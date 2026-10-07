Los favoritos al Nobel de Literatura 2026: Can Xue lidera las apuestas, pero un escritor aviva el sueño de otro premio para España

La Academia Sueca anunciará este jueves el ganador del Premio Nobel de Literatura 2026, que sucederá en el galardón al húngaro László Krasznahorkai, vencedor del año pasado. Su nombre no figuraba entonces en las principales quinielas, como tampoco ocurrió con su antecesora, la surcoreana Han Kang en 2024. Sin embargo, la expectación en torno a la selección del nuevo elegido nunca baja y las listas de favoritos acaparan en los días previos las miras internacionales.

Esta edición podría ser histórica para España, dado que Enrique Vila-Matas figura entre las apuestas más firmes. De hacerse con el reconocimiento –dotado con 11 millones de coronas suecas, aproximadamente un millón de euros–, se convertiría en el sexto autor de ese país en lograrlo. El primero fue José Echegaray y Eizaguirre, en 1904, al que siguieron Jacinto Benavente, en 1922; Juan Ramón Jiménez, en 1956; Vicente Aleixandre, en 1977; y Camilo José Cela, en 1989.

No obstante, tendrá que competir con candidatos clásicos que llevan años liderando los pronósticos, como la gran favorita Can Xue, Haruki Murakami, Thomas Pynchon, Gerald Murnane y Margaret Atwood. Otros de los nombres que se mantienen encima de la mesa son Cristina Rivera Garza, Anne Carson, Mircea Cărtărescu y Amitav Ghosh. Mariana Enríquez, Michel Houllebecq, Ludmila Ulistskaja y César Aira, podrían estar igualmente en la terna.

Enrique Vila-Matas

Nacido en Barcelona en 1948, estudió derecho y periodismo, y en 1968 comenzó a trabajar como redactor de la revista Fotogramas y en Destino. En 1971, publicó su primer libro, En un lugar solitario, que escribió en Melilla mientras realizaba el servicio militar. Su segunda novela, La asesina ilustrada, la escribió en 1974 en París, en la buhardilla que le alquiló a la escritora Marguerite Duras.

Más adelante llegarían otros títulos como Historia abreviada de la literatura portátil (1985), Suicidios ejemplares (1991), Bartleby y compañía (2000), París no se acaba nunca (2003), Doctor Pasavento (2005), Dietario voluble (2008), Dublinesca (2010), Aire de Dylan (2012) y Kassel no invita a la lógica (2014).

A lo largo de su carrera, ha obtenido numerosos premios a nivel nacional e internacional, como el Prix Médicis-Étranger (2003), el premio Internazionale Mondello (2009), Ciudad de Barcelona, el premio de la crítica en Chile (2003) y el Formentor de las Letras 2014. Su última publicación data de 2022, Montevideo (Seix Barral), una novela sobre los puntos de encuentro de la realidad y la ficción, que toma como referencia el relato La puerta condenada de Julio Cortázar.

Can Xue

La gran favorita, la autora china Deng Xiaohue, es conocida por el seudónimo Can Xue, que se traduce a la vez como “nieve sucia que se niega a derretirse” y “la nieve más pura en la cima de una montaña alta”. Su obra se caracteriza por un estilo experimental, abstracto y surrealista que indaga en el subconsciente humano, la alienación y la búsqueda de verdades esquivas.

Los padres de esta escritora de ficción y crítica literaria fueron perseguidos durante la Revolución Cultural y, autodidacta, aprendió inglés escuchando la radio. Durante su carrera ha escrito novela, novela corta y cuentos, con títulos como La frontera, Hojas rojas y Nubes flotantes ya envejecidas.

Haruki Murakami

Murakami nació en Kioto el 12 de enero de 1949. Su debut en la literatura fue en 1979, año en el que publicó Escucha la canción del viento, que dio origen a la conocida como la Trilogía de la rata que completaron Pinball 1973 (1980) y La caza del carnero salvaje (1982).

Previamente, estudió Literatura y teatros griegos en la Universidad de Waseda, aunque no acudió demasiado a clase. El escritor combinó sus estudios con un trabajo en una tienda de discos en Shinjuku y apostó por abrir su propio bar de jazz en Tokio, que regentó junto a su pareja hasta 1981. En 1988 publicó uno de sus títulos más conocidos, Tokio Blues (1987).

Tras su éxito se fue a vivir por Europa y Estados Unidos, pero regresó a Japón en 1995 después del terremoto de Kobe y el ataque terrorista que la secta Verdad Suprema cometió en el metro de Tokio. Al volver, entrevistó a víctimas y miembros de la organización religiosa responsable del atentado. Fruto de esas conversaciones surgió la obra de no ficción Underground (2014).

Para entonces ya había escrito Kafka en la orilla (2002),1Q84 (2010) y Baila, baila, baila (2012); y posteriormente llegarían otros títulos como Hombres sin mujeres (2014), La ciudad y sus muros inciertos (2023) y La historia de Kaho, publicado este mismo año.

Gerlad Murnane

El escritor australiano, nacido en 1939, es principalmente conocido por sus técnicas narrativas innovadoras, siendo The Plains (Las llanuras) su novela más conocida, una fábula que sigue a un cineasta de nombre desconocido que viaja a la 'Australia menor' para filmar las llanuras bajo el patrocinio de terratenientes adinerados.

Antes de iniciar su carrera literaria, Murnane se preparó para ordenarse como sacerdote en 1957, pero cambió el hábito para ser profesor de primaria. Habitual seguidor de las carreras de caballos, ha publicado títulos como Tierra adentro (1988), Aguas aterciopeladas (1990), Lilas invisibles pero perdurables (2005), Distritos de frontera (2017) y Algo para el dolor: Memorias del hipódromo (2015).

