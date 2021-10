Las cuentas secretas del gurú macrista - 05/10/2021

“Vivo como se me ocurre, ¿qué te parece?”, le dijo entre nervioso y ofendido Jaime Durán Barba al periodista Pablo Méndez Shiff cuando en noviembre de 2017 este le preguntó en la mesa de Mirtha Legrand cuánto ganaba. Lo recuerda Andrés Fidanza en esta nota que detalla lo poco que se sabe sobre cuánto gana y cómo hizo su fortuna el consultor estrella del macrismo que siempre dijo colaborar con sus amigos ad-honorem.

Ahora gracias a la filtración de documentos financieros de los Pandora Papers sabemos que el hacedor de presidentes y gurú del PRO fue accionista de dos sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas junto a su mano derecha, Santiago Nieto Montoya, que se constituyeron para adquirir una mina en los Estados Unidos y para realizar “inversiones en Suiza”. Emilia Delfino, que no deja dato por chequear, cuenta en esta nota las operaciones millonarias que intentaron hacerse desde esas sociedades cuando ya era asesor macrista.

Fideo resbaladizo. En otra revelación surgida de los Pandora Papers, Emilia Delfino cuenta que Ángel Di María manejó al menos US$9,5 millones a través de una offshore en Panamá que ya tuvo problemas con el fisco en España. El jugador argentino utilizó esa compañía para cobrar por la explotación de sus derechos de imagen. Invirtió en bonos argentinos y acciones en empresas a través de una cuenta en Suiza, según los nuevos documentos de la filtración mundial. Hay que decir que el autor del gol que le dio la Copa América a la Argentina en el Maracaná es apenas el último de los jugadores de fútbol con problemas con el fisco. Andrés Burgo hace un repaso por otros casos resonantes, de Messi a Maradona.

¿Volverá el sabueso? La AFIP informó que analizará los casos de argentinos que aparecen en la nueva investigación sobre paraísos fiscales. El organismo que encabeza Mercedes Marcó Del Pont sostuvo que evaluará si los residentes del país utilizaron estructuras offshore para eludir o evadir impuestos. Como contamos ayer, Argentina es el tercer país con más beneficiarios finales en la base de documentos de la filtración.

Influencers de offshores. De Shakira y Elton John a Ringo Starr y Bernie Ecclestone: las celebridades con sociedades en paraísos fiscales. Las estrellas de la música y el deporte también aparecen en los documentos de 14 proveedores offshore de la nueva filtración. Controlan compañías en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), Panamá, Bahamas y otros paraísos fiscales para gestionar sus fortunas. Algunos aseguraron que las declararon ante las autoridades de sus países, como el escritor Vargas Llosa o la modelo Claudia Schiffer.

¿Hasta dónde llegan los Pandora Papers? Emilia Delfino cuenta cómo se hizo la investigación y da detalles de la pata local Hoy, martes, a las 20 por Zoom y YouTube, una nueva edición de charlas desde la redacción de elDiarioAR.

Infeliz Día Mundial del Inquilino. La última encuesta de la Federación de Inquilinos Nacional arroja dos datos contundentes: 1) el 48% tuvo que endeudarse durante la pandemia para pagar el alquiler; 2) El promedio de los inquilinos destina el 52% de sus ingresos a pagar al dueño del inmueble. El dato más auspicioso es que la mayoría, con la nueva ley, tiene un contrato a tres años y que se actualiza cada 12 meses. Los avisos en los últimos tiempos bajaron las pretensiones: en junio pedían aumentos del 72% y ahora exigen un 53%, más cerca del índice de contratos de locación. Lo resume Alejandro Rebossio

“Es difícil ir por el camino de la inclusión a través de la economía popular, pero parece ineludible”, reconoce el economista de Cedlas Leopoldo Tornarolli en esta entrevista con Delfina Torres Cabreros. A diferencia de otros momentos, considera que esta crisis encuentra al país con menos desempleo pero más trabajadores pobres.

