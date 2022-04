Un problema para cada solución - 05/04/2022

Un problema para cada solución. El gobierno busca intervenir en la economía para bajar la inflación, pero cada iniciativa le plantea un dilema difícil de resolver. Subir la tasa de interés puede ser un camino, pero no puede hacerlo demasiado evitar que ahogue la recuperación. Mantener competitivo el tipo de cambio es necesario para favorecer las exportaciones, pero debe evitar una devaluación que dispare los precios. También es imprescindible mejorar los salarios, pero tiene que controlar los aumentos de los alimentos para que rápidamente no se vuelva a perder el poder adquisitivo. Alejandro Rebossio analiza en esta nota las opciones que maneja Martín Guzmán para desactivar la bomba en la que se transformó la economía argentina.

Primero los viejos: 4,6 millones de jubilados y pensionados cobrarán un bono extraordinario de 6.000 pesos. Lo anunció ayer el presidente Alberto Fernández a través de un tuit. El aumento lo percibirán jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas que perciban ingresos hasta un haber mínimo equivalente a 32.630 pesos. Quienes tengan ingresos desde esa cifra hasta 38.630 pesos recibirán la diferencia hasta completar dicho monto. Con esta medida se busca evitar que la inflación acumulada en los primeros meses del año supere la fórmula de actualización trimestral de las jubilaciones. Se efectivizará desde el 18 de abril según la terminación del número de documento.

La cosecha de problemas nunca se acaba: convocan a un paro nacional de transportistas de granos. La Federación de Transportes Argentinos convocó a un paro nacional el próximo lunes 11 de abril. La decisión se tomó ante los “constantes aumentos de precio del gas oil y la falta de abastecimiento de combustible”, que consideran “tornan imposible seguir trabajando en condiciones razonables”.

Argentina cerró el canje de deuda bajo ley local con un nivel récord de aceptación. El Gobierno consiguió la adhesión del 99,75% de los bonistas privados, la más alta de la historia. El total de la deuda elegible (títulos públicos emitidos bajo ley local) totalizaba unos US$ 41.433 millones.

Volver a la oficina después del día del trabajador: a partir del 1° de mayo la administración pública retoma la presencialidad. A casi dos años del inicio de la pandemia de covid, este lunes se informó que todos los empleados de la administración pública retornarán a los espacios de trabajo.

Visitante ilustre: Fernández recibió a Boric como “amigo, aliado y cómplice”. Entre elogios y referencias a la unidad latinoamericana, el mandatario chileno admitió que existen diferencias con la Argentina por la plataforma continental antártica; en su primera visita al país pidió también por la situación del ex guerrillero Apablaza, aunque el presidente argentino aseguró que es un tema “del Poder Judicial”. Por Mauricio Caminos

Diario de Boric en Buenos Aires: desapego al protocolo, Malvinas y un encuentro con Cristina que no fue. Fuera de la agenda oficial, el presidente chileno visitó el Monumento de los argentinos caídos en Malvinas y saludó a un grupo de chilenos residentes. Reunión con los tres poderes del Estado, pero no con la vicepresidenta ni la oposición

Efecto CFK: los libreros triplicaron el pedido del libro que la vicepresidenta le regaló a Alberto Fernández. “Diario de una temporada en el quinto piso”, que el sociólogo Juan Carlos Torre escribió sobre la gestión económica durante los años alfonsinistas, tenía prevista su cuarta edición. La editorial decidió aumentar el número de ejemplares que imprimirá. Por Julieta Roffo

Sergio Urribarri, embajador en Israel y Chipre, enfrenta este jueves la sentencia en un juicio por presunta corrupción. Los fiscales solicitaron que se lo condene a 12 años de prisión por presunta malversación de fondos y negociaciones incompatibles durante su gestión en la provincia. Es el primer funcionario del gobierno de Alberto Fernández que atraviesa un juicio oral y público hasta el veredicto. El exmandatario pidió su absolución y sostuvo ante el tribunal que la acusación es “arbitraria”. Por Emilia Delfino

Ya no serán prófugos los dos. Leonardo Cositorto fue descubierto y detenido en República Dominicana, mientras Pepín Rodriguez Simón se muestra en Uruguay pero elude a la justicia argentina.

Cositorto se descuidó e Interpol lo encontró por una columna y un cuadro. El CEO de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, fue detenido en una playa de República Dominicana luego de permanecer más de un mes prófugo. Como nunca dejó de realizar charlas virtuales, Victoria De Masi cuenta que cayó por “dos objetos que permitieron dar con su ubicación exacta: una columna de tipo ”griega“ que dividía un ambiente de otro y aparecía a su izquierda en los vivos y un cuadro que mostraba un sendero en la playa hacia el mar”. Es una versión extraoficial, pero elijo creer.

“Pepín” Rodríguez Simón se presentó en el Parlasur y desde el Frente de Todos y la UCR le reclamaron que se presente en la Justicia argentina. A pesar de tener un alerta roja de Interpol sobre él por pedido de la jueza Servini, que investiga los delitos de presunta amenaza y extorsión a los accionistas de la empresa Indalo por parte del parlamentario, el exasesor de Mauricio Macri se presentó a la sesión presencial en Montevideo, donde permanece prófugo, pero recibió el repudio tanto de fuerzas opositoras como del radicalismo. “Le pido encarecidamente, en nombre de la UCR, que se presente en la Justicia argentina”, dijo María luisa Storani. Al rato, “Pepín” se retiró del recinto.

En Ucrania aseguran que las fuerzas rusas preparan un ataque masivo en el este. Moscú anunció haber completado la primera etapa de su ofensiva en Ucrania y dijo que entonces se enfocaría en la “liberación” del Donbass. El gobernador de Lugansk expresó que “los bombardeos son cada vez más intensos” e instó a la población a resguardarse.

