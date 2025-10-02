Espert se reunió con Caputo en la Rosada y Francos dijo que tiene que dar explicaciones sobre su situación

El diputado y candidato de La Libertad Avanza José Luis Espert visita por estas horas la Casa Rosada luego del intento de justificación que ensayó ante las cámaras de televisión y que no conformó al grueso del Gabinete.

Este mediodía, se vio al legislador caminar por los pasillos de Balcarce 50 rumbo al despacho que el asesor presidencial, Santiago Caputo, tiene en el primer piso, en el Salón Martín Fierro.

A paso firme y sin dar declaraciones sobre el tema, el legislador que preocupa a más de un integrante del equipo que rodea al presidente Javier Milei, el único defensor férreo que le queda, trabaja para cumplir con las voluntades que dejaron manifiestas la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y clarificar su discurso.

Ambos funcionarios reclamaron la mañana de este jueves que el ex Juntos por el Cambio vuelva a los medios de comunicación a aclarar su confuso testimonio en el que no pudo negar haber recibido aportes de campaña del empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotraficante.

Francos afirmó que las acusaciones contra Espert, el primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, “no es una situación menor”, y sostuvo que pese a todo no debería “dar un paso al costado” en su postulación.

“No es una situación menor. Obviamente yo creo que Espert tiene que dar una explicación clara y contundente, pero no creo que tenga que dar un paso al costado salvo que diga que tiene algún tipo de responsabilidad, que no creo que la tenga”, dijo Francos en la AmCham.

Francos refirió así a las acusaciones sobre 200.000 dólares que Espert habría recibido de Federico ‘Fred’ Machado, detenido con prisión domiciliaria en Río Negro, a la espera de que la Corte Suprema resuelva un pedido de extradición de la Justicia estadounidense, donde ya fue condenada su socia, Debra Lynn Mercer.

“Tiene que dar una explicación clara para la opinión pública y salir de esta situación”, sostuvo el jefe de Gabinete, al tiempo que explico que “la denuncia de Grabois” contra Espert “forma parte de la política a días de las elecciones”.

Con información de la agencia NA