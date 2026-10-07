Messi, después de su último partido: “Ya extraño vestir la celeste y blanca”

Lionel Messi se despidió de la Selección argentina con una carta publicada en sus redes sociales. Un día después de disputar ante Benín su último partido con la camiseta albiceleste, el capitán escribió que ya extraña vestirla, aunque aseguró estar convencido de la decisión de cerrar esta etapa.

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”, escribió Messi. El delantero cerró así una jornada marcada por el homenaje en el Monumental y el triunfo 3-0 ante Benín, en el que convirtió uno de los goles.

“Jugar en la Selección argentina es lo más lindo que te puede pasar”

La carta llegó después del discurso que Messi dio en el campo de juego del Monumental, donde se mostró emocionado al hablar frente a los hinchas.

“Es muy difícil decir algo hoy, son muchas emociones. Lo primero que pienso es en mi viejo”, expresó al comenzar su despedida. Luego resumió su vínculo con la camiseta argentina: “Jugar en la Selección argentina es lo más lindo que te puede pasar”.

Messi también agradeció a las personas que lo acompañaron durante su trayectoria. Mencionó a su familia y a sus amigos, pero también a sus compañeros y entrenadores, a quienes atribuyó parte del recorrido que terminó con su consagración en la Selección.

El recuerdo de Maradona y el recorrido con la camiseta argentina

El recuerdo de Diego Maradona ocupó un lugar particular en su mensaje. “Sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”, escribió.

El rosarino repasó además los distintos momentos que atravesó con la camiseta argentina, desde las alegrías hasta las etapas más difíciles. En ese recorrido, sostuvo que cada una de las experiencias vividas con la Selección valió la pena.

La despedida de Messi llega después de más de dos décadas vinculadas al seleccionado. El partido ante Benín fue el último capítulo de una etapa que comenzó en las divisiones juveniles y terminó con el delantero como capitán y referente del equipo.

Ahora, con la decisión tomada, Messi eligió despedirse con un mensaje que resume el vínculo que construyó durante esos años con la camiseta argentina: “Ya extraño vestir la celeste y blanca”.