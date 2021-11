El día después - 10/11/2021

Las expectativas del gobierno nacional para dar vuelta el resultado de las PASO en las elecciones generales del domingo son reducidas. Lo reconocen en la Casa Rosada, adonde también tratan de administrar la ansiedad por el día después. Pasado el 14 viene el 15 de noviembre y después otros 755 días hasta el final del mandato de Alberto Fernández. Esto es, en rigor, más tiempo que el transcurrido hasta aquí. Y ahora, también se confían en el entorno presidencial, la pandemia ya no debería condicionar tanto el rumbo económico. El primer desafío que tendrá por delante Alberto Fernández es administrar las presiones dentro de su propia alianza gobernante para que no se repita la interna abierta de septiembre. Por eso ayer recibió en la Casa Rosada a los principales representantes sindicales y de movimientos sociales que, como cuenta Pablo Ibáñez, ratificaron su respaldo para “la segunda etapa” y anunciaron una marcha de apoyo el miércoles 17 de noviembre por el “Día del militante”. Claro que el riesgo, saben todos los que posaron para la foto del acuerdo, no es tanto la falta de coincidencia entre representantes, sino el descontento de los representados. En especial en vísperas de un nuevo aniversario del diciembre de 2001.

El crimen del kiosquero forzó cambios en el cierre de campaña. El gobierno nacional decidió que Anibal Fernández fuera el vocero de la postura oficial tras el asesinato de Roberto Sabo en Ramos Mejía. Advierten que el hecho buscará ser capitalizado por la oposición en la última semana de campaña con un discurso punitivista y por eso prefieren interlocutores experimentados. Para disminuir la exposición a errores no forzados, el Frente de Todos también dejó en suspenso algunas actividades planificadas en La Matanza, un distrito electoral clave. Hoy enterrarán los restos del kiosquero en el cementerio municipal de Morón.

Goles que no se pueden festejar. El INDEC informó ayer que la producción creció 10,1% interanual en septiembre y acumula en el año una suba del 18,7%, mientras que la construcción creció 12,4% y alcanza el 42,6% en 2021. Con estas cifras se acumulan once meses de crecimiento, un dato que sin embargo no se refleja en las expectativas de la población.

Y Guzmán que declara para la tribuna. En una entrevista con la agencia Télam el ministro de Economía volvió a mostrar su perfil político, apuntalado en los últimos meses, y aseguró que Macri hipotecó el futuro del país al tomar el crédito récord del FMI. "Debemos entender que deudas insostenibles significan menos empleo y más inflación”.

“Provincia que no puede sustentar su gasto, que se fusione". José Luis Espert no esquivó ninguna polémica en el ping pong económico con Alejandro Rebossio. El postulante bonaerense de Avanza Libertad quiere despedir a "un millón de ñoquis que los K incorporaron", privatizar todas las empresas estatales, cerrar Aerolíneas, terminar con la negociación colectiva laboral, eliminar la protección a la industria y salir del Mercosur. Aboga por un ajuste gradual de tarifas y un rápido acuerdo con el FMI. ¿Querés saber qué opinan los candidatos economistas de los demás partidos? Leé acá toda la serie.

Dos claves para los comicios.

El voto de los jóvenes electores de entre 16 y 17 años. Son más de 861 mil y para ellos la participación no es obligatoria. ¿Cuántos están habilitados, provincia por provincia?

Son más de 861 mil y para ellos la participación no es obligatoria. ¿Cuántos están habilitados, provincia por provincia? El voto en el exterior. Hay 409.152 personas argentinas en condiciones de votar que no pudieron hacerlo en las PASO. La mayoría está empadronada en CABA y Provincia de Buenos Aires. Representan el 1,3% del padrón a nivel nacional. Lo cuenta Agustina Said.

El ascensor anda diciendo

En este edificio se aburre el que quiere pic.twitter.com/f994ZEn2LZ — Maria Luz🐍 (@Marialuzg_oller) 7 de noviembre de 2021

La serie de notas en el ascensor es uno de los registros más graciosos que pueden encontrarse en la jungla twittera. Siguiendo el hilo del mensaje de arriba se pueden topar con esta enumeración curiosa de temas de discusión para la reunión de consorcio, esta provocación intervecinal #ModoWandaNara, una clásica ortivada, un ensayo de novela, un cadaver exquisito, una comparación con hienas drogadas, y hasta una hipótesis de quién escribe esos carteles, realizado por Sebastián Presta.

Paraná cumplió 200 martes protestando contra las fumigaciones con agroquímicos en la provincia. Claudia Regina Martinez fue hasta la capital de Entre Rios para cubrir la "Ronda de los Martes" número 200 en reclamo de una transformación del modelo agropecuario predominante en la región. Los manifestantes mostraron fotografías de Pablo Piovano que grafican el efecto de los agroquímicos en las personas.

Imputan por homicidio agravado por odio de género a los dos detenidos por la desaparición de Tehuel. Tehuel fue visto por última vez la tarde del 11 de marzo último, cuando se dirigió desde su casa de San Vicente a la localidad de Alejandro Korn para ver a Ramos, uno de los dos detenidos que tiene la causa, ya que le había ofrecido un trabajo de mozo en un evento.

El Gobierno ratificó el principio de no injerencia y evitó cuestionar las elecciones en Nicaragua. La Cancillería, a cargo de Santiago Cafiero, reclamó "respeto a los derechos humanos de toda la población" en ese país de América Central pero sostuvo que la democracia "supone respetar la diversidad ideológica y la participación cívica sin proscripciones". Para Jose Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG Human Rights Watch la posición de la Argentina sobre Nicaragua es "un disparate".

La Cámara de Diputados de Chile aprobó el juicio político contra Sebastián Piñera. Con 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones, se resolvió que la acusación constitucional avance a la cámara alta. Antes de votar, el legislador Jaime Naranjo hizo un discurso de 15 horas para hacer tiempo y permitir que su colega parlamentario Giorgio Jackson, del izquierdista Frente Amplio, pudiera finalizar su cuarentena y pudiera acudir al recinto. Le llamaron el #Naranjatón y la periodista Leticia Martinez lo resumió en este hilo de tweets. El presidente es investigado por supuestas irregularidades en la venta de un polémico proyecto minero reveladas en el marco de los Pandora Papers. El caso ahora pasa al Senado.

La Universidad Di Tella le otorgó el grado de Doctora Honoris Causa a la artista Marta Minujín. Fue por “su destacada contribución al arte contemporáneo y a la cultura argentina”. “El arte siempre estuvo por encima de la política, a otro nivel. Porque los artistas pueden ver el futuro y marcan un camino. En el arte, no hay un imposible”, sostuvo Minujin, tras recibir la distinción de manos del rector Juan José Cruces.