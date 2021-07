Ni colonias ni dictaduras - 09072021

No debería haber grieta que valga. La independencia no se negocia y la democracia tampoco. Sin embargo, el día que conmemoramos la rotura de las cadenas coloniales, el gobierno de Bolivia denuncia que el ejecutivo argentino a cargo de Mauricio Macri apoyó al golpe contra Evo Morales enviando material para reprimir las protestas sociales durante el mes de noviembre de 2019. El canciller Rogelio Mayta reveló una carta entre un exmilitar boliviano y el embajador en La Paz de esa fecha en la que se detalla y agradece el envío.

El canciller durante el gobierno de Cambiemos, Jorge Faurie, negó que su Ministerio enviara materiales a Bolivia y dijo que, por el contrario, la embajada dio refugio a funcionarios de Evo. Alberto Fernández, quien dio asilo al ex presidente boliviano, pidió disculpas en nombre del pueblo argentino. Envió una carta al actual gobierno vecino manifestando que sentía “dolor y vergüenza” y aclaró que los hechos denunciados están siendo analizados por un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Macri no se pronunció aún al respecto.

Pero un poco antes de que se hiciera pública la denuncia estuvo participando de un encuentro organizado por el presidente del Partido Popular en España. Allí mencionó que “los golpes de Estado no existen más como los conocíamos, con tanques en las calles”. Para el fundador del PRO, la interrupción democrática “se produce cuando entra un personaje al sistema y empieza a dinamitarlo todos los días. Un poco menos de libertad de prensa por acá, un juez presionado por allá y cuando te diste cuenta llegaste a un punto de no retorno". Eso es lo que, según su visión, hacen los populismos. Y el gobierno de Alberto Fernández, remarcó después, “va a ser el último gobierno populista de nuestra historia".

El campo vuelve a las rutas.

A dos meses de las elecciones Sociedades Rurales y “autoconvocados” se concentran en San Nicolas con consignas contra el Gobierno y críticas a los políticos. Rechazan el cierre a las exportaciones de carne, la intervención del Estado en la Hidrovía y el proyecto de ley de Biocombustibles. Para Diego Genoud, la adhesión y la temperatura en las manifestaciones será la clave para saber qué rol jugará el activismo rural en la recta final de la campaña.

Y la variante Delta nos vuelve a preocupar.

Detectaron dos casos más en pasajeros provenientes de Barcelona y Miami. Ambos quedaron en aislamiento. El Instituto Malbrán identificó desde abril un total de siete casos de variante Delta en viajeros y tiene en investigación cuatro muestras positivas más derivadas del Hospital Gutiérrez para su confirmación. Estas muestras corresponden a viajeros que habían dado negativo en su arribo al país pero cambió su situación al hacerse el test de control al séptimo día de aislamiento. ¿Te acordas que el 20 de junio te contamos Migraciones relevó que el 40% de las personas que arribaban al país no cumplía la cuarentena obligatoria? Ay.

La Ciudad afloja un poco más las restricciones.

Horacio Rodriguez Larreta anunció nuevas flexibilizaciones. Se permitirán "encuentros sociales en lugares públicos de hasta 20 personas" y hasta diez en lugares abiertos en domicilios, al tiempo que dijo que en esta nueva etapa volverán los "profesionales" a las oficinas con "un máximo del 30 por ciento de ocupación" y los eventos de hasta mil personas al aire libre. Acá los detalles.

Otras vacunas para el stock.

El Gobierno anunció que el próximo lunes se firmará el acuerdo con Moderna para adquirir nuevas dosis. Lo anticipó el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, durante su informe sobre la gestión del Gobierno en el Congreso. Moderna está pendiente de que la Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos apruebe próximamente su uso pediátrico. Este aval que podría ser considerado por ANMAT al momento de evaluar su posible uso para inmunizar al grupo de entre 100 y 150 mil menores de 18 años con comorbilidades que necesitan una vacuna. Y hablando de vacunas, ayer archivaron una parte de la causa abierta por las “Vacunas VIP”. La jueza Capuchetti consideró que había “inexistencia de delito”. Ginés González García seguirá siendo investigado por su presunta responsabilidad en el resto de los casos.

La pandemia golpeó más a los trabajos con mayor presencia de mujeres.

Según un relevamiento del IDAES, el empleo femenino no se recupera al mismo nivel que el de los varones, principalmente afectado por la crisis del trabajo en las casas particulares, hoteles y restaurantes. Lo cuenta Gabriel Túñez.

“Nadie se salva solo”.

Lo dijo el presidente Alberto Fernández en la cumbre de jefes de Estado del Mercosur en respuesta a la decisión de Uruguay de negociará acuerdos comerciales por fuera de la estructura del bloque. Llamó a honrar el Tratado de Asunción e insistió con que "las negociaciones deben hacerse de forma conjunta".

9 de julio.

Habíamos empezado hablando de eso pero la coyuntura política nos pasó por arriba. Les dejamos una columnas para reflexionar sobre este día. “La independencia en busca de un pueblo”, escribe Ezequiel Adamovsky. Diego Mauro, por su parte, propone ampliar la lectura a la región.

Háganlo por él

Mañana es la final de la Copa América contra Brasil en el Maracaná. Somos muchos los que queremos que se corte la racha para la selección masculina y que Messi, además, pueda festejar su primer título con el combinado mayor. Será, por si fuera poco, la primera final sin el Diego alentando. Sería lindo que sucediera también por él.

Con público e hinchas argentinos.

Al final habrá unas 2.000 personas que podrán alentar a nuestra selección desde el estadio Maracaná. Tendrán que ser residentes brasileños y tener un examen negativo de Covid-19.

Salta: por primera vez condenan a un cura por abuso sexual.

El sacerdote Agustín Rosa Torino fue denunciado por dos ex novicios y una ex monja. Según la fiscalía, la Iglesia provincial no colaboró en la investigación. El acusado se había declarado inocente pero recibió 12 años de prisión como condena. Lo cuenta Julieta Roffo.

Bonus track