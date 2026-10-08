El Gobierno argentino firmó un acuerdo con EE.UU. y otros países para frenar la “producción excesiva” a nivel global

El Gobierno argentino que encabeza el presidente, Javier Milei, adhirió a una declaración conjunta de 15 países para cuestionar la sobrecapacidad estructural y la “producción excesiva” en sectores manufactureros.

La noticia fue difundida por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) a través de un comunicado. El acuerdo, según detallaron, se cerró durante una reunión de representantes de comercio del G20 realizada en la ciudad estadounidense de Milwaukee.

El documento oficial advierte sobre economías donde la oferta industrial supera de manera persistente a la demanda global por causa de intervenciones ajenas al mercado.

El texto evita nombrar directamente a China, pero asocia ese fenómeno con políticas estatales que sostienen la producción por encima de las necesidades reales del planeta.

La inquietud del bloque abarca industrias sensibles como la de los vehículos eléctricos, las baterías, los semiconductores y los paneles solares.

Los firmantes alertaron que “la sobreoferta distorsiona los precios internacionales, desalienta nuevas inversiones y castiga el empleo local”.

Para frenar este impacto, los gobiernos acordaron crear plataformas de trabajo técnico que funcionarán en conjunto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta firma consolida la sintonía comercial del país con las principales potencias occidentales frente a los desequilibrios del mercado global.

El comunicado completo

En los márgenes del Comité de Comercio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos convocó una reunión de altos funcionarios de 14 economías para comenzar a trabajar en la abordación de la capacidad y producción estructural excedentes en sectores manufactureros clave. Basándose en las productivas discusiones del Ministerial de Comercio del G20 en Milwaukee, Wisconsin, estas catorce economías se unieron a Estados Unidos para firmar una Declaración Ministerial Conjunta que expresa nuestra determinación colectiva de trabajar juntos en nuevas plataformas sectoriales dedicadas para examinar y tomar acciones efectivas que aborden la capacidad estructural excedente y la producción en varios sectores clave de preocupación. La Declaración Ministerial Conjunta también insta a todos los países a tomar medidas para poner fin al uso de políticas y prácticas no mercantistas que distorsionan los mercados y perpetúan el exceso estructural de capacidad y producción. Los signatarios incluyen a los ministros de Comercio de Argentina, Australia, Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, la República de Corea, México, Polonia, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.

“Durante la presidencia del G20 de EE. UU., numerosas economías surgieron casos de exceso estructural de capacidad y producción en economías que persistentemente superaban la demanda global y se sostenían gracias a las políticas y prácticas no mercantil de gobiernos extranjeros”, dijo el embajador Greer. “Si no se controlan, estos problemas seguirán paralizando las industrias nacionales, desplazando la producción local y dificultando nuestra capacidad para elevar el nivel de vida de los trabajadores y sus familias. La Administración Trump continuará dialogando con nuestros socios comerciales para defender nuestras industrias, trabajadores y economía nacionales de las distorsiones derivadas de estas políticas y prácticas generalizadas”.