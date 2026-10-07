A seis días de sobrevivir a su ejecución en Tennessee, Christa Pike está despierta y habla

Christa Pike, la reclusa de Tennessee que sobrevivió al intento de ejecución la semana pesada, está despierta y habla mientras recibe tratamiento en un hospital, según afirmaron sus abogados este martes.

Los abogados de Pike afirmaron que su pronóstico sigue siendo “incierto” y señalaron que le espera “una larga recuperación”.

“Contra todo pronóstico, Christa Pike está consciente, habla y sigue recibiendo cuidados médicos intensivos”, afirmaron los abogados de Pike en un comunicado: “A pesar de las graves lesiones que sufrió en los brazos, sigue esposada y encadenada a la cama. Su recuperación no tiene precedentes desde el punto de vista médico”.

Sus abogados expresaron su gratitud hacia los servicios de emergencia y el equipo médico del hospital “que trataron a Christa como a un ser humano y le prestaron una atención excepcional”.

El comunicado fue el primer indicio de que el estado de Pike mejoró desde que una ambulancia la trasladó desde una prisión de Nashville el pasado miércoles.

Pike sobrevivió a dos dosis de pentobarbital cuando intentaron ejecutarla por la muerte a golpes y puñaladas de su compañera de clase Colleen Slemmer en 1995. El fármaco de la inyección letal no la mató, pero sus abogados afirmaron que le dejó los brazos quemados y llenos de ampollas.

Este domingo, sus abogados indicaron que Pike permanecía inconsciente y conectada a un respirador desde el fallido intento de ejecución.

Joel Zivot, catedrático de anestesiología y cirugía en Atlanta que actuó como perito para el equipo legal de Pike, afirmó que esta evolución “es un buen augurio para una recuperación satisfactoria”.

Sin embargo, añadió que podrían pasar semanas o meses antes de que se sepa con exactitud cómo será su recuperación y si su capacidad mental podría restablecerse hasta un nivel que permita al Estado volver a intentar ejecutarla.

“Sigue en la UCI”, afirmó: “Se recuperó hasta tal punto que ya no necesita el respirador y es capaz de hablar, pero de ninguna manera diría que ya no corre ningún riesgo grave. Todavía pueden ocurrir muchas cosas malas, incluso cuando todo el mundo está haciendo bien su trabajo”.

Una portavoz del Departamento Correccional de Tennessee afirmó que no podía facilitar más información aparte de que Pike seguía hospitalizada el martes, informa AP.

Los abogados de Pike tienen previsto acudir al tribunal este miércoles para intentar averiguar más sobre lo que ocurrió durante la fallida inyección letal.

Los abogados solicitan una orden judicial que obligue al Departamento Correccional de Tennessee a conservar las pruebas, incluidos los números de lote de los fármacos, los registros y otra información relativa al intento de ejecución del 30 de septiembre. La jueza, I’Ashea Myles, programó una vista preliminar para este miércoles por la mañana en relación con el caso.

Los abogados de Pike afirmaron en su comunicado que siguen pidiendo al gobernador de Tennessee, Bill Lee, que conmute la pena de Pike por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional: “Christa es una sobreviviente y afrontará su recuperación día a día”.