Que se vengan los niños. Acuerdan avanzar con la vacunación a niños de 3 a 11 años. Lo definió el Consejo Federal de Salud integrado por autoridades sanitarias de las 23 jurisdicciones, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio de Salud de la Nación. Consideraron a la vacunación pediátrica como "un paso fundamental en el Plan Estratégico de Vacunación contra Covid-19".

¿Sirven los test post vacunación y contagio? Sofia Scrotti habló con especialistas que advierten sobre esta moda de medirse los anticuerpos en laboratorios privados para saber si tienen anticuerpos.

El proyecto de etiquetado frontal llega a Diputados ¿Será ley? La iniciativa, que busca instalar sellos de advertencia en alimentos con exceso de grasas, azúcar y sal, está a un paso de convertirse en ley. Sin la confirmación de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos busca reunir el número necesario para iniciar la sesión. Lo cuenta Delfina Torress Cabreros.

Mark, decime qué se siente

Hace 3 horas que estoy sin servicio @TeleCentroAr



No puedo laburar así — Mark Zuckerberg (@SanchoPanda_) 4 de octubre de 2021

Siete horas duró la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp que se transformó en tema de conversación en todo el mundo occidental. La jodita le costó a Mark Zuckerberg unos 6 mil millones de dólares. También le significó perder el cuarto lugar entre las personas más ricas del mundo en manos de Bill Gates. Pero como dijo Cerati, sacar belleza de este caos es virtud… y Twitter lo hizo. Hubo memes del Diego y de Messi. Hubo de Okupas y de otros sistemas de mensajería. Pero el hilo más divertido nos lo regaló Javi Schurman al interpretar cómo habría manejado la política local un conflicto de esas características.

Otro femicidio de un policía en Córdoba. Ya van tres en lo que va del año. El sargento primero Ezequiel Seia (35) asesinó a su pareja Romina Depetris (34) ayer por la madrugada y se suicidó. El matrimonio tenía un hijo de seis años. Además, la mujer tenía una hija adolescente de otro matrimonio anterior. En febrero, un piloto de la Fuerza Aérea y un policía de la Federal asesinaron a sus parejas. Los detalles los cuenta Gustavo Molina.

Desafíos del federalismo ante el cambio climático. La variación del clima atribuida a la actividad humana provoca consecuencias que para ser mitigadas con la urgencia que se requiere ponen en discusión, según distintos especialistas, la eficacia de la legislación vigente y hasta la forma de gobierno federal establecida en la Constitución. El ejemplo de la Ley de Bosques, que no logra el presupuesto necesario. Por Gabriel Tuñez

Se agotaron las entradas para ver Argentina-Uruguay por las Eliminatorias. Las localidades ante "la Celeste" se vendieron en menos de tres horas. Ante Perú, los tickets estarán a disposición del público desde el viernes 8, también a las 11

Bonus track

Dar la cara. Por Alexandra Kohan

Pantalla partida: 70 años de política y televisión en Canal 7. Adelanto del nuevo libro de Natalí Schejtman.

Tendon que contarles algo

Dicen que a los habilidosos en el fútbol los tienen que detener a las patadas. A punto estuve de usar ese argumento para explicar mi lesión. Pero ese ¡tac! que sentí en el tobillo izquierdo cuando giré para salir de contra (en el segundo tiempo y con el partido empatado) no había sido el ruido de un botín rival contra mi hueso, sino el saludo del tendón de aquiles que después de 37 años de una generosa complicidad decidió romper el silencio. Hace 10 días que venimos hablando y, debo decir, no siempre en los mejores términos. Pero me pidió que lo emparche un poco y no me pude negar. Así que mañana me someteré a una pequeña intervención que me tendrá unos días de licencia médica. Lamentaré no poder acercarles las infusiones matinales, pero ya volverán. Ahora usté apure ese mate, que la de hoy se terminó.

