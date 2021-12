Póntela, Pónsela - 13/12/2021

“No importa el lugar y no importa la audiencia. Aquí lo que importa es tomar conciencia”, rapeaba Machito Ponce en 1995. El tema se llamaba Póntelo y hablaba (sin chacotera) sobre la importancia de usar condón para tener relaciones sexuales ante la pandemia de VIH. 26 años después, la amenaza se llama coronavirus y la prevención también está al alcance de todos: es la vacuna y es necesario que todos se la den. Quedó demostrado además que una canción no alcanza y por eso el gobierno nacional decidió hacer que esta vez la audiencia y el lugar sí importen. A partir del 1 de enero las personas mayores de 13 años tendrán que acreditar haberse aplicado vacunas contra la Covid-19 para poder ingresar a espectáculos masivos en espacios cerrados. Lo explicó en este hilo de tuits la ministra de Salud Carla Vizzotti.

Ayer el instituto Malbrán confirmó cuatro casos positivos de la variante Ómicron en Córdoba relacionados con un viajero que venía de Dubai. En Santa Fe hay casos en estudio. Pero sin tener confirmaciones sobre cuántos de los casos pertenecen a la última variante de preocupación, igual sabemos que los casos están comenzando a subir nuevamente. El senador provincial correntino (y mi infógrafo de twitter favorito), Martín Barrionuevo, lo demuestra en sus gráficos. En la última semana hubo un incremento promedio del 25% de los casos positivos en todo el país. Las dos peores jurisdicciones fueron Santa Fe, adonde subió un 65%, y CABA, que creció un 47%.

Mientras tanto: EEUU superó los 800 mil muertos por COVID. La mayoría fallecieron en 2021, el año que el país ya vacunaba gratuitamente. Pero de los 450 mil de estos últimos doce meses la mayoría son personas que no quisieron vacunarse.

¿Qué les pasa a los que no se vacunan? Al menos en Argentina podemos decir que son desconfiados de los médicos y más conservadores. Así lo marcan las encuestas realizadas recientemente por la red Encuentro Nacional Colaborativo de Representaciones sobre la Pandemia ENCResPA (integrada por 18 universidades nacionales y otras tres instituciones. Lo cuentan Javier Balsa y Valeria Brusco.

El Gobierno planea una salida gradual de la prohibición de despidos y la doble indemnización. Ambos decretos vencen el próximo 31 de diciembre después de dos años de vigencia. El Ministerio de Trabajo anticipó que la decisión final se tomará a partir de los últimos datos económicos y epidemiológicos. Delfina Torres Cabreros cuenta que el gobierno analiza dos opciones: reducir el porcentaje de la indeminización extra (pasar de 100% a 50%, por ejemplo); o poner un valor tope para las indemnizaciones (una variante que perjudica más a los trabajadores con mayor antigüedad).

El salario, subido a la montaña rusa de las devaluaciones en las últimas dos décadas. La aceleración del ritmo de devaluación del peso dispuesta por el BCRA tendrá impacto en el poder adquisitivo de los salarios y su equivalente en dólares. De un salario mínimo de US$200 en el 1 a 1 y los US$ 42 del fin de la convertibilidad, en 2002, a los US$ 370 del 2015 y el derrumbe a US$150 de fines de 2019. Hoy el mínimo está en los US$ 175. Por Jonathan Raed.

¿Y con el FMI qué pasa?

Se define en el verano. Alejandro Rebossio cuenta en su panorama económico que el acuerdo se firmaría antes de marzo y pronostica entre dos y tres meses de idas y vueltas virtuales y presenciales.

No le conmueve el drama de Cristina, cuenta Diego Genoud. Ellos solo quieren que su principal deudor pague. Mientras tanto, analiza Diego, en la oposición siguen reacomodando el equilibrio de fuerzas tras las legislativas.

Opinión: Si se pudo... ¡se puede! (a 20 años del "momento" Rodríguez Saá) Plantea Pablo Bergel, ex diputado porteño 2011-15 (Verde al Sur)

El Gobierno entregó menos del 10% de las netbooks comprometidas en el programa Juana Manso. Llegaron a destino menos de 46.000 de los 633.000 equipos licitados este año. Para 2022, el Ministerio de Educación planea sumar 1,5 millón más. Delfina Torres Cabreros consultó en el Ministerio de Educación y explicaron que el retraso es una demora en la entrega de los proveedores, algo que desde la cámara de fabricantes admiten y atribuyen a los problemas en la cadena de insumos que generó el parate en China en el primer momento de la pandemia.

Entrevistas: los de afuera no son de palo.

"Los pobres no son el problema, son la solución, y tienen que estar en la economía y en el presupuesto" , afirmó el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Así se expresó en una entrevista con Télam y la TV Pública donde señaló además que "gobernar con inclusión social es romper barreras, pelearse con determinados sectores" y que si llega otra vez a la presidencia de Brasil trabajará para que Sudamérica se una con el fin de crecer.

"Alberto normalizó la Argentina, evitó la crisis con el FMI y con los acreedores privados", dice el ex candidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami, entrevistado por Andrés Fidanza

No le pidas un niusleter matinal

Desplazan al jefe policial de Miramar tras el asesinato del adolescente Luciano Olivera. El comisario Edgardo Vulcano, quien había sido designado en marzo de 2021, deberá dejar el cargo y en su lugar asumirá el comisario inspector José Ramón Segovia, que se desempeñaba en la Superintendencia de Seguridad Región Atlántica II.

El Pulga Rodríguez, tres pepas al pincha para entrar en la historia de tres clubes. Referencia indiscutida de los hinchas de Atlético Tucumán y de Colón de Santa Fe, el delantero que en enero cumplirá 37 años empezó a ganarse un lugar de adoración en la porción azul y blanca de La Plata. Salvo Maradona, muy pocos futbolistas se ganaron la idolatría de tres equipos diferentes. Por Andrés Burgo.

El plan de Merkel tras 16 años en el poder: descanso, una autobiografía y nueva oficina en Berlín. La ex canciller alemana asegura que está disponible para quien necesite ayuda, pero que no dará consejos en público ni a su partido ni a su sucesor. Dice que no aceptará la primera oportunidad laboral que se cruce en su camino. Por Philip Oltermann desde Berlín para The Guardian

A partir de la pandemia: 15 líderes de medios debaten en un libro hacia dónde va el periodismo. Durante 4 meses un grupo de responsables de las redacciones más influyentes de Iberoamérica participaron del programa Beca Cosecha Roja Anfibia. En encuentros semanales dialogaron con especialistas sobre los temas relevantes de la agenda que impuso el Covid-19. El resultado son ensayos que fueron publicados por UNSAM edita y que mañana se presenta en Buenos Aires y se transmite por redes sociales.

Lunes de columnas