Efecto vacuna: aflojan las restricciones a pesar del coronavirus - 20/07/2021

236 mil vehículos circularon ayer por la Ciudad de Buenos Aires. El número equivale al 90% del tránsito que había antes del inicio de la pandemia, según confirmó la Secretaría de Transporte. Inmediatamente después el gobierno porteño anunció que vuelven los parquímetros, las restricciones de estacionamiento, las multas y los acarreos. Tan vieja normalidad, que duele.

El jefe de Gobierno, Horacio Rodriguez Larreta, dio inicio a las vacaciones de invierno en su distrito anunciándole a los estudiantes el fin de la virtualidad. Según explicó, en la segunda mitad del año las clases serán "obligatorias" y desde el 4 de agosto los distintos niveles irán volviendo al aula con los cursos completos. Un rato después el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció que tras ocho semanas de mejora en los indicadores epidemiológicos el conurbano también aflojará sus restricciones. Además la Provincia de Buenos Aires habilitó a restaurantes, bares, clubes, gimnasios y shoppings para que puedan ampliar su aforo en espacios cerrados hasta en un 20% para personas que acrediten al menos una dosis de la vacuna.

Para acreditar la vacunación se puede presentar el carnet físico que te dan al momento de aplicarte la dosis o mostrar la credencial digital.

¿Mucho optimismo? ¿Me perdí algo?

La llegada masiva de vacunas ocurrida en las últimas semanas permitió acelerar el ritmo de vacunación. Solo en los últimos siete días se aplicaron 2,5 millones de vacunas, lo que equivale al 9% de las dosis inyectadas desde el inicio de la pandemia. De esta manera, según explicó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, dos de cada tres personas mayores de 20 años ya iniciaron el esquema de vacunación. Esa situación, si bien no impide el contagio, reduce la gravedad del cuadro provocado ante una eventual infección. Por eso pudo constatarse ayer que la cantidad de personas internadas en terapia intensiva cayó por primera vez “por debajo del pico de la primera ola".

Avanza la vacunación a gran velocidad en los menores de 40 años. Es del 66% en los de 30-39 y del 33% en los de 18 a 29 años. En los mayores de 60 años la cobertura con una dosis supera el 90% y ya se alcanzó el 85% en los de 50-59 y el 80% en los de 40-49 años. pic.twitter.com/aM0BoyulP8 — Santi Olszevicki (@SantiOlsze) 19 de julio de 2021

Todxs miran a Inglaterra.

El primer ministro Boris Johnson anunció ayer el fin de todas las restricciones impuestas desde el inicio de la pandemia en Inglaterra. Lo hace en pleno verano y cuando en su país más del 68% de la población mayor de edad ya fue inmunizada. Si bien los casos positivos están en pleno crecimiento por la circulación de la variante Delta, las curvas de hospitalizaciones y muertes se mantienen chatas. El gráfico de Santi Olszevicki muestra claramente el efecto de la vacuna. Comparen la primera curva con la segunda y la tercera. LA diferencia está en la última: vacunados.

Todos los indicadores juntos para entender qué está pasando (y qué no) en esta ola a expensas de la variante Delta en el Reino Unido🇬🇧. pic.twitter.com/CRAwy83VJb — Santi Olszevicki (@SantiOlsze) 16 de julio de 2021

Joven bonaerense, pelá el brazo.

Los mayores de 30 ya pueden vacunarse sin turno en toda la Provincia de Buenos Aires y, tal como adelanta Pablo Ibáñez, la semana que viene la vacuna será libre para todos los mayores de 18. Pero además los adolescentes entre 13 y 17 años con comorbilidades ya pueden empezar a registrarse para cuando se apruebe su uso pediátrico.👇

Preparen a los gurises.

Esta semana podría haber novedades para los chicos menores de 18 años. Se espera que la autoridad regulatoria de Estados Unidos apruebe en los próximos días el uso pediátrico de la vacuna Moderna para chicas y chicos de entre 13 y 17 años. Nuestro país recibió la semana pasada una donación de 3,5 millones de vacunas de ese laboratorio desde EEUU. Con el visto bueno del organismo estadounidense, la aprobación del Anmat sería casi inmediata. Lo cuenta Ana Breccia.

Los republicanos sean unidos…

No lo decía exactamente así el Martín Fierro, pero a Ricardo López Murphy le alcanza. "Tuve una actitud crítica y no me hago cargo del Gobierno de Macri", explica el líder de Republicanos Unidos en esta entrevista con Sebastián Lacunza. Pero luego afirma que la necesidad de bloquear posiciones "extremas" del Gobierno lo forzó a la unidad. Se presenta en las PASO porteñas con una lista de candidatos famosos.

En Córdoba subió 7% la cantidad viviendas alquiladas por jefas de hogar en 10 años.

Un estudio difundido por la Universidad Nacional de Córdoba revela que entre 2010 y 2019 los hogares de inquilinos a cargo de mujeres en la capital provincial crecieron del 42,6% al 49,6%. Lo cuenta Gustavo Molina.

Amigo de verdad es el que te lleva en la remera

Para este día del amigo que mejor que evocar el gesto de amor en bucle entre los actores hollywoodenses Ryan Gosling y Macaulay Culkin. La serie de fotos mostrada arriba es de 2014. Por gestos como estos el estampado goza de buena salud. Brindemos por la amistad recordando el ciclo “ese amigo de Vinazi” en este hermoso episodio con La Renga.

43 días después de haber ganado la elección, Castillo es oficialmente el presidente de Perú.

Lo decidió el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú. El docente e integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación asumirá el gobierno el 28 de julio. En su primer discurso tras la oficialización del cargo llamó a construir "un país más justo". En este artículo de opinión Pedro Brieguer se pregunta ¿para quién gobernará Castillo?

¿Quién mató al presidente de Haití?

Es probable que nunca se se sepa. En esta nota de The Guardian se cuenta que las autoridades aún luchan por comprender los motivos y la identidad de los autores intelectuales del primer asesinato de un presidente haitiano desde 1915.

Se recomienda coger con amigos.

Al menos así lo plantea el psicoanalista Luciano Lutereau en esta columna tan oportuna para el 20 de julio. Eso, por supuesto, después de ver el regreso de Okupas, la serie de culto que fue remasterizada y subida completa a Netflix. En esta versión la banda de sonido la hizo Santiago Motorizado, que hace unas semanas le dio esta hermosa entrevista a Julieta Roffo hablando del desafío que significó para él.

