de Ministros: Nicolás Posse. Posse estuvo a cargo de los aeropuertos patagónicos de la concesionaria de Eurnekian hasta que estalló el escándalo por la presunta venta de candidaturas en La Libertad Avanza. Pidió licencia sin goce de sueldo hasta fines de año dado que para la empresa su colaboración en la campaña representa “un conflicto de interés”.

Fue gerente general de la unidad de negocios Sur, es decir, el responsable de todos los aeropuertos de la Patagonia, hasta que se convirtió en el “coordinador de los equipos técnicos” de La Libertad Avanza. Posse y Milei se conocieron en Corporación América, donde coincidieron por trabajo. Con el tiempo se convirtieron en amigos. Perfil bajo, el eventual jefe de Gabinete está siendo investigado por el fiscal con competencia electoral Ramiro González. Es que fue mencionado por una testigo como “el recaudador” de LLA, posición que desde el partido desmintieron.

Ministerio de Economía: Milei y su dificultad para delegar

Javier Milei se definió como “anarcocapitalista” hasta que en la campaña se dieron cuenta de que ese concepto “asustaba un poco”. Después de las PASO, el candidato reforzó otra acepción, más teórica: liberal libertario. En el fondo es lo mismo, no quiere la intermediación del Estado ni en el mercado. Quién será su ministro de Economía es una incógnita marcada por la dificultad de delegar. Milei, economista, es dueño de la autoría de su plan de achique, el padre de la criatura. Por lo pronto, aceptó colaboradores que trabajan desde mayo en un nuevo diseño que apunta a reducir al mínimo al Estado.

Roque Fernández, exfuncionario menemista, exministro de Economía de la Nación y expresidente del Banco Central, la misma entidad que Milei pretende “eliminar”, forma parte del equipo de trabajo abocado a encontrar un plan que “saque a la Argentina de la crisis”. Emilio Ocampo también integra ese grupo pero Milei adelantó que lo pondría al frente del Banco Central. ¿Para qué? Para cerrarlo. Ocampo es profesor de Finanzas e Historia del CEMA y es investigador asociado del Center for Strategic and InternationalStudies (CSIS), un think tank de Estados Unidos.

Roberto Dromi, exministro de Obras y Servicios Públicos de Carlos Menem conocido como “el padre de las privatizaciones”, asesora al partido de Javier Milei en una de sus promesas centrales. Desde su entorno dicen que “no hay un plan, hay un discurso”. En La Libertad Avanza falta estrategia, tiempo y consenso para cumplir su promesa de “achique estatal”.

Pero sigue faltando el nombre del ministro. Federico Sturzenegger, economista y presidente del Banco Central entre 2015 y 2018 (durante la presidencia de Mauricio Macri), es habitualmente reconocido en entrevistas televisivas por Milei. Nunca dijo, de manera directa, que lo nombraría al frente del ministerio, pero sí lo sugirió. Habrá que ver qué opina Macri, quien le dio apoyo público al libertario para el balotaje, porque la relación entre Sturzenegger y el expresidente de la Nación terminó mal.

Ferraro, al Ministerio de Infraestructura

La presentación oficial fue en septiembre, cuando Milei disertó en Parque Norte ante empresarios y dirigentes gremiales organizado por Luis Barrionuevo, en ese momento aliado de LLA hasta que les soltó la mano después del 22O. Guillermo Ferraro sería el ministro de Obras Públicas, cartera que dejaría de llamarse así para pasar a ser el ministerio de Infraestructura. Ferraro tiene un sólo antecedente en la función pública: fue subsecretario de Industria de la Nación entre 2002 y 2003, y pasó por la administración de la Ciudad cuando Macri era jefe de Gobierno. Salvo por ese breve periodo, el postulante siempre trabajó desde el sector privado para el Estado. Se especializa en el asesoramiento financiero y estructuración de negocios vinculados a grandes proyectos de infraestructura y la reingeniería de procesos en el sector público.

