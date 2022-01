Asintomáticos - 06/01/2022

Pensar que hay generaciones que crecieron con la ambición de superar las necesidades que atravesaron sus padres; otras que soñaron con comprar una casa; alcanzar un título universitario o hasta poner su propia empresa. El aspiracional de la generación COVID, sin embargo, es ser asintomático. Porque incluso esquivar el contagio se está haciendo cada vez más difícil.

Con las cifras de infectados de estos días (95.159 ayer), la altísima tasa de positividad (55,76%) y la cantidad de reuniones y movimiento de personas que hubo a raíz del fin de año es muy difícil que alguien que vive en una zona urbana no esté infectado, sea contacto estrecho o esté rodeado por personas en esa situación. Aquí podría poner un tuit con un gráfico que lo demuestre, pero la cantidad de gente que compartió y megusteó el meme de Aisladdin en la última semana ya da una estadística representativa. Merece también su reconocimiento este meme spin-off (¿Spin qué? Wikipedia responde).

¿Qué más sabemos de la pandemia?

También suben los vacunados. Este gráfico del senador correntino Martín Barrionuevo muestra que con la ola de COVID y la implementación del pase sanitario se produjo un crecimiento importante en el número de personas que se aplicaron nuevas dosis. En la última semana 325 mil personas se vacunaron por primera vez.

Se viene el autotest. La ANMAT aprobó ayer la venta en farmacias del autotest para detectar el Covid-19. El resultado de la prueba de orientación diagnóstica deberá ser reportado de forma individualizada dentro de las 24 horas. La importación podrá comenzar en estos días, por lo que se estima que tardará en llegar a las farmacias dos semanas.

En la semana previa a navidad la Omicron ya estaba haciendo estragos. Asi lo informó ayer el Proyecto País, que realiza una vigilancia activa de variantes de Covid-19. Analizaron 1.500 muestras de distintos puntos del país y encontraron que el 50% de las que correspondían a CABA y Santa Fe; y el 61% de las que provenían de Tierra del Fuego ya pertenecían a la contagiosa variante que marca récords en todo el mundo.

El Instituto Malbrán multiplicó por 15 su capacidad de determinar variantes de CoVid-19 pero los resultados igual demoran hasta una semana. Cuando la pandemia de Covid-19 llegó a la Argentina había dos personas que se ocupaban de secuenciación genómica en el Instituto Malbrán, ahora son ocho. Si se necesita una determinación urgente de variante del virus, puede hacerse en 48 horas. Lo cuenta Julieta Roffo

Hay tanta gente contagiada que las Pymes piden al Gobierno crear un comité de crisis ante el “fuerte crecimiento de ausentismo”. Industriales Pymes Argentinos (IPA) convocó al Gobierno nacional, como también a las administraciones provinciales y municipales, a conformar un Comité de Crisis en una mesa junto con empresarios y sindicatos para evaluar y tomar acciones que eviten una caída en la recuperación de la actividad económica y del empleo privado frente al avance de los contagios por coronavirus. Aseguran que en las últimas semanas las Pymes sufrieron un 20% de ausentismo y el panorama no pinta a mejorar.

Argentina donará un millón de vacunas AstraZeneca a Egipto. El Ministerio de Salud destacó que cuenta con stock suficiente "para efectuar la donación dosis sin afectar los objetivos delineados en el Plan Estratégico para la Vacunación".

Otro tipo de asintomáticos. Son los dirigentes políticos que rompen los espacios de diálogo en tiempos de crisis. Ayer el ministro de Economía Martín Guzmán expuso el estado de las negociaciones de la deuda externa ante los gobernadores pero se ausentaron los cuatro referentes de Juntos por el Cambio. Tres de ellos enviaron funcionarios en su lugar. Larreta decidió que CABA dejara su silla vacía. "Esta deuda que se está renegociando la contrajimos nosotros y lo menos que tenemos que hacer es ir y escuchar", sentó posición el gobernador jujeño y opositor Gerardo Morales en diálogo con el programa De acá en más de Urbana Play. Su planteó buscó diferenciarse de “los halcones de Juntos por el Cambio” que, como reconoció, querían evitar a toda costa una foto con el gobierno. Larreta, que solía volar con la bandada de las palomas, quedó otra vez en el grupo de enfrente. Los cuatro, igualmente, tendrán una nueva oportunidad de reunión con guzmán a mediados de mes. De esta también participarían referentes de los principales bloques legislativos.

