Ensalada rusa - 22/02/2022

Ahora si que se picó. Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa, firmó ayer un decreto en el que reconoce la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk (hasta ahora parte de Ucrania) y autoriza un despliegue militar en la zona en el marco de “una misión de mantenimiento de la paz”. El gobierno de Estados Unidos filtró un documento diplomático al New York Times en el que dice tener “información creíble” de que las fuerzas rusas han confeccionado una lista de ciudadanos para matarlos o enviarlos a campos de detención. Las pruebas, solicitadas por la prensa estadounidense, por ahora no aparecen y muchos temen que se trate de un argumento para justificar una respuesta militar. Es que se parece bastante al falso argumento de las “armas de destrucción masiva” que se supone que había en Irak antes de la última guerra en la zona. Por ahora, EEUU solo anunció sanciones “limitadas y ampliables” para Rusia en caso de que se compruebe una invasión en territorio ucraniano. Lo mismo hizo la Unión Europea y el Reino Unido. El asunto es que para los rusos las dos regiones en conflicto son autónomas y, por lo tanto, no le pertenecen a sus vecinos.

Como era de esperar, el presidente ucraniano lo ve distinto. “Ucrania califica de violación de la soberanía y la integridad territorial de nuestro Estado las últimas acciones de Rusia”, declaró el titular del ejecutivo, Vladimir Zelenski, quien agregó que su país “se reserva el derecho a la defensa”. Para eso advirtió que ya había “examinado la situación” junto a los presidentes de EEUU, Francia, Alemania, Reino Unido y el Consejo Europeo. Parece que la pandemia cedió finalmente su protagonismo en la política internacional. Chau, nueva normalidad. Hola, vieja y peluda Guerra fría.

A todo esto: ¿Qué son las Repúblicas Populares de Donetsk y de Luhansk?Los dos territorios ubicados en el extremo oriental de Ucrania están dirigidos por gobiernos separatistas, generalmente considerados como representantes de Rusia. Desde 2014 están en conflicto con Kiev, que se refiere a ellos de la misma forma que a Crimea, es decir, "territorios temporalmente ocupados". Desde que proclamaron su existencia tras la revolución ucraniana de 2014, han recibido apoyo militar y financiero de Moscú. Las dos regiones ocupan una superficie de unos 6.500 kilómetros cuadrados y antes de la guerra eran conocidas principalmente por su industria pesada y sus minas de carbón. Más detalles en esta nota de Andrew Rooth.

A 10 años de la tragedia de Once: ¿Que pasó con el soterramiento del Sarmiento? “2022 era, en los papeles, la fecha señalada para que estuviera listo el soterramiento del ramal eléctrico del ferrocarril Sarmiento, que une Once con Moreno. El objetivo no estará cumplido: desde fines de enero de 2019 esa obra no avanzó ni un centímetro. En cambio, 2022 es el año de una efeméride redonda y feroz para esa línea de tren que usan alrededor de 300 mil personas por día: hoy se cumplen 10 años de la tragedia de Once, en la que murieron 51 personas -incluida una mujer que transitaba un embarazo avanzado- y resultaron heridas otras 789”. Así comienza la nota de Julieta Roffo que indaga sobre una de las principales promesas incumplidas por el Estado tras la tragedia. Desde el gobierno informaron que aún no hay fecha para tomar una decisión sobre cómo seguir.

Leonardo Sarmiento, el sobreviviente que quedó atrapado cuatro horas en el tren. Su imagen estuvo en la portada de los diarios de todo el país al día siguiente del choque del tren contra la estación. La mitad de su cuerpo quedó asomada por la ventanilla y la otra mitad, atrapada en la cintura y en un pie. Su rescate demoró cuatro horas. Habla con Julieta y asegura que la ayuda estatal se detuvo cuando empezó el pedido de Justicia.

"Trato de anestesiar el recuerdo, pero de la gente aplastada no me puedo olvidar", dice Walter Grillo, el canillita de la estación que es uno de los pocos comerciantes que hoy siguen trabajando allí. "Después de la tragedia quedamos como aturdidos", sostiene en diálogo con Julieta Roffo .

