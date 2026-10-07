Premio Nobel de Química 2026 para Henri Kagan y Kenso Soai por lograr dominar la simetría química de la vida

La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el Premio Nobel de Química 2026 a Henri B. Kagan y Kenso Soai por sus trabajos para desentrañar el misterio de la simetría en la química de la vida y cómo puede surgir espontáneamente la homoquiralidad. “Henri Kagan y Kenso Soai aportaron una solución a un misterio químico de más de un siglo de antigüedad: cómo puede surgir espontáneamente la homoquiralidad”, afirma Heiner Linke, presidente del Comité Nobel de Química.

Para entender su trabajo, hay que recordar primero que en la naturaleza muchas moléculas existen en dos versiones diferentes. “Al igual que mis manos, son la imagen especular la una de la otra”, explica Linke. “Se ven iguales, pero no son idénticas. No puedo superponer mis manos una sobre otra. Tales moléculas se llaman quirales, de la palabra griega para mano”. Todas las proteínas de nuestro cuerpo, por ejemplo, están compuestas únicamente por aminoácidos zurdos y las versiones diestras casi no ocurren en ningún lugar de la naturaleza.

Un aspecto importante de esta cuestión, recordó el presidente del comité, tiene que ver con los productos farmacéuticos. “Muchas moléculas activas en aplicaciones farmacéuticas también son quirales, y una mano puede tener el efecto terapéutico deseado mientras que la otra mano puede no tener ningún efecto o, en el peor de los casos, ser incluso perjudicial”, señala. Entonces la pregunta es: ¿cómo se puede diseñar una reacción para crear espontáneamente solo una de las dos imágenes especulares sin la intervención de ninguna otra molécula quiral?

“Es este rompecabezas el que resolvieron los galardonados de este año”, resume el presidente del comité. “Sus descubrimientos llevaron a una reacción química que espontáneamente, sin la participación de otras moléculas quirales, crea solo una imagen especular. Y esta es la primera vez que esto sucede desde los procesos que llevaron a la quiralidad de la vida hace miles de millones de años”.

Una herramienta para comprender la vida

“La reacción que obtuvimos puede dar una especie de explicación de cómo la vida se organiza con compuestos orgánicos esencialmente puros, es decir, el origen de la homoquiralidad”, explicó Kenso Soai en la rueda de prensa. “Creo que ese es nuestro punto importante”. El problema quiral, recordó, no solo es importante en el ADN y los aminoácidos, sino que es fundamental y un requisito previo para el origen de la vida. “Así que estamos muy contentos de haber encontrado una reacción orgánica para explicar la homoquiralidad. Por supuesto, esta no es la respuesta definitiva, pero este campo debe desarrollarse cada vez más para comprender la vida”, afirma.

Bernardo Herradón, químico del Instituto de Química Orgánica General (IQOG) del CSIC, cree que el mérito de ambos investigadores fue vencer la creencia era que jamás se podría obtener un compuesto que fuera enantioméricamente más puro que el material de partida. “Ellos encontraron un resultado que era sorprendente, que es lo que se conoce como amplificación de la quiralidad”, explica a elDiario.es. “Desde el punto de vista práctico tenía mucho valor porque permitía obtener un compuesto con alta pureza usando como materiales de partida un compuesto con algo menos de pureza. Y su trabajo que fue una investigación básica y un gran ejemplo de lo que hay que hacer en ciencia: una vez que explicaste el resultado, que esa explicación te sirva para predecir”.

Raquel Pérez Herrera, investigadora titular del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH, Unizar-CSIC), donde es la investigadora principal del grupo Organocatálisis Asimétrica, cree que este reconocimiento pone de manifiesto la enorme importancia de la catálisis asimétrica. “El premio refuerza la necesidad y la relevancia de profundizar en el entendimiento de los mecanismos que gobiernan la quiralidad molecular, un área con implicaciones directas para el desarrollo de nuevos compuestos, materiales y aplicaciones farmacéuticas”, explica al SMC. “Además, demuestra cómo la investigación fundamental en química puede ayudar a explicar cuestiones tan fascinantes e intrigantes como el origen de la homoquiralidad en la naturaleza. Quienes trabajamos en este ámbito sentimos este reconocimiento como algo muy cercano”.

El de Química anunciado este 7 de octubre es el tercero de los premios Nobel de ciencia de este año, en el que no se reconoció el trabajo de ninguna científica. Los siete científicos galardonados este año son hombres, una dinámica que fue criticada ampliamente en la última década y que la Academia Sueca no parece tener ninguna intención de corregir.