¿Pero qué dijo Guzmán de la deuda? Que lo que traba el acuerdo con el FMI es la estrategia para bajar el déficit fiscal. En palabras del ministro: mientras el Fondo quiere “esencialmente un programa de ajuste de gasto real”, el gobierno propone “un programa que le dé continuidad a esta recuperación fuerte a la economía". "Es tan grande la magnitud del problema que va a llevar años resolverlo", dijo. Ayer también habló el presidente Alberto Fernández, quien insistió que “la palabra ajuste está desterrada en la discusión" con el FMI. "No vamos a firmar ningún acuerdo que suponga un aumento tarifario desmedido y excesivo", agregó.

¿Hay internas en Juntos y no veías a Carrió? Pues ahora te la mostramos. Porque desde sus vacaciones es la que lidera la resistencia al acercamiento con Javier Milei, cuenta Andrés Fidanza. Los radicales Lousteau y Morales también se oponen. Pero Larreta sigue tensando la cuerda y suma a su gobierno al abogado mediático y generoso denunciador Yamil Santoro.

Llegaron ya los reyes y trajeron un consejo. Andá al super, agarrá el pucho de las fiestas e invertilo en alguno de los 1.432 productos que mantienen el precio del 5 de noviembre. Ocurre que mañana se termina el encanto del rayo congelador de Feletti y todavía no se sabe cuánto se incrementarán los precios después del 7 de enero. Si seguiste el consejo que dimos en Infusión hace dos meses, la alerta del calendario ya te lo avisó. Quizás conseguiste algunos productos que las cadenas empiezan a reponer menos especulando con la llegada de la nueva lista y, sobre todo, hiciste feliz a un Javito (como hizo Irina).

Los alquileres en CABA subieron más que la inflación. De acuerdo a un relevamiento de una clasificadora líder, los aumentos fueron superiores al 52%. Puerto Madero sigue liderando como el barrio más caro, seguido por Palermo y Núñez. La Boca, el más barato.

Techint busca licuar el poder del Estado argentino en la empresa vendiendo acciones de la filial en el país. Mediante una triangulación de acciones entre distintas filiales del holding busca descapitalizar la compañía argentina, de la que el Estado conserva un 26%. Necesita para eso que tres directores de la ANSES avalen su propuesta. Cuenta Diego Genoud que ofrecen a cambio lanzar un plan de inversiones en el país que podría ir desde los 300 hasta los mil millones en seis años.

Extracción petrolera frente a la costa bonaerense: Kulfas ratificó el impulso del gobierno. “Estamos a favor de la actividad petrolera offshore, con los resguardos ambientales necesarios”, dijo el ministro de Desarrollo Productivo. “La realidad objetiva es que los riesgos ambientales son muy leves, son manejables y administrables", agregó

Petróleo hay, lo que no hay es atmósfera que soporte las emisiones de carbono y metano. Columna de opinión de Marina Aizen, de Periodistas por el Planeta.

El corazón anda diciendo

Dios Punk: la historia de un suicidio y de cuando el escrache reemplaza a la Justicia. La segunda muerte del Dios Punk, un podcast realizado por un periodista de Rosario, revela cómo fueron los últimos meses de vida de Javier Messina, un músico que fue denunciado, perseguido y agredido por un delito que no cometió. La Justicia cerró el caso luego de su suicidio. Por Gustavo Molina.

Accidente a 3000 metros en el ascenso al Lanín: murieron dos escaladores y otros dos sufrieron heridas de consideración. Ocurrió en la zona fronteriza entre Argentina y Chile. El grupo cayó unos 300 metros. Si bien no se suministraron sus nombres, se indicó que una de las víctimas es una mujer oriunda de Mendoza y la restante un hombre proveniente de Uruguay.

Bolsonaro volvió a denunciar un plan para matarlo. Tras su hospitalización por una obstrucción intestinal, el presidente de Brasil volvió a levantar la bandera de una conspiración en su contra. La estrategia le rindió los mejores frutos en 2018. El actual mandatario vinculó su internación con el atentado que sufrió durante la campaña presidencial cuando le clavaron un cuchillo en un acto proselitista. Dos investigaciones de la Policía Federal resolvieron que aquel ataque fue el acto de una sola persona.

Vacunate y volvé, Novak. El tenista serbio, quien había anunciado contar con una excepción para participar del Australian Open a pesar de no estar vacunado contra el coronavirus, no pudo pasar el control migratorio por no tener "documentación en regla". Su visa fue cancelada y se lo envió de regreso a su país, donde el 52% de las personas aún no se aplicaron ni una dosis a pesar de tener stock.

Bonus track