¿Cuáles son las jubilaciones que se modificarían tras el acuerdo con el FMI? Luego de que circulara un presunto borrador del entendimiento con el Fondo en el que se hablaba de cambios previsionales, tanto el ministro de Economía Martín Guzmán, como el presidente Alberto Fernández, aseguraron que no se tocará la fórmula de movilidad. Lo que sí se revisará serán los “regímenes especiales” que tienen tanto los trabajadores del Poder Judicial como los diplomáticos. Son en total 3.900 personas y cobran haberes superiores a los $500.000. El número es impactante. El 80% de esas personas pertenece al Poder Judicial. En un contexto de ajuste suena lógico que salgan a la luz y se analice su beneficio, pero lo cierto es que el impacto final del gasto involucrado en ese pago no llega al 0,1% del PBI, por lo que no resolvería la necesidad de reducir el déficit. Lo explica todo Delfina Torres Cabreros.

Vidal inició un tour patagónico para cuidar su imagen nacional. Diseñó la “gira de apoyos” a distintos precandidatos del PRO con Cristian Ritondo. Su itinerario irá de Chubut, adonde llegó ayer, hasta Tierra del Fuego. Busca dejar atrás el desgaste que le produjo la mudanza electoral a Capital, el internismo cambiemita y el escándalo de la #GestapoGate.

El Gobierno ofreció un aumento del 45,46% a los docentes. Se trató de la tercera reunión para alcanzar un acuerdo salaria. La propuesta implica que el aumento se haga efectivo en cuatro etapas: el 21,21% en marzo, 8,08% en junio, 8,08% en agosto y 8,08% en septiembre, y daría un total de 45,46% de aumento anual. Se elevaría el salario mínimo a $50.000 a partir del 1 de marzo y a $60.000 en septiembre.

Obra Pública: Massa declaró y negó haber recibido instrucciones para beneficiar al empresario Lázaro Báez. En su comparecencia, el exjefe de Gabinete entre 2008 y 2009, durante la gestión de la entonces presidenta Cristina Fernández, negó haber recibido instrucciones para beneficiar al empresario Lázaro Báez. “Si hubiese recibido esa instrucción la habría denunciado”, aseguró el presidente de la cámara de Diputados ante los magistrados.

Siempre obediente

Lo que usted diga señor cartel pic.twitter.com/RDl3iEg8Do — EL WACHIN (@cajadecigarro) 19 de febrero de 2022

Corrientes a la espera del día después. Las lluvias que se esperaban para este lunes no terminan de llegar. Algunos chaparrones dan un poco de alivio, pero se requieren varios días de precipitaciones sostenidas para que el fuego se extinga en todo el territorio. Mientras tanto, diversos sectores empiezan a pensar en el día después. Créditos prometidos, donaciones y millonarias inversiones para intentar recuperar a una provincia empobrecida. Por Andrea de los Reyes desde Corrientes.

La AFIP anuncia medidas de alivio fiscal para afectados. El organismo informó que podrán acceder a la suspensión de ejecuciones fiscales y la traba de embargos. También se analiza la prórroga de vencimientos de presentación de DDJJ y el pago de determinadas obligaciones.

La madre de Lucas González intentó quitarse la vida por tercera vez y su estado “es crítico”. El abogado Gregorio Dalbón reveló que "es el tercer intento de suicidio" de la madre del jugador de fútbol de 17 años asesinado por la policía en noviembre de este año cuando volvía de un entrenamiento con tres compañeros. "Esto en tres meses me arruinó la familia, me arruinó la vida", dijo Héctor "Peca" González, padre de Lucas y esposo de Cintia. Por el homicidio están procesados con prisión preventiva los policías Gabriel Isassi, Juan Nieva y Fabián López; mientras que por el encubrimiento hay un total de 11 efectivos presos y otros dos imputados pero excarcelados.

Interpol emitió una orden de captura internacional para detener a Leonardo Cositorto. El pedido de captura sostiene que el CEO de Generación Zoe está señalado por dirigir y promover, junto con otras siete personas, el "haber acordado asociarse para cometer ilícitos indeterminados". Generación Zoe está acusada de llevar adelante una estafa piramidal conocida como esquema Ponzi en la que se convence a la gente de entregar ahorros y a que hagan ingresar a nuevos participantes a cambio de mayores beneficios.

Bonus track