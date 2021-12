500 mil pibas y pibes no volvieron a clase - 16/12/2021

Casi 21 meses pasaron desde el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en Argentina. Se sintió como una vida, pero fueron muchas más: 116.857 según el registro oficial del Ministerio de Salud de la Nación hasta ayer. Hubo al menos tres olas de contagios. Nos quedamos en casa, salimos, nos volvimos a guardar y volvimos a salir. Se cerraron comercios e industrias, se volvieron a abrir. Los indicadores que muestra el gobierno incluso marcan que la actividad económica recuperó niveles pre-pandemia. En ese lapso las escuelas adquirieron modalidad virtual y volvieron a la presencialidad. Pero muchos de los estudiantes que dejaron de ir a clase ya no volvieron. Al menos 500 mil pibas y pibes quedaron fuera del sistema educativo.

Según cuenta en esta nota Julieta Roffo, en el peor momento de la crisis sanitaria el Ministerio de Educación de la Nación reconoció que había un millón cien mil estudiantes con los que se había cortado el vínculo estable tras la suspensión de las clases presenciales. El 45% de ellos nunca lo recuperaron a pesar de los esfuerzos de la cartera ahora dirigida por Jaime Perczyk. Si se proyectara el ritmo de revinculación del último semestre, para volver a captarlos harían falta otros catorce meses. Según datos del Ministerio, los alumnos y alumnas de mayor tasa de desvinculación son mayores de 16 años y asistían al turno tarde. De ahí que el plan Progresar, que brinda una asistencia económica para terminar la escuela, desde esta semana también permita incorporar adolescentes desde los 16 años. De ahí también que la reforma de la secundaria sea uno de los 10 desafíos que se planteó ayer Alberto Fernández para el año que viene.

Recibí nuestro newsletter Infusión

Tu consumo necesario antes de salir al mundo. Una guía por las notas del día con Javier Borelli Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás anotado. En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

¿El decálogo de desafíos fue una buena idea? Armar una lista puede resultar muy tentador para generar clicks en un sitio de noticias, pero te expone demasiado a la crítica (por eso es atractivo para generar clicks). Ya sea porque algo está o porque no está, el decálogo es un problema. Y el desafío número 10 que reconoció Alberto para 2022 es cerrar con el FMI (asi que ya saben que a este año le bajó la persiana). Lo que no estaba, por ejemplo, era domar la inflación.

La canasta alimentaria subió 2,6% en noviembre y acumula 47,1% en 12 meses. Con estas cifras, una familia tipo (dos adultos y dos niños) necesitó $73.918 para no ser pobre y al menos $31.724 para no ser indigente. Dos salarios mínimos no alcanzan para mantener a una familia al margen de la pobreza y uno apenas cubre las comidas mínimas indispensables (le quedan $276 para vivir).

Mal de yanquis... La vicepresidenta Cristina Fernández compartió ayer el fragmento de un discurso de Jen Paski, vocera del presidente de EEUU Joe Biden, en la que vincula los aumentos de precios con la “codicia” empresarial. Como si fuera una auténtica portavoz del personaje capusoteano Juan Domingo Biden, Paski habló de “la codicia de los conglomerados cárnicos'. La vice culminó su tuit con el ya clásico guiño a Condorito: ¡Plop!.

La actitud “golosa” del FMI. ¡Qué viva la metáfora! Máximo Kirchner dio una entrevista ayer en El Destape Radio y advirtió al FMI que “crearon un problema y van a tener que ser parte de la solución”. El diputado oficialista agregó: "si después de las complicaciones que generó la pandemia quieren resolver como si nada hubiera sucedido, es muy caprichoso. No pueden tener una actitud tan golosa respecto del país después de las condiciones que le prestó y de una pandemia".

Opinión: Dios los cría y el Fondo los amontona. Por Guido Lapa

Presupuesto 2022: si se aprueba tendrá un 70% de aumento de fondos para el transporte de pasajeros del interior del país. Lo confirmó el diputado oficialista Carlos Hellerla. Aunque la pregunta es si hoy se podrá votar el presupuesto, porque hasta última hora de ayer seguían las negociaciones para conseguir el quórum.

Hablando de Heller, el diputado con más longevo en el recinto le señaló unafalta de códigos al recién llegado Martín Tetaz quien rompió un off y luego pidió disculpas. Si les gusta la chicana de bancada, no se lo pierdan.

