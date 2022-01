Errores no forzados - 18/01/2022

Una interna tapa la otra y ninguna da la cara. ¿El dicho no era así? Entonces modernicémoslo para tiempos de coaliciones políticas. Porque como cuenta Andrés Fidanza la “suspensión” de la reunión para hablar de la negociación de la deuda entre el ministro de Economía y los gobernadores de Juntos por el Cambio permitió que “halcones” y “palomas” de la oposición dejaran de lado sus diferencias de cara a 2023 y expresaran uniformemente su rechazo a la política oficial de renegociación de la deuda. Pero decíamos que una interna tapaba a la otra porque ayer no había nadie del gobierno reconociendo haber pautado el encuentro a pesar de que días antes integrantes del Massismo y del Albertismo se laudaban publicamente por haber promovido esa nueva instancia de diálogo. Ayer incluso en el entorno de Martín Guzmán contestaron a Infusión que ellos no suspendieron ningún encuentro porque la única reunión pautada con gobernadores tuvo lugar el 5 de enero en el museo del Bicentenario. Así las cosas es difícil imaginar que se vaya a encontrar un consenso entre las fuerzas políticas (y dentro de las propias coaliciones) para acordar con el FMI en el corto plazo.

“Vamos a tirar todos los días de la piola hasta el último momento”. La frase que le dijeron los negociadores argentinos ante el FMI a Alejandro Rebossio trae recuerdos del período de relaciones carnales con Estados Unidos. Pero cuando se les repregunta por el clima de la negociación plantean que hay mayor dureza. “El acuerdo se hará sobre la hora para impedir el impago porque la Argentina, sobre todo por presión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quiere ajustar lo menos posible”, explica Alejandro. Por las dudas, aclara que el tiempo disponible para el acuerdo no es hasta el 21 de marzo, como la mayoría cree. Desde la fecha de impago hasta que se publica una nota formal haciendo constar de la situación pasan entre dos o tres meses de burocracia interna y changüí para cumplir con la deuda. El tema es que más allá de la formalidad, una vez que Argentina entre en ese tiempo de descuento “los mercados” comenzarán a jugar el juego que mejor juegan y que más les gusta. Lo sabremos por el precio de los bonos y el recalentamiento de los tipos de cambio paralelos.

Se reportaron 191 muertes con covid: la cifra más alta en los últimos cuatro meses. Los números guardan relación con el promedio de contagios de las últimas semanas. Como recordamos en otra Infusión a principio de año, el comportamiento de la pandemia sigue un ciclo desde sus inicios: primero suben los contagios, luego el número de internaciones y finalmente las muertes reportadas. Ayer los casos informados fueron 102.458 sobre 242.247 test cargados en el sistema oficial (valor máximo de testeo). Pero el dato para atemperar el susto es que en las grandes urbes la tendencia comienza a ser descendente. Este gráfico del senador provincial correntino Martín Barrionuevo lo demuestra. Para tratar de manejar las expectativas también vale la pena repasar este otro gráfico del bioquímico Santi Olszevicki que muestra el comportamiento de la variante Omicron en Reino Unido, uno de los primeros países donde se produjo un tsunami de contagios. Ahí se ve que los casos nuevos bajaron más de un 40% en diez días (de más de 180.000 a 106.000 casos cada 24 hs). Los pacientes hospitalizados dejaron de aumentar y, lentamente, empiezan a bajar.

Un mercado laboral cada vez más “cuentapropista”. Delfina Torres Cabreros analiza en esta nota un fenómeno creciente que incluye desde profesionales que ofrecen servicios al exterior a trabajadores de aplicaciones y de la economía popular. Si bien los datos generales de empleo se recuperaron con la evolución de la pandemia, en promedio se trabajan menos horas, cayó la remuneración y se redujo la protección laboral.

El pronóstico nos hace estrechos

La pandemia aumentó la oferta de las apuestas online y ya las habilitaron en casi todo el país. Lo hicieron 15 de 24 jurisdicciones. Basta tener un teléfono con conexión a Internet para apostar en Carreras de Criptomonedas o prode de Muerte de Famosos. Victoria De Masi y Lucia Saludas se preguntan si estamos más expuestos a un tipo de entretenimiento que no siempre es posible controlar.

El chalet “estilo Mar del Plata”, patrimonio de remate en La Feliz. En barrios como Los Troncos, Stella Maris, Chauvin o La Perla hay cada vez más inmuebles ofrecidos. Según pudo indagar Julieta Roffo durante su estadía en “La perla del atlántico”, los especialistas en patrimonio plantean que se está descuidando un valor identitario, ambiental y arquitectónico del lugar. Desde el municipio lo niegan.

Fabián Gianola fue suspendido del sindicato de actores por las denuncias de abuso sexual. Ocurrió tras el pedido de Actrices Argentinas. El actor afronta unas siete causas por acoso, abuso sexual y abuso sexual con acceso carnal. Los relatos de las denunciantes.

¡Tomá cupo femenino!: Cecilia Pahl, Aldana Bello, Georgina Hassan, Marcia Müller y más. En la nueva entrega de Raíces se comenta que ya hay fecha de presentación del disco de Cecilia Pahl; Aldana Bello grabó la primera canción de su próximo trabajo; Georgina Hassan se presentará en el CCK en versión de cámara; Marcia Müller la rompió en la Fiesta del Chamamé; y Lorena Hermida deleita con sus boleros. De yapa, las entrevistas de Shagrada Medra. Por Claudia Regina Martinez.

Una argentina entre las mejores 11 jugadoras de fútbol del mundo. La volante de la selección nacional, Estefanía Banini, fue elegida en el equipo de fútbol femenino ideal de la FIFA de 2021. La mendocina de 31 años hizo su debut como futbolista profesional en Colo Colo de Chile en el 2011. Luego jugó en Washington Spirit de Estados Unidos, Valencia y Levante de España. Con el seleccionado argentino jugó el Mundial de Francia 2018, donde fue la capitana. Lionel Messi fue elegido entre los 11 mejores del fútbol masculino, pero no se quedó esta vez con el premio al mejor jugador. Quien lo ganó fue el polaco Robert Lewandowski. Un buen jugador que la temporada pasada logró el récord de goles de la liga alemana jugando para el Bayern Munich, equipo que ganó las últimas nueve ligas locales. Solo voy a agregar que este año hay mundial y nada más importakshjdalskdhalskdjalksdj…

La novela Djokovic continúa: por no estar vacunado tampoco podría participar de Roland Garros. La ministra de Deportes de Francia remarcó que se exigirá un pase sanitario que muestra la inmunización completa contra el Covid tanto para los competidores como para el público que quiera asistir a eventos deportivos.

Sexo consentido, también en los rodajes: cómo trabajan los coordinadores de intimidad. Los coordinadores de intimidad trabajan en roles que acaban de ser introducidos en el audiovisual español. Se encargan de velar por la seguridad y la integridad de los actores en las escenas de sexo. En esta nota de Mónica Zas Marcos de elDiario.es dos expertas explican su trabajo junto a una actriz y un director que se beneficiaron de este apoyo.

Bonus track