Upa ese piso - 06/08/2021

“El salario no es ganancia” era la consigna con la que el movimiento obrero organizado reclamaba hace apenas ocho años la eliminación del impuesto más progresivo del sistema tributario argentino. Entonces el salario mínimo en dólares era uno de los más altos de América Latina y no había riesgo epidemiológico para movilizarse masivamente detrás de una consigna efectista. Tan convocante parecía la idea que Mauricio Macri la usó para su campaña presidencial en 2015. “El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo”, decía. Ganó los comicios pero no cumplió su compromiso.

Hoy, en medio de una pandemia que incrementó la desigualdad y con un gobierno que se para discursivamente en las antípodas del anterior en términos de distribución de la riqueza, la modificación de este tributo vuelve leerse en clave electoral. Ahora la Argentina tiene uno de los salarios mínimos más bajos de la región y el Estado ya no se plantea como un enemigo, pero la medida sigue dejando de lado al sector más vulnerado que apenas sueña con un empleo registrado.

En concreto, según cuenta Delfina Torres Cabreros, el gobierno elevará el piso a partir del cual se paga el impuesto a las ganancias para ubicarlo entre los $170.000 y $185.000 mensuales brutos. El objetivo es que quienes tributen no sean más de 1,2 millones de personas registradas, lo que equivale a entre 8 y 10% de los contribuyentes. Buscan que de esta manera, y por primera vez en varios años, el incremento salarial le gane a la inflación y mejore el poder adquisitivo.

Recibí nuestro newsletter Infusión

Tu consumo necesario antes de salir al mundo. Una guía por las notas del día con Javier Borelli Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás anotado. En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

Dicen que soy efectivo. Volvió Ramiro Agulla: el publicista responsable de la comunicación de Fernando De La Rúa. Andrés Fidanza cuenta que él está detrás del spot de Florencio Randazzo que recrea una supuesta conversación de 2015 entre Cristina Kirchner y el exministro de Transporte. Agulla también había creado la inexplicable campaña ¡Vamos Menem!. La volví a ver para esta Infusión y creo que todos somos el pibe que está en la peluquería. Como publicista dejó hitos más entrañables, como “La llama que llama”.

El círculo rojo no se la juega: escepticismo y apuestas moderadas entre los candidatos. Macri no fue, Vidal no fue, ni aún con ganas creen que Larreta será. Tampoco hay confianza en que el peronismo pueda sacar a la Argentina de la crisis con la facilidad en que lo hizo hace casi 20 años. Como cuenta Diego Genoud, entre los empresarios no sobran los entusiastas ni los voluntarios para colaborar con una campaña que prefieren mirar a la distancia.

Volver al Patria. Como cantaba Pity Álvarez, Cristina Fernandez de Kirchner volvió al Instituto Patria. En “el lugar que más le gusta” se fotografió con los precandidatos a senadores nacionales Marcelo Lewandoski y María de los Ángeles Sacnun y los aspirantes a diputados Roberto Mirabella y Magalí Mastaler, competidores en las PASO del exministro de Defensa Agustín Rossi.

Todo sigue igual de normal. Dos notas seguidas con alusiones al ex cantante de Intoxicados, no me la vi venir al empezar el nius. El punto es que el Gobierno renovará el DNU con las medidas sanitarias ante la pandemia sin sorpresas pero contemplando la posibilidad de aplicar un "botón rojo" por la amenaza de la variante Delta. Entre las novedades que probablemente se anuncien este viernes está la vuelta a la presencialidad de los empleados estatales. Se estima que entraría en vigor a principios de septiembre.

¿Qué pasó en Olivos? El fiscal Ramiro González aceptó investigar la denuncia de dirigentes opositores luego de que se conocieran los registros de los ingresos a la Quinta de Olivos durante las primeras semanas del aislamiento estricto por la pandemia de coronavirus el año pasado. Florencia Peña, una de las personas que figuran en esos registros, también presentó una demanda judicial para pedir la suspensión de los legisladores Fernando Iglesias y Waldo Wolff por sus afirmaciones misóginas.

Presentan una demanda contra el Estado por la causa AMIA ante la Corte Interamericana. Lo hicieron familiares de Memoria Activa y el CELS. Es por la responsabilidad en la impunidad que provocó la investigación, la falta de medidas de prevención luego del ataque a la Embajada y la falta de acceso a información sobre los hechos ocurridos hace ya 27 años. Lo cuenta Alejandro Marinelli

¿Alguien puede pensar en el Kun?

Paren con toda esta locura pic.twitter.com/dw8PpGBNTu — Facundo Pedrini (@facu_pedrini) 5 de agosto de 2021

Se abrió un volcán inesperado en Barcelona con la salida de Messi y Andrés Burgo trata de explicar acá cómo se dio vuelta la tortilla: ahora la selección es el refugio del 10 y el club catalán su pesadilla.

Talaron dos millones de quebrachos para cambiar unas vías de tren. Greenpeace hizo la denuncia a partir de la cifra que se desprende de la información publicada por el Ministerio de Transporte. La organización ambientalista reclama que se abandone el uso de los durmientes de madera y se los reemplace por otros de hormigón o sintéticos de material reciclado. El quebracho es una especie nativa considerada "en peligro".

México y AMLO entre referendo ganado y referendo por ganar. Después de ganar una consulta popular sobre si investigar por corrupción a sus predecesores en el Ejecutivo, el presidente mexicano llama a un referéndum revocatorio de su mandato. Si el electorado se pronunciara hoy, triunfaría con un 60% de mayoría. Lo cuenta Alfredo Grieco y Bavio.

Sacale seis ceros. A partir del 1 de octubre de 2021 entrará en vigencia el Bolívar Digital en Venezuela y se aplicará una escala monetaria que suprime seis (6) ceros a la moneda nacional. Así lo informó el ente bancario en un comunicado. La inflación acumulada en Venezuela es de 264,8% entre enero y mayo

Bonus track