¿Y si esta semana te toca a vos? - 15/02/2022

Llevo en mis oídos la más maravillosa música: la del final del anuncio del juego de azar locutado por Silvio Soldán que pregunta: ¿y si esta semana te toca a vos? Nadie en Washington debe haber comprado un cartón de Tele Kino, pero es probable que la posibilidad de cerrar la letra chica del nuevo acuerdo de la Argentina con el FMI los tenga igual de entusiasmados. Ocurre que este fin de semana se avanzó en la redacción de la carta de intención que el Ejecutivo nacional elevará al Congreso para conseguir su aprobación antes de firmar con el Fondo un nuevo compromiso financiero que evite el temido default. Según cuenta Alejandro Rebossio, se fijaron metas de déficit fiscal, de emisión monetaria y de acumulación de reservas a las que quedará atada la economía argentina.

El objetivo es llegar a que el Legislativo y el directorio del FMI -donde están representados los países que lo integran- den el visto bueno antes del 22 de marzo, cuando vence un pago del préstamo récord que contrajo Mauricio Macri. La gran pregunta es cómo planea financiar el gobierno el gasto con las nuevas restricciones para emitir moneda. Alejandro cuenta que la apuesta es que el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, consiga dólares de los bancos Mundial, Interamericano de Desarrollo (BID) -donde él trabajó antes- y de la Corporación Andina de Fomento (CAF). También se buscarían pesos en el mercado de deuda local y se volvería a contar con los derechos especiales de giro (DEG) que el FMI nos daría tras el acuerdo. Las metas de inflación también tendrían proyecciones a la baja para los próximos tres años. A propósito de ello, hoy se conocerá el Índice de Precios al Consumidor de enero y se estima que estará arriba de 3,5%. Quizás sacar el cartón ganador de Tele Kino sea más sencillo.

El desafío de bajar la inflación subiendo tarifas: el gas aumenta un 20%. El Gobierno habilitó un aumento del 20% en las tarifas de gas. Es el resultado de una actualización del 40% para distribuidoras y del 50% para transportistas. La suba fue confirmada por el titular del ENRE, Federico Bernal, pero según los especialistas no contribuye a la reducción de subsidios porque mantiene estable el precio del gas propiamente dicho. Ayer también se conoció que Malena Galmarini, titular del Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), solicitó un aumento de la tarifa del agua de 32% para este año. Ahora debería llamarse a una audiencia pública antes de efectivizar el aumento.

Vuelve la presencialidad universitaria y crece la presión sobre el mercado de alquileres. Quienes buscan vivienda se encuentran con una oferta cada vez más chica y precios que escalan por encima de la inflación, cuenta Delfina Torres Cabreros. Mientras se demora la vía legislativa propuesta por Massa, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, convocó a una mesa de alquileres para este miércoles. “La solución tal vez sea una mezcla de palo y zanahoria para los propietarios”, anticipó el funcionario, en una frase donde “zanahoria” significa incentivos para ofertar las propiedades en alquiler y “palo”, algún castigo a los que no lo hagan, como podría ser un nuevo impuesto a la vivienda ociosa.

“Inquilinización” como resultado de la desigualdad. “Comprar un celular está más protegido que acceder a una vivienda, afirma en esta columna de opinión Gervasio Muñoz , presidente de la Federación de Inquilinos Nacional.

Explotación laboral, empleo infantil y no registrado: el saldo de las inspecciones de la AFIP en la Costa y Puerto Madero. El organismo fiscalizador informó que aplicará multas en los locales del corredor gastronómico de Puerto Madero y en supermercados de la Costa Atlántica en donde estuvo realizando controles esta última semana. En un comunicado, la AFIP señaló que "durante los controles los inspectores detectaron diferencias de hasta 200% entre las ventas observadas y las declaradas y un 25% de informalidad laboral entre los trabajadores relevados".

¿Una cuarta dosis de la vacuna contra el Covid-19 a partir de marzo? La cuarta dosis será aplicada a personas inmunocomprometidas y a los mayores de 50 años que recibieron esquema completo de Sinopharm. Cuál es la diferencia entre las dosis adicionales y las de refuerzo.

El sinceramiento crediticio

Los padres de Lucas González denunciaron por “mal desempeño y prevaricato” al Juez Del Viso. Familiares del adolescente asesinado por la policía en noviembre del 2021 presentaron ante el Consejo de la Magistratura la denuncia contra el juez de la causa, Martín del Viso. El abogado de la familia, Gregorio Dalbón, especifica en su denuncia que el juez "dictó resoluciones arbitrarias, infundadas, basadas en hechos falsos", y destacó "la peligrosidad procesal que conlleva mantener en libertad a imputados que formaron parte de un ardid delictual que terminó con la vida de un niño de 17 años y mantuvo en privación ilegal de la libertad a menores de edad". El próximo viernes a las 18, al cumplirse tres meses del crimen de Lucas, familiares y amigos realizarán una suelta de globos en el club San Pedro de Florencio Varela, donde jugaba al fútbol el adolescente.

La Liga Argentina por los Derechos Humanos aceptó el pedido de licencia de su titular, Jorge Schulman, tras golpear a una empleada. En un comunicado publicado en su página web, la Liga por los Derechos Humanos dio a conocer que aceptó el pedido de licencia al titular José Ernesto Schulman, que insultó y golpeó a una trabajadora de la terminal de Santa Clara del Mar porque el transporte llegó tarde.

Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, el CELS, la APDH y Familiares de Detenidos y Desaparecidos repudiaron la agresión de Schulman y ratificaron su "compromiso incondicional con la sanción de ese tipo de conductas y la defensa irrestricta de los derechos".

“La clave es la educación tecnológica para poder exigirle a las empresas que hagan tecnologías más humanas”, plantea Martina Rúa en esta entrevista de Lucía Saludas. La autora de "Cómo domar tus pantallas" explica que la forma en que están construidas las tecnologías es central ya que si no tienen a las personas en el centro se cae en la degradación humana y fractura de la atención.

Chicas con proyectos nuevos: Laura Molinas, Flor Bobadilla, Laura Albarracín y Vivi Pozzebón. En esta entrega de Raíces, la columna de Claudia Regina Martinez sobre música “de por acá nomás”, descubrimos a la flautista Laura Molinas, Flor Bobadilla arranca con programa de radio, Laura Albarracín presenta disco nuevo, Vivi Pozzebón sigue con Tamboreras y De Boca En Boca y, de yapa, celebramos a los músicos nuevos de la banda de Pedro Aznar.

Responsabilidad afectiva o cómo no dejar un reguero de cadáveres amorosos en el camino. Huir después de conquistar, desaparecer, no responder, invalidar lo que la otra persona siente, reducir la atención sin explicaciones, o no atender repetidamente la necesidad que el otro expresa son comportamientos en las antípodas de los cuidados emocionales. Por Ana Requena Aguilar.

Desinteligencia yanqui: el Pentágono contradice a la Casa Blanca y dice que Rusia todavía no tomó una decisión sobre atacar Ucrania. El Pentágono remarcó este lunes que Rusia todavía no ha adoptado una decisión final sobre si atacar o no Ucrania, pese a las informaciones de la Casa Blanca de que la agresión podría producirse esta semana.

El gobierno de Perú denuncia un plan en el Congreso para destituir a Castillo. El Ejecutivo indicó que un sector de la oposición política en el Congreso ha puesto en marcha un plan para destituir al presidente Pedro Castillo. Se comenzaría a ejecutar el próximo miércoles.

