La justicia rechaza la petición de Trump de hacer públicas las transcripciones del gran jurado sobre el caso Epstein

Donald Trump pasó la pelota a los tribunales. Y los tribunales le contestan que tienen las manos atadas. El presidente de EEUU, en lugar de hacer públicos los documentos que tienen en su poder diferentes agencias policiales, la fiscalía y el FBI, pidió las transcripciones del gran jurado, que es un procedimiento preliminar y a puerta cerra.

Así, la jueza federal de Florida rechazó este miércoles una petición del Departamento de Justicia para divulgar las transcripciones del gran jurado sobre el financiero y pederasta Jeffrey Epstein.

La solicitud está relacionada con las investigaciones federales sobre Epstein en 2005 y 2007, según documentos judiciales. El Departamento de Justicia tiene pendientes en el tribunal federal de Manhattan solicitudes para revelar las transcripciones relacionadas con una acusación posterior contra Epstein y su exsocia Ghislaine Maxwell.

La denegación se produjo en respuesta a la solicitud gubernamental la semana pasada, en la que solicitaba al tribunal que divulgara esos documentos y transfiriera el caso a Nueva York, donde Epstein fue acusado formalmente tras una investigación del gran jurado en 2019.

En su solicitud, el Departamento de Justicia alegó “amplio interés público” y “transparencia para la ciudadanía estadounidense”.

Trump y su equipo, incluida la fiscal general, Pam Bondi, se vieron sometidos a una enorme presión para que divulguen más detalles sobre Epstein.

Bondi había prometido hacerlo, pero cambió de postura tras un informe conjunto emitido por el FBI. El 6 de julio, el Departamento de Justicia indicó que no se harían más revelaciones sobre Epstein.

El escrito concluyó que, tras una revisión exhaustiva de las pruebas en los casos contra Epstein, el Gobierno no había descubierto ninguna nueva prueba que pudiera fundamentar una investigación sobre terceros no acusados.

La jueza Robin L. Rosenberg escribió que el tribunal tenía las manos atadas, y que el gobierno no había solicitado las conclusiones del gran jurado para su uso en un procedimiento judicial, y añadió que los tribunales de distrito generalmente tienen prohibido revelar el testimonio del gran jurado, salvo en circunstancias muy concretas, informa The New York Times.

Rosenberg declaró que no podía hacerlo legalmente, según las directrices que rigen el secreto del gran jurado establecidas por la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito, que incluye a Florida.

El Departamento de Justicia continúa con sus gestiones para que se publiquen las transcripciones del gran jurado relacionadas con Epstein y su socia, Ghislaine Maxwell, en Manhattan, donde ambos fueron acusados de tráfico sexual y otros delitos.

Maxwell fue condenada en 2021 y cumple una condena de 20 años en Florida.

Epstein falleció mientras esperaba el juicio y su muerte fue declarada suicidio.

Jueces federales de Nueva York, que supervisaron la moción para la publicación de las transcripciones, declararon a The Washington Post que el departamento de Justicia no había abordado adecuadamente los condicionantes limitados que permiten la divulgación pública del material del gran jurado en ese distrito de apelaciones.