Thomas Pynchon

Thomas Pynchon nació en Nueva York en 1937, y de su biografía apenas se conocen datos más allá de que estudió ingeniería y literatura en la Universidad de Cornell, que redactó folletos técnicos para la compañía Boeing, que envió a un cómico a recoger en su nombre el National Book Award y que vive en Nueva York.

Su obra comprende las novelas La subasta del Lote 49, V., Mason y Dixon, El arco iris de gravedad, Vineland, Contraluz, Vicio propio y Al límite, y el volumen de cuentos Un lento aprendizaje. Vineland inspiró la película Una batalla tras otra que dirigió Paul Thomas Anderson, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro.

Cristina Rivera Garza

La escritora Cristina Rivera Garza irrumpió el año pasado en lo más alto de la lista de favoritos para ganar el Nobel. Nació en 1964, y es también historiadora y crítica, de tal forma que su trayectoria literaria ha transcurrido entre la creación y la docencia. La migración, la frontera, la identidad, la salud mental, los feminicidios, los estudios de género y la necropolítica son los principales temas que ha cultivado en su obra, con títulos destacados como Nadie me verá llorar (1999), La cresta de Ilión (2002), Lo anterior (2004), Había mucha neblina o humo o no sé qué (2016), Autobiografía del algodón (2020) y El invencible verano de Liliana (2021).

La autora ha escrito los libros de cuentos La guerra no importa (1991), Ningún reloj cuenta esto (2002), La frontera más distante (2008), Allí te comerán las turicatas (2013) y New and Selected Stories (2022). Como ensayista ha publicado La Castañeda. Narrativas dolientes desde el Manicomio General. México 1910-1930 (2010), Dolerse. Textos desde un país herido (2011), Los muertos indóciles. Necroescritura y desapropiación (2013), Lo roto precede a lo entero. 125 infraensayos (2021) y Escrituras geológicas (2022).

Entre los premios que han ido consolidando su carrera están el Pulitzer que recibió en 2024, por El invencible verano de Liliana, en el que relató el feminicidio de su hermana y excava sobre su vida.

Anne Carson

La canadiense está considerada por la crítica literaria como la poeta viva más importante de las letras anglosajonas, y es también ensayista, traductora y profesora de literatura clásica y comparada. Fue la primera mujer en recibir el premio T. S Eliot, en 2001, por su meditación sobre el divorcio La belleza del marido. Un ensayo narrativo en 29 tangos y en 2020 fue condecorada con el premio Princesa de Asturias.

Nacida en Toronto el 21 de junio de 1950, no se prodiga en entrevistas y guarda con celo su vida privada. En su primer libro, Eros (1986) reflexionó sobre el amor romántico y el deseo erótico. Entre sus obras más aplaudidas están Short Talks (1992), Plainwater (1995), The Glass Essay (1995), Autobiografía de rojo. Una novela en verso (2016), Hombres en sus horas libres (2007) y Float (2016).

Mircea Cărtărescu

Otro de los eternos candidatos al Nobel es el poeta y novelista rumano Mircea Cărtărescu, que nació en Bucarest en 1956. Su obra poética, que cultivó a lo largo de los ochenta, destaca El levante (1990) y Poesía esencial (2021). El salto a la narrativa lo dio en 1993 con el volumen de relatos Nostalgia, al que siguió LULU (1994). Su trilogía Cegador, formada por El ala izquierda (1996), El cuerpo (2002) y El ala derecha (2007), supuso su consagración literaria y le ha procurado distintos premios como el Thomas Mann.

Las bellas extranjeras (2010), El ojo castaño de nuestro amor (2016), Solenoide (2015) y Melancolía (2021) son otras de sus obras más destacadas.

Amitav Ghosh

Amitav Ghosh nació en Calcuta en 1956. Graduado en antropología social por la universidad de Oxford, ganador en 2018 del Jnanpith (el máximo galardón de las letras indias), considerado uno de los intelectuales más prestigiosos de su país y calificado por la revista Foreign policy como uno de los grandes pensadores de la última década, la obra de Ghosh resulta imprescindible para entender la historia y las consecuencias del colonialismo tanto en la India como en Asia.

Entre sus obras destacan Líneas de sombra (Anagrama, 1994), El Palacio de Cristal (Anagrama, 2002), Mar de roselles (Amsterdam, 2010), Ríos de Humo (Planeta, 2013), así como los ensayos La maldición de la nuez moscada (Capitán Swing, 2023) y El gran desvarío (2026).

Margaret Atwood

Nacida en Otawa en 1939, la autora es una de las novelistas y poetas más destacadas del panorama actual, así como una favorita al Nobel desde hace años. Aficionada a la lectura desde niña, se graduó en Artes en el Victoria College de la Universidad de Toronto, antes de cursar estudios de postgrado en el Radcliff College de Cambridge (Massachussets) y en la Universidad de Harvard.

Escritora muy prolífica, obtuvo reconocimiento internacional con la publicación de la novela La mujer comestible (1969), a la que siguieron Resurgir (1972), Doña Oráculo (1976), Life Before Man (1980), El cuento de la criada (1985), Ojo de gato (1988) y La novia ladrona (1993). Ganadora en el año 2000 del Booker Prize, máximo galardón de la literatura en lengua inglesa, ha obtenido otros reconocimientos como el Premio Princesa de Asturias.