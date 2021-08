Era en 12 (pero llegó en 7) - 13/08/2021

La inflación de julio fue del 3% y acumuló un 29,1% en lo que va del año. Eso quiere decir que en siete meses el gobierno superó la meta de inflación estimada para doce, tal como se fijó en el presupuesto para todo 2021. Como cuenta Alejandro Rebossio, el incremento interanual del Índice de precios acumuló 51.8% y está cada vez más cerca del récord de 53,8% que se alcanzó en el último año de Macri como presidente, un límite que el gobierno sabe que no debe superar. El Frente de Todos reconoce que la inflación es un problema central que no está pudiendo domar y se preparó para argumentar al respecto durante de la campaña. De hecho ayer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a aparecer en un acto en Lomas de Zamora y expuso su estrategia: atribuyó la crisis actual a la pandemia (y no a las medidas tomadas por la cuarentena); y responsabilizó al gobierno anterior por “el muerto que dejó” (en relación a la deuda externa). Para lo que no estaba preparado el gobierno era para que una foto cambiara el eje de la campaña.

#LaFoto. Lo saben todos y, en especial, los responsables de la comunicación política: una imagen puede valer más que mil palabras. Aún es temprano para saber cuánto incidirá en las próximas elecciones la foto en la que se ve a Alberto Fernández reunido en Olivos en un evento social que no podría calificarse como “actividad esencial” en momentos en que no estaba permitido por las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Pero hoy ya puede adivinarse que la oposición encontró un lugar sensible donde pegarle al gobierno (y que le duela).

Una denuncia judicial. La imagen habría sido tomada el día 14 de julio del 2020 y correspondería a un festejo por el cumpleaños de Fabiola Yañez, esposa del presidente. Las personas que aparecen en la imagen coinciden con las que figuran en el registro de ingresos a Olivos ese día entre las 21 y 22 horas. Son parte de las visitas a la Quinta que investiga la justicia a partir de la denuncia de dirigentes opositores. El fiscal federal Ramiro González busca “establecer la efectiva existencia de conductas en infracción a las normas dispuestas en el marco de la declaración de pandemia", según señala el dictamen que delimita lo que se investiga. Lo explica Ana Breccia.

Un pedido de juicio político. Diputados opositores presentarán un proyecto de resolución en el cual se acusa al jefe de Estado de "mal desempeño y eventual comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en el ejercicio de sus funciones". La propuesta lleva las firmas de los diputados Jorge Enríquez, Waldo Wolff, Luis Petri, Gabriela Lena, Gonzalo del Cerro, David Schelerth, Pablo Torello, Fernando Iglesias, Francisco Sanchez, Adriana Caceres, José Luis Patiño y Héctor Stefani.

"Estados Unidos visualiza claramente la fortaleza institucional de la Argentina en la región", explica Jorge Argüello, embajador argentino en Washington. El rol de la Argentina en una América latina inestable, la creciente influencia de China, las vacunas y una posible visita del presidente Fernández a la Casa Blanca, son los temas de agenda que planteó en esta entrevista con Diego Genoud.

Procesan por lavado a Néstor Ramos, el abogado que conecta los movimientos millonarios de Báez y Garbarino. En la causa contra el empresario patagónico, Ramos es la principal figura de la pista suiza. Manejó dos sociedades helvéticas que también usaron otros empresarios y empresas argentinas, entre ellas, la cadena de electrodomésticos denunciada por la AFIP. Según el fallo, lavó casi US$33 millones del exsocio de los Kirchner. Todos los detalles en esta nota de Emilia Delfino.

Otro intento de frenar la Interrupción Voluntaria del Embarazo. La Fiscalía General de Córdoba pidió suspender la aplicación de la ley a partir de un recurso de amparo interpuesto por el abogado Aurelio García Elorrio representante de la ONG católica Portal de Belén. Se arroga la representación de “los niños no nacidos y no deseados”. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba debe definir si acepta el pedido del fiscal Juan Manuel Delgado. Amplia oposición de colectivos de mujeres. Por Gustavo Molina

Messi está felí. Entre sonrisas, reencuentros y abrazos, el astro argentino tuvo su bautismo en el campo de entrenamiento de su nuevo club. Cálidas bienvenidas de sus compatriotas, de Sergio Ramos y Mbappé. Carlos Bianchi le envió un mensaje. El DT, Mauricio Pochettino, disfrutó junto al 30.

Chano sale. El cantante Chano Charpentier, que había sido baleado por la policía mientras se resistía a una internación compulsiva, grabó un video desde el hospital a horas de recibir el alta: “Me recuperé milagrosamente”. El músico continuará su recuperación en un centro especializado de rehabilitación. “Tengo que superar mi adicción”, dijo.

