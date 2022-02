Epidemia narco: la deuda interna - 03/02/2022

Al menos 20 personas murieron luego de haber consumido cocaína adulterada. Otras 74 quedaron internadas en distintos hospitales del conurbano. Dieciocho de ellas se encuentran en estado crítico con asistencia respiratoria mecánica, por lo que se teme que el número de fallecidos siga aumentando en las próximas horas. Con los datos oficiales informados a última hora, la cocaína adulterada había matado ayer a más personas en la Provincia de Buenos Aires que el coronavirus en otros 20 distritos del país.

El Ministerio de Salud bonaerense emitió un alerta epidemiológico con recomendaciones para las personas que hayan ingerido cocaína adquirida en los últimos días. El mismo comunicado pide al personal sanitario y al entorno de los de los consumidores que refuercen el acompañamiento “a cualquier persona usuaria de drogas sin juzgar ni estigmatizar”. Un acierto comunicacional en momentos de urgencia donde lo más importante es reducir daños y salvar vidas. El discurso de “guerra contra las drogas” sólo ha probado su eficiencia para conseguir votos. Mientras las cárceles se llenan de consumidores e intermediarios, el narcotráfico gana poder y suma variantes para extender su llegada.

Ayer se realizaron allanamientos en Puerta 8, un barrio del partido de Tres de Febrero, donde se habrían vendido algunas de las dosis adulteradas. Se detuvieron a 10 personas, “todas transas y soldaditos” confirmaron a Infusión. “Nunca estuvimos frente a un caso así”, aseguraron investigadores judiciales. La principal hipótesis que circulaba anoche era que se tratara de una maniobra realizada por un grupo narco para perjudicar a otro.

El gobernador Axel Kicillof monitoreó la situación desde Rusia, donde se encuentra como parte de la comitiva presidencial, y participó anoche del comité de emergencia bonaerense donde se definió cómo abordar la situación.

Si consumiste cocaína en las últimas 24 horas y notas dificultades para respirar o una inusual somnolencia acudí rápido a un centro de salud. Si tenés problemas con las drogas podés llamar al 141 desde cualquier punto del país. También podés contactarte por correo electrónico.

Juntos por el Cambio no entorpecería la sanción del acuerdo con el FMI (por ahora). Todavía no existe consenso y pretenden esperar a conocer la letra chica del entendimiento con el organismo (y a que decanten las internas del FdT). Pero ya circulan hojas de ruta y pases de facturas. La mesa nacional de JxC acordó por Zoom unificar un proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura. Halcones y palomas volvieron a cruzarse: Morales cuestionó a Bullrich y hubo tensión entre el lilito Juan Manuel López y Mauricio Macri. Lo cuuenta Andrés Fidanza.

Opinión: El acuerdo con el FMI, condición necesaria pero no suficiente para el crecimiento sostenido. Por Ana Laura Jaruf

En la cumbre entre Fernández y Putin se buscará “mayor desarrollo de asociación estratégica integral”. En un comunicado del Kremlin difundido hoy y publicado por la agencia rusa Sputnik anuncian que "el presidente ruso mantendrá conversaciones con el presidente de la República de Argentina que estará en Rusia de visita. Está previsto que examinen el estado y las perspectivas para un mayor desarrollo de la asociación estratégica integral ruso-argentina".

Autorizan a Richmond a comercializar vacunas Sputnik V en nombre del Fondo Ruso. La ANMAT autorizó al laboratorio Richmond como comercializador del suero. Así lo anunció la ministra de salud, Carla Vizzotti. El país recibirá igualmente los 9.5 millones de dosis del contrato vigente con el Fondo Ruso de Inversión.

Bajan los contagios y las internaciones por Covid, pero las muertes se mantienen estables. Se registraron 321 fallecimientos. En las últimas 24 horas se realizaron 83.319 testeos, con una tasa de positividad del 54,09%. Es el tercer día de estabilidad en la media de fallecidos, por lo que se espera que pronto comience a bajar. Aquí el análisis gráfico del senador provincial correntino Martín Barrionuevo.

Confirman la tercera edición del Pre Viaje, enfocada en destinos alternativos y personas de menores recursos. En medio de un verano “récord” tanto la cámara sectorial como el Ministerio de Turismo anticiparon un proyecto de ley que incluirá una nueva edición del programa que devuelve el 50% del gasto hecho en turismo. Lo que se sabe hasta el momento lo cuenta Delfina Torres Cabreros.

Aumentaron 9% los combustibles en todo el país. El ajuste corresponde al primer aumento de precios de surtidor desde mayo 2021 y puede haber más incrementos en el año. Se da en un contexto de aumento del petróleo a nivel global. YPF lo anunció el martes después de las 23 hs, a minutos de hacerlo efectivo.

Estamos basados

Si son usuarios de Twitter o tienen a su alrededor personas sub-35 habrán escuchado alguna vez la frase: "estás basado". Seguro que, como yo, la dejaste pasar con una sonrisa cómplice un par de veces hasta que le preguntaste a alguien de qué se trataba. Bueno, yo lo guglié, y parece que se dice así cuando alguien tira postas sin que le importe demasiado el qué dirán. Dicen que viene del término "based" que usan los yanquis de ultra derecha que no le tienen miedo a la polémica. Al menos, así lo explican los colegas de Filo News que tienen bien estudiada a la pendejada online.

Derrame de petróleo en Perú: “No importa si trabajan desde ahora hasta el 2050, no recuperarán todo”. Aunque la intensidad de la limpieza todavía puede marcar una diferencia para una buena remediación, expertos aseguran que es imposible que Repsol recupere todo el petróleo en el mar porque ha pasado demasiado tiempo. Por Michelle Carrere e Yvette Sierra Praeli para Mongabay Latam.

El debate sobre si suceden o no los derrames de petróleo: cinco casos que afectan a Latinoamérica. El derrame petrolero en el mar peruano prendió las alertas de la comunidad científica sobre el grave impacto del hidrocarburo en la biodiversidad y áreas protegidas de la zona. Mientras que en la Argentina el debate sobre la exploración de hidrocarburos frente a la costa de Mar del Plata puso el foco sobre los riesgos de derrame en la actividad. ¿Qué otros casos hay en la región? Lo analiza Astrid Arellano para Mongabay Latam.

El sufrimiento, Jesús como superhéroe, la crucifixión y el enojo de la Iglesia Católica, según Amélie Nothomb. La escritora belga acaba de lanzar "Sed", una novela en la que, desde la primera persona del singular, recrea la pasión de Cristo con una voz entre irónica y contemporánea. En una conferencia para medios hispanoamericanos, de la que participó nuestra compañera Agustina Larrea, la autora habló sobre las dificultades de su trabajo y señaló las paradojas que encierra esta figura recurrente en el arte.

Noah Silveira, protagonista de un docu sobre ser no binario: “No es que no quiera ser una mujer, es que no lo soy”. El documental ‘En el umbral’ retrata cómo un adolescente trans explora y descubre su identidad de género y cómo su familia responde y aprende durante el proceso. La directora es la madre de Noah. Por Lúa Pena Dopazo.

Una nueva crisis política en Perú lleva a Pedro Castillo a formar su tercer equipo de gobierno en seis meses. El presidente peruano formará un nuevo gabinete tras las renuncias de la primera ministra y el titular de Interior, mientras la oposición ha anunciado que presentará una acusación constitucional para destituirlo. Por Ayelen Oliva