Los límites de "mudar" la Capital: del sueño de Alfonsín a los "micro" traslados. Del fallido plan alfonsinista a la renacida aventura que encabezó Julián Domínguez. El "límite" constitucional, el riesgo de duplicación y el esquema de descentralización de organismos públicos que activó Eduardo "Wado" De Pedro. La cronología y el análisis va por cuenta de Pablo Ibáñez. Por cierto, la reconstrucción del federalismo aparecía primero en el decálogo de Alberto.

La Omicron se extiende rápido y el Gobierno busca que 6 millones de personas completen el esquema de vacunación. Según el Monitor Público de Vacunación, unas 37.427.729 personas cuentan con el "esquema inicial" mientras que 31.384.658 tienen el "esquema completo". Este miércoles el número de contagios volvió a subir hasta 4.819 en 24 horas. Es el valor más alto desde el 1 de septiembre. La Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró que la pandemia avanza ahora a dos velocidades, "la primera la de los vacunados que aunque pueden volver a infectarse desarrollarán, en la gran mayoría de casos, un cuadro moderado; y la de los no vacunados, que representan entre el 80 % y 90 % de los enfermos con infecciones graves, hospitalizaciones y de decesos". Ana Breccia explica la estrategia del gobierno para garantizar la vacunación de las personas faltantes.

Un comando antivacunas se parapetó en la puerta de Radio con Vos y amenazó al equipo de “Pasaron Cosas”. Desde Infusión les enviamos nuestra solidaridad y apoyo a lxs colegas y repudiamos la violencia ejercida sobre ellxs. Esta nota de Infobae resume lo que pasó.

Un pensamiento recurrente que complota contra Infusión

A 18 años del plebiscito que frenó la megaminería en Chubut, la Legislatura volvió a habilitarla. Fue durante la sesión de este miércoles, con 14 votos afirmativos y 11 negativos. El proyecto 128 de diversificación productiva de la meseta propone una zonificación en los departamentos Telsen y Gastre para habilitar la explotación minera. La minería a gran escala y a cielo abierto está prohibida en la provincia desde 2003, año en que la movilización del pueblo de Esquel forzó un plebiscito en el que el 81% de la población votó en contra de un proyecto en su cordón montañoso.

Mientras tanto en Chubut falta agua. El aumento sostenido de la temperatura proyecta para el centro y norte de la Patagonia deshielos tempranos, reducción del caudal de los ríos, aumento de la aridez y degradación de los suelos. En ese marco, el gobierno provincial promueve la minería a gran escala, que genera un alto riesgo de contaminación. Por Julián Raso (periodistas por el planeta)

Una gema para Esmeralda: la IGJ ordena abrir los libros de una sociedad de Bartolomé Mitre y avanza la sucesión en favor de su hija desapoderada. Se trata de KMB, la sociedad que armó el ex director del diario La Nación Mitre con una de sus hermanas. Esmeralda Mitre, cuarta hija de Bartolomé, pelea en la Justicia las acciones de la empresa que, por herencia, le corresponden.

Se retiró el Kun Agüero. El delantero argentino anunció públicamente su retiro definitivo del fútbol profesional a causa de la afección cardíaca que padece. Si no viste la conferencia de prensa de su despedida (y estás emocionalmente fuerte para ver al Kun llorando) vale la pena para dimensionar el lado B de los deportistas estrella. Y ya que estamos les dejo un hilo compilado con “cositas leeeendas” del Kun y un tuitazo con el saludo de un niño que nos identifica en este día. Por supuesto, la banda de sonido es este temardo de Los Leales ft Kun Agüero.

La Justicia suspendió las elecciones de Independiente tras el pedido de la lista de Doman. La Justicia hizo lugar este miércoles al pedido de "Frente Unidad", del periodista Fabián Doman, y anuló las elecciones en Independiente. Iban a celebrarse el próximo domingo 19 de diciembre entre las listas del oficialismo de Hugo Moyano y el candidato opositor, Claudio Rudecindo. Se suspenden los comicios “hasta la ocasión en que se dirima la cuestión de fondo introducida con la pretensión de amparo que aquí se ventila", estableció la Sala III del Juzgado en lo Civil y Comercial número 3.

Los candidatos presidenciales en Chile luchan por el voto moderado ante la ajustada segunda vuelta. El ultraderechista José Antonio Kast optó por atraer el voto de los otros partidos de derechas mientras el izquierdista Gabriel Boric, líder en las encuestas, centra su campaña en comunidades fuera de Santiago. En esta nota el análisis de las estrategias.Bonus track