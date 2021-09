La nueva normalidad estaba a una PASO - 22/09/2021

"Si los números de contagios de coronavirus continúan así, podríamos decir que estamos transitando el final de la pandemia", se entusiasmó Juan Manzur en su primera conferencia de prensa como jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. La premura por dar buenas noticias por parte del recién asumido contrastó con la cautela con la que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, había anunciado la flexibilización de buena parte de las medidas de distanciamiento para la prevención del coronavirus.

A partir de ahora ya no será obligatorio usar barbijo al aire libre, se rehabilitarán los viajes grupales, aumentarán los aforos y se avanzará en un cronograma gradual de apertura de fronteras. Si todavía no estabas al tanto, acá tenés todas las medidas y acá un hilo explicativo de la Fundación Huésped sobre cuándo y dónde usar el barbijo. Los datos sanitarios, resumidos en estos gráficos del senador correntino Martín Barrionuevo, son muy auspiciosos. Pero las formas sorprendieron. "Es epidemiológicamente coherente" pero "hay que monitorear casos y variantes", le aclararon a Julieta Roffo varios especialistas médicos consultados. Para Walter Curia, cuya especialidad es la política, quedó en evidencia “un pragmatismo desesperado”.

Doce horas más tarde, en la misma Casa Rosada, Manzur se puso al lado del presidente en el anuncio de una esperada suba del Salario Mínimo Vital y Móvil. Otra buena noticia que busca trasladar a la acción el famoso “mensaje de las urnas” que el gobierno dice haber escuchado. En concreto se informó un acuerdo con empresas y sindicatos para elevar el sueldo mínimo legal de los $29.160 actuales a $33.000 en febrero. Eso representará un aumento de 52,8% interanual, apenas por arriba del incremento del Índice de Precios al Consumidor que en los últimos doce meses según el INDEC fue de 51,4%. Pero el dato del salario mínimo no solo incidirá sobre los empleados en relación de dependencia; también funciona de referencia para los trabajadores informales y para los haberes jubilatorios y prestaciones sociales. Asi que la recomposición de este concepto puede generar una onda expansiva hacia distintos segmentos de la población.

Recibí nuestro newsletter Infusión

Tu consumo necesario antes de salir al mundo. Una guía por las notas del día con Javier Borelli Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás anotado. En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

Estilo Manzur. Pablo Ibáñez dice que el gobernador tucumano (en uso de licencia) protagoniza un doble déjà vu: hace doce años, en 2009, asumió como ministro de Salud cuando declinaba la anterior pandemia (la de la gripe A) y el peronismo trataba de metabolizar otra paliza electoral (la Néstor Kirchner de manos de Francisco De Narvaez en la provincia de Buenos Aires). “Pero este es otro gobierno, otro Manzur y tiene, sobre todo, otro rol”. Sus características diferenciales, por ahora, serán el uso del turno primera mañana, la reunión de gabinete y el teléfono rojo con gobernadores.

Azucar amargo. Más allá del estilo, Manzur también llega con un curriculum distinto al del ministro saliente y eso puede adelantar algunos cambios en el impulso de determinadas políticas, entre ellas la del etiquetado frontal. Como explica Delfina Torres Cabreros, el reciente JGM intervino directamente para bloquear cada una de las iniciativas que amenazaron la "industria madre" de su provincia, la azucarera. Su argumento lo dijo en televisión en 2017: "Científicamente no está comprobado que el azúcar genere un daño para la salud".

Una de arena: el PBI cayó 1,4% en el segundo trimestre. Los datos del INDEC reflejan los efectos de las restricciones a la movilidad por la segunda ola. El dato alentador: el indicador aumentó 17,9% contra el mismo período de 2020. En la primera mitad del año acumuló un crecimiento de 10,3% interanual.

El tóxico. Si en su momento se habló de relaciones carnales con EEUU, como no vamos a poder usar la metáfora de la pareja tóxica para hablar de la relación con el FMI. Alberto Fernández intervino de manera virtual de la Asamblea General de la ONU y destacó que el país tiene un "endeudamiento tóxico" con el FMI y advirtió que “está latente el riesgo de una debacle generalizada de deudas externas en los países en desarrollo como la Argentina”. Debacle generalizada, tiró. Para qué andarse con chiquitas.

Paro en el Mercado Central. "No lo levantamos hasta que se vaya este directorio", advirtieron los puesteros del Mercado que decidieron tomar esta medida de fuerza desde las 7 AM de hoy. Denuncian que las ventas cayeron 60% desde que asumió la nueva conducción, designada después de la llegada al gobierno de Alberto Fernández. Habrá olla popular y un acampe. Lo cuenta Julieta Roffo.

Juntos por el Cambio y para aprovechar la crisis del gobierno. La alianza opositora, que resultó la fuerza nacional más votada e la última elección, reunió a sus referentes para una foto de unidad. Alfredo Cornejo aprovechó para cuestionar al binomio presidencial por ser “dos grandes irresponsables". Mientras Macri quiso picantearla con un tuit irónico que tiene la foto del encuentro y la frase: “todos unidos”, como el inicio de la segunda estrofa de la marcha peronista. Pero no pudo evitar que otra imagen se popularizara más: la de sus anotaciones en una hoja que se volvieron tendencia en redes por algunas faltas de ortografías.

"El peronismo no tiene claro su liderazgo y no tiene definido un proyecto de país”, le planteó Sergio Acevedo, el ex gobernador de Santa Cruz, a Diego Genoud. Acevedo, que volvió a la política activa tras un largo paréntesis de 15 años, dice que el peronismo "debe recuperar la vocación de querer transformar esta realidad, no de administrarla". Sobre su provincia, advierte: "en Santa Cruz, hay un ciclo histórico que está concluido".

Seleccionan a la Argentina para desarrollar y producir vacunas con tecnología ARN mensajero. La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) seleccionó a Argentina y Brasil para crear dos centros de desarrollo con el objeto de incrementar la producción de vacunas con tecnología ARN mensajero (ARNm) y disminuir así las brechas en el acceso a los inoculantes contra el coronavirus en la región. En Argentina el desarrollo lo llevará adelante la empresa Sinergium Biotech, propiedad mayoritaria de Hugo Sigman, quien también envasa en otro laboratorio propio aquí la vacuna de Astra-Zeneca.

Nunca es triste la verdad

¡Se permiten las discotecas!¡Ya podemos salir de joda!



Tengo 35 y sueño. Me voy a ver una serie y a la cama. pic.twitter.com/H7EGVoMIF0 — Lautaro FyM (@Lautafym) 21 de septiembre de 2021

A las generaciones menos adolescentes (para no decirnos viejos) las flexibilizaciones de las restricciones nos quitan una excusa (no se puede) y nos abren un dilema (¿anhelábamos la vieja normalidad o añorábamos nostálgicamente un momento pasado de nuestra vida?). Como esta sección no pretende hacer filosofía low-cost, los dejo con otro meme que nos retrotrae a los tiempos de salidas y trabajos presenciales.

Chano no se acuerda lo que pasó la noche que recibió el disparo policial. “No tengo ningún recuerdo. Realmente mi cabeza entró en shock quizás para protegerme por lo que me había pasado”, aseguró el exlíder de Tan Biónica. Está internado en una comunidad terapéutica y dice que tiene "un espacio para componer".

Se agrava la bajante del Paraná y los repuntes dependerán de las hidroeléctricas. Se trata de una situación de bajante pronunciada que se vincula con la escasez de lluvias en las cuencas que aportan al río en ese sector de la Argentina y Paraguay, con cabecera en Brasil.

Bonus track