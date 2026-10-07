Clima hoy: hay alerta naranja por tormentas en el AMBA y cinco provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó a naranja el alerta por fuertes tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el centro del país.

“La Ciudad de Buenos Aires será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas”, informaron, al tiempo que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas.

En este sentido, indicaron que se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 milímetros, que “podrían ser superados de manera puntual”.

El alerta naranja, además, rige para Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe y Río Negro, a la vez que el amarillo permanece vigente para otras localidades de la provincia de Buenos Aires, Corrientes, San Luis, San Juan, Mendoza, Catamarca y Chaco.