El equilibrista - 10/08/2021

“Hay una lógica que domina casi cualquier movimiento en el gabinete de Alberto Fernández: mantener un equilibrio frágil, siempre a punto de astillarse, que minimice las esquirlas hacia dentro del dispositivo oficial”. A esa lógica que describe Pablo Ibáñez corresponde la designación de Jorge Taiana al frente del Ministerio de Defensa de la Nación en reemplazo de Agustín Rossi. “Es un kirchnerista, no camporista, y con pertenencias e historia en espacios autónomos”, caracteriza Ibáñez para entender su virtud “multitribal” dentro de la ancha alameda frentedetodista. Taiana guarda, por último, una particular historia común con el presidente. Integró el gabinete durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner pero tuvo una salida abrupta; tiempo después hizo las pases y la pingüina lo convocó para que lo acompañe a las elecciones. ¿Les suena?

Taiana fue invitado por Cristina a acompañarla como suplente en su candidatura al Senado en 2017. Allí terminó entrando para reemplazarla a fines de 2019 cuando Fernández de Kirchner accedió a la vicepresidencia. Desde esa banca también fue protagonista de uno de los hitos más dolorosos para el gobierno actual: su nombre apareció en la lista de los vacunados VIP que le costó el puesto al entonces ministro de Salud a Ginés González García. Taiana se defendió argumentando que la vacuna le fue asignada por su condición de presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado y a raíz de un viaje protocolar que debía realizar a México junto al presidente. Taiana jurará en su cargo esta tarde a las 18 hs junto a Juan Zabaleta, flamante ministro de Desarrollo Social. Será el cierre de un “supermartes” para el presidente en el que también anunciará 100 inauguraciones de obras públicas. Si se viene la veda electoral, que no se note.

¿Te acordás hermanx de John Fitzgerald Quindimil? Claro que si, el alcalde de Miami parodiado en Todo por 2 pesos que “se va al carajo con las obras”. Un poco de humor sin romper nada.

Que los anuncios no paren. Delfina Torres Cabreros cuenta que el Gobierno tiene en carpeta una serie de anuncios económicos con foco en los jóvenes y la clase media. Son planes de empleo para menores de 24 años, créditos destinados a pequeños contribuyentes y herramientas de estímulo al consumo que buscan darle fuerza a la promesa oficial de la reactivación.

Se recupera el empleo formal (pero con más monotributristes). La Argentina logró recuperar 286 mil empleos registrados que se habían perdido en los primeros dos meses de pandemia. Dentro de esta buena noticia Alejandro Rebossio devela que casi la mitad (134 mil) son pequeños contribuyentes independientes. Entre ellos la enorme mayoría (85%) son monotributistas y unos 20 mil son monotributistas sociales (ingresan menos del salario mínimo). La cuestión que no permite conocer la estadística es cuántos de estos trabajadores tienen en realidad una relación de dependencia encubierta, por lo que en realidad perdieron garantías laborales. Entre los sectores que más empleo crearon en los últimos 12 meses figuran la construcción (11,9%), la pesca (7,5%) y la actividad inmobiliaria (5,8%). En cambio, los que más se contrajeron y no se recuperaron aún son los hoteles y restaurantes (-13,8%), la minería (-2,4%) y el transporte, el almacenamiento y las comunicaciones (-2,1%)

La inflación siempre tiene quien le escriba. En esta segunda mitad del año se espera que el Índice de Precios al Consumidor se estabilice en torno al 3% y no se prevén aumentos de precios regulados, más allá de las prepagas. Sin embargo (siempre hay un sin embargo), algunos analistas mencionan que hay factores que podrían complicar la desaceleración: las importaciones, los sueldos y el consumo interno. Lo explica Delfina Torres Cabreros.

Amplían el cupo de pasajeros en el transporte público. En los horarios pico los colectivos podrán circular con hasta 20 pasajeros y pasajeras de pie; los subtes con hasta 40 por coche; y los trenes sumar hasta cuatro personas paradas por metro cuadrado. La noticia coincidió con el registro de 503 muertes por COVID en las últimas 24 horas, el número más alto en casi un mes. El senador correntino Martín Barrionuevo, uno de nuestros infógrafos tuiteros favoritos, puso paños fríos al dato con sus gráficos contando que el promedio semanal fue de 274 decesos diarios y que en el número de ayer se refleja carga atrasada de las jurisdicciones.

Juez y testigo. El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkratz, fue citado a declarar como testigo en la causa en la que se investiga si el proceder del gobierno del expresidente Mauricio Macri generó perjuicios al Grupo Indalo. La jueza María Servini también procesó al exsubdirector de Recaudación de la AFIP entre 2016 y 2019, Sebastián Paladino.

Greetings from uncle Sam. El asesor de seguridad de Biden, Jake Sullivan, le pidió al presidente Fernández que defienda la democracia en Latinoamérica. En la media lengua que practica la diplomacia estadounidense eso significa acompañar cuestionamientos ante el gobierno de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero según pudo saber Alejandro Rebossio, Sullivan también expresó su apoyó a un próximo acuerdo con el FMI

Bailando por un impuesto. La AFIP le reclama a Tinelli más de $ 38 millones por falta de pago de Bienes Personales. El conductor televisivo fue denunciado por la agencia que dirige Mercedes Marcó del Pont en junio pasado. Atribuye la deuda a la crisis de la pandemia. Tinelli, que sufre por el rating en TV, hace tiempo dejó la Mesa contra el Hambre del Gobierno y hace poco se mostró con Horacio Rodríguez Larreta.

Tres balas en una carta al Papa Francisco. Según el diario Corriere della Sera, la carta interceptada tenía un mensaje relacionado con el juicio iniciado en el Vaticano el 27 de julio contra diez personas, entre ellas un cardenal, por supuestas irregularidades en la compra de propiedades de la Santa Sede.

Estamos chocando la calesita con el cambio climático: olas de calor, inundaciones y sequías "sin precedentes". El informe científico para los gobiernos del Panel Internacional de Expertos de la ONU explica que los fenómenos extremos que padecen las poblaciones son debidos "inequívocamente" a la actividad humana y alerta: la temperatura del planeta subirá hasta 2050. Lo cuenta Raúl Rejón.