Por lo pronto, Ferraro se puso al frente de la fiscalización del balotaje, un tema que ocupa y preocupa a La Libertad Avanza que, desde las elecciones generales del 22 de octubre agita la idea de fraude y necesita fidelizar fiscales que custodien la segunda vuelta del domingo. En este punto, el de la fiscalización, Ferrero genera ruido interno. Desde el entorno inmediato de Javier Milei ponen en duda su eficiencia en el reclutamiento en la provincia de Buenos Aires, primer distrito en cantidad de electores. De cómo funcione el armado de la fiscalización el domingo dependerá el futuro de Ferraro en el Gabinete.

Mondino, a la Cancillería

Milei sumó a Diana Mondino a La Libertad Avanza y la puso en la lista como diputada nacional en representación de la Ciudad de Buenos Aires, banca que ganó en las PASO. Pero en el camino a las generales, Mondino se posicionó como futura Canciller. En este tiempo de campaña, hizo declaraciones polémicas. Consideró, por ejemplo, que “el mercado de órganos es algo fantástico aunque la gente crea que la van a cortar en pedacitos”. También habló de Malvinas a un medio inglés: en principio, habría dicho que las islas son británicas; después tuvo que salir a aclarar que no había dicho lo que el medio consignó.

Cordobesa, tuitera, conocedora de Dragon Ball, es profesora de la Universidad del Cema (Ucema) y, en su rol de empresaria, integra cinco directorios: Loma Negra, bodegas Bianchi, Banco Roela, Banco de Alimentos y Foro Argentino de Mujeres Ejecutivas (FAME). Mondino conoció a su marido —Eugenio Pendás— en un congreso de economía en Bahía Blanca cuando todavía era estudiante de esa carrera. Se casaron y juntos se instalaron en España para hacer un MBA —es decir, un Master in Business Administration o una Maestría en Dirección de Empresas—, algo que no existía en la Argentina hasta que ellos volvieron para armarlo en la Ucema.

El MBA comenzó a funcionar en 1987, año en que Mondino inició su carrera como profesora en esa casa de estudios y junto con una de sus primeras alumnas fundó una calificadora de riesgo que fue comprada luego por Standard & Poor's. El 2001 la encontró integrada a la firma neoyorquina y fue la responsable de dar las malas noticias: Standard & Poor's le bajó la calificación crediticia a la Argentina varias veces antes del estallido.

Pettovello, a Capital Humano

Sandra Pettovello, una voz respetada en La Libertad Avanza, fue designada para ponerse al frente de un nuevo ministerio: Capital Humano. Esa cartera englobarías las áreas de Niñez y Familia, Educación, Salud y Trabajo. Fue el caballito de batalla de Milei en el último tramo de la campaña cuando quiso correr del centro de la discusión algo que forma parte de su plan de Gobierno: la arancelación de la educación pública.

Es licenciada en Ciencias de la Familia por la Universidad Austral. Realizó un postgrado en Políticas Familiares en la Universitat Internacional de Catalunya, en España, y egresó como periodista en la Universidad de Belgrano. Hizo cursos de psicología, neurosicoeducación, adicciones y educación emocional. No ofreció entrevistas durante la campaña y en La Libertad Avanza nunca explicaron con detalle cómo sería este ministerio al que bautizaron como si fuese la oficina de “recursos humanos” de una empresa.

Gustavo Morón fue el único anunciado para integrar el nuevo ministerio y lo haría en la secretaría de Trabajo. Morón es contador público y fue Superintendente de Riesgos del Trabajo entre 2015 y 2020. Tambien fue asesor del Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA en lo referido al diseño y ejecución de los procesos de control en el sistema de seguridad pública. Asimismo fue auditor externo policial de la Policía Metropolitana.

Los ministerios “vacantes”

Patricia Bullrich no quiere asumir en Seguridad. Lo dijo la candidata a vice de LLA, Victoria Villarruel. Al parecer lo conversaron café de por medio la semana pasada. Defensa y Seguridad son los ministerios que quedarían bajo la órbita de Villarruel, quien evitó anticipar nombres aunque adelantó que buscará refinanciar ambas áreas con el presupuesto destinado a las carteras que LLA “cerraría”. Justicia está también vacante. En su plan de Gobierno, LLA adelantó que el nombramiento surgirá del mismo Poder Judicial y que buscan a “alguien respetado” para “despolitizar” la cartera.

