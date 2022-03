Fuegos, piedras y un proyecto aprobado - 11/03/2022

Cristina tiene la llave.

La oposición anticipó que dará los votos para acelerar el tratamiento, pero la decisión de acelerar el trámite depende de la vicepresidenta. El reglamento del Senado establece que deben pasar siete días entre que un proyecto ingresa al cuerpo y es tratado en el recinto. Esa ventana de tiempo se puede acortar pero es necesario que 2/3 de los senadores validen un apartamiento, ocasional, del reglamento. La oposición, según le comentaron a

Pablo Ibáñez

de fuentes de la Cámara Alta, ya dio el visto bueno y hay un preacuerdo para que el proyecto se analice el lunes, este mismo día haya dictamen y se trate en el recinto el miércoles. ¿Si no se vota antes del 22 Argentina entra en default? No, pero si quedaríamos en situación de mora y no podríamos recibir los 9 mil millones de dólares del primer desembolso del Fondo, parte de los cuales serían usados para pagarle al mismo organismo